Data Ownership (DOP2) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 19:03:55 (UTC+8) ราคา Data Ownership วันนี้
ราคาปัจจุบัน Data Ownership (DOP2) วันนี้
฿ 0.0005832, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DOP2 เป็น THB คือ ฿ 0.0005832 ต่อ DOP2.
Data Ownership มีอันดับที่
#3909 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 DOP2 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DOP2 เทรดระหว่าง ฿ 0.0005831 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0005916 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3.748177914353379617 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0484266577384264884
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DOP2 เคลื่อนไหว
-1.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.69% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 126.64K. Data Ownership (DOP2) ข้อมูลการตลาด ปริมาณ (24ชม.) ฿ 126.64K ฿ 126.64K ฿ 126.64K อุปทานรวม 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Data Ownership คือ
