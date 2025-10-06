ราคาปัจจุบัน Intel วันนี้ คือ 42.27 USD ติดตามการอัปเดตราคา INTCON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา INTCON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Intel วันนี้ คือ 42.27 USD ติดตามการอัปเดตราคา INTCON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา INTCON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ INTCON

ข้อมูลราคา INTCON

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ INTCON

โทเคโนมิกส์ INTCON

การคาดการณ์ราคา INTCON

ประวัติ INTCON

INTCON คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง INTCONเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต INTCON

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Intel โลโก้

ราคา Intel(INTCON)

ราคาปัจจุบัน 1 INTCON เป็น USD

$42.27
$42.27$42.27
+1.31%1D
USD
Intel (INTCON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:51:41 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Intel (INTCON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 39.27
$ 39.27$ 39.27
ต่ำสุด 24h
$ 42.34
$ 42.34$ 42.34
สูงสุด 24h

$ 39.27
$ 39.27$ 39.27

$ 42.34
$ 42.34$ 42.34

$ 41.50030651788028
$ 41.50030651788028$ 41.50030651788028

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

+0.95%

+1.31%

+11.23%

+11.23%

ราคาเรียลไทม์ Intel (INTCON) คือ $ 42.27 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดINTCON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 39.27 และราคาสูงสุด $ 42.34 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ INTCON คือ $ 41.50030651788028 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 23.741402264383435

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น INTCON มีการเปลี่ยนแปลง +0.95% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.31% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +11.23% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Intel (INTCON) ข้อมูลการตลาด

No.1874

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

$ 63.40K
$ 63.40K$ 63.40K

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

48.30K
48.30K 48.30K

48,300.57741743
48,300.57741743 48,300.57741743

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Intel คือ $ 2.04M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 63.40K อุปทานหมุนเวียนของ INTCON คือ 48.30K โดยมีอุปทานรวมที่ 48300.57741743 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.04M

ประวัติราคา Intel (INTCON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Intel ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.5466+1.31%
30 วัน$ +9.69+29.74%
60 วัน$ +27.27+181.80%
90 วัน$ +27.27+181.80%
การเปลี่ยนแปลงราคา Intel ในวันนี้

วันนี้ INTCON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.5466 (+1.31%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Intel ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +9.69 (+29.74%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Intel ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน INTCON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +27.27 (+181.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Intel ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +27.27 (+181.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Intel (INTCON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Intelทันที

อะไรคือ Intel (INTCON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

Intel มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Intel ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบINTCONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Intel บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Intel ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Intel (USD)

Intel (INTCON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Intel (INTCON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Intel

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Intel ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Intel (INTCON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Intel (INTCON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ INTCONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Intel (INTCON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Intelใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Intel บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

INTCON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Intel(INTCON) เป็น VND
1,112,335.05
1 Intel(INTCON) เป็น AUD
A$63.8277
1 Intel(INTCON) เป็น GBP
31.7025
1 Intel(INTCON) เป็น EUR
35.9295
1 Intel(INTCON) เป็น USD
$42.27
1 Intel(INTCON) เป็น MYR
RM177.1113
1 Intel(INTCON) เป็น TRY
1,773.6492
1 Intel(INTCON) เป็น JPY
¥6,425.04
1 Intel(INTCON) เป็น ARS
ARS$61,797.8946
1 Intel(INTCON) เป็น RUB
3,349.4748
1 Intel(INTCON) เป็น INR
3,729.4821
1 Intel(INTCON) เป็น IDR
Rp704,499.7182
1 Intel(INTCON) เป็น PHP
2,501.5386
1 Intel(INTCON) เป็น EGP
￡E.2,002.3299
1 Intel(INTCON) เป็น BRL
R$226.5672
1 Intel(INTCON) เป็น CAD
C$58.7553
1 Intel(INTCON) เป็น BDT
5,173.0026
1 Intel(INTCON) เป็น NGN
61,528.212
1 Intel(INTCON) เป็น COP
$163,836.8292
1 Intel(INTCON) เป็น ZAR
R.724.9305
1 Intel(INTCON) เป็น UAH
1,779.1443
1 Intel(INTCON) เป็น TZS
T.Sh.103,857.39
1 Intel(INTCON) เป็น VES
Bs9,003.51
1 Intel(INTCON) เป็น CLP
$39,818.34
1 Intel(INTCON) เป็น PKR
Rs11,876.6019
1 Intel(INTCON) เป็น KZT
22,737.8784
1 Intel(INTCON) เป็น THB
฿1,367.4345
1 Intel(INTCON) เป็น TWD
NT$1,292.1939
1 Intel(INTCON) เป็น AED
د.إ155.1309
1 Intel(INTCON) เป็น CHF
Fr33.3933
1 Intel(INTCON) เป็น HKD
HK$328.0152
1 Intel(INTCON) เป็น AMD
֏16,182.6468
1 Intel(INTCON) เป็น MAD
.د.م389.7294
1 Intel(INTCON) เป็น MXN
$778.1907
1 Intel(INTCON) เป็น SAR
ريال158.0898
1 Intel(INTCON) เป็น ETB
Br6,395.451
1 Intel(INTCON) เป็น KES
KSh5,462.5521
1 Intel(INTCON) เป็น JOD
د.أ29.96943
1 Intel(INTCON) เป็น PLN
153.4401
1 Intel(INTCON) เป็น RON
лв184.2972
1 Intel(INTCON) เป็น SEK
kr395.6472
1 Intel(INTCON) เป็น BGN
лв70.5909
1 Intel(INTCON) เป็น HUF
Ft14,075.91
1 Intel(INTCON) เป็น CZK
881.7522
1 Intel(INTCON) เป็น KWD
د.ك12.93462
1 Intel(INTCON) เป็น ILS
137.3775
1 Intel(INTCON) เป็น BOB
Bs292.0857
1 Intel(INTCON) เป็น AZN
71.859
1 Intel(INTCON) เป็น TJS
SM390.5748
1 Intel(INTCON) เป็น GEL
114.9744
1 Intel(INTCON) เป็น AOA
Kz38,744.2593
1 Intel(INTCON) เป็น BHD
.د.ب15.89352
1 Intel(INTCON) เป็น BMD
$42.27
1 Intel(INTCON) เป็น DKK
kr270.528
1 Intel(INTCON) เป็น HNL
L1,114.2372
1 Intel(INTCON) เป็น MUR
1,919.9034
1 Intel(INTCON) เป็น NAD
$728.3121
1 Intel(INTCON) เป็น NOK
kr421.0092
1 Intel(INTCON) เป็น NZD
$72.7044
1 Intel(INTCON) เป็น PAB
B/.42.27
1 Intel(INTCON) เป็น PGK
K177.1113
1 Intel(INTCON) เป็น QAR
ر.ق153.8628
1 Intel(INTCON) เป็น RSD
дин.4,249.4031
1 Intel(INTCON) เป็น UZS
soʻm509,276.9913
1 Intel(INTCON) เป็น ALL
L3,511.3689
1 Intel(INTCON) เป็น ANG
ƒ75.6633
1 Intel(INTCON) เป็น AWG
ƒ76.086
1 Intel(INTCON) เป็น BBD
$84.54
1 Intel(INTCON) เป็น BAM
KM70.5909
1 Intel(INTCON) เป็น BIF
Fr124,654.23
1 Intel(INTCON) เป็น BND
$54.5283
1 Intel(INTCON) เป็น BSD
$42.27
1 Intel(INTCON) เป็น JMD
$6,781.3761
1 Intel(INTCON) เป็น KHR
170,443.2075
1 Intel(INTCON) เป็น KMF
Fr17,880.21
1 Intel(INTCON) เป็น LAK
918,913.0251
1 Intel(INTCON) เป็น LKR
රු12,871.215
1 Intel(INTCON) เป็น MDL
L714.363
1 Intel(INTCON) เป็น MGA
Ar191,266.6776
1 Intel(INTCON) เป็น MOP
P338.16
1 Intel(INTCON) เป็น MVR
646.731
1 Intel(INTCON) เป็น MWK
MK73,385.3697
1 Intel(INTCON) เป็น MZN
MT2,701.4757
1 Intel(INTCON) เป็น NPR
रु5,970.2148
1 Intel(INTCON) เป็น PYG
299,778.84
1 Intel(INTCON) เป็น RWF
Fr61,249.23
1 Intel(INTCON) เป็น SBD
$347.8821
1 Intel(INTCON) เป็น SCR
602.3475
1 Intel(INTCON) เป็น SRD
$1,671.3558
1 Intel(INTCON) เป็น SVC
$369.8625
1 Intel(INTCON) เป็น SZL
L728.3121
1 Intel(INTCON) เป็น TMT
m148.3677
1 Intel(INTCON) เป็น TND
د.ت124.06245
1 Intel(INTCON) เป็น TTD
$287.0133
1 Intel(INTCON) เป็น UGX
Sh147,268.68
1 Intel(INTCON) เป็น XAF
Fr23,755.74
1 Intel(INTCON) เป็น XCD
$114.129
1 Intel(INTCON) เป็น XOF
Fr23,755.74
1 Intel(INTCON) เป็น XPF
Fr4,311.54
1 Intel(INTCON) เป็น BWP
P601.0794
1 Intel(INTCON) เป็น BZD
$84.9627
1 Intel(INTCON) เป็น CVE
$4,024.104
1 Intel(INTCON) เป็น DJF
Fr7,481.79
1 Intel(INTCON) เป็น DOP
$2,706.9708
1 Intel(INTCON) เป็น DZD
د.ج5,490.873
1 Intel(INTCON) เป็น FJD
$95.5302
1 Intel(INTCON) เป็น GNF
Fr367,537.65
1 Intel(INTCON) เป็น GTQ
Q323.7882
1 Intel(INTCON) เป็น GYD
$8,850.4926
1 Intel(INTCON) เป็น ISK
kr5,199.21

Intel ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Intel ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Intel อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Intel

วันนี้ Intel (INTCON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน INTCON เป็นUSD คือ 42.27 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน INTCON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ INTCON เป็น USD คือ $ 42.27 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Intel คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ INTCON คือ $ 2.04M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ INTCON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ INTCON คือ 48.30K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ INTCON คือเท่าใด?
INTCON ถึงราคา ATH ที่ 41.50030651788028 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ INTCON คือเท่าไร?
INTCON ถึงราคา ATL ที่ 23.741402264383435 USD
ปริมาณการเทรดของ INTCON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ INTCON คือ $ 63.40K USD
ปีนี้ INTCON จะสูงขึ้นอีกไหม?
INTCON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา INTCON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:51:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Intel (INTCON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ INTCON เป็น USD

จำนวน

INTCON
INTCON
USD
USD

1 INTCON = 42.27 USD

เทรด INTCON

INTCON/USDT
$42.27
$42.27$42.27
+1.05%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,342.66
$115,342.66$115,342.66

+0.61%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,138.39
$4,138.39$4,138.39

+1.01%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04355
$0.04355$0.04355

-6.22%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.07
$200.07$200.07

+0.58%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8119
$3.8119$3.8119

-1.17%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,138.39
$4,138.39$4,138.39

+1.01%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,342.66
$115,342.66$115,342.66

+0.61%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.07
$200.07$200.07

+0.58%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6506
$2.6506$2.6506

+0.55%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20177
$0.20177$0.20177

+1.00%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009200
$0.009200$0.009200

-8.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.418
$1.418$1.418

+89.06%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000690
$0.0000000690$0.0000000690

+702.32%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00230
$0.00230$0.00230

+130.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000074
$0.0000000000000000074$0.0000000000000000074

+64.44%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0099
$0.0099$0.0099

+23.75%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000211
$0.000000000000000000000211$0.000000000000000000000211

+24.11%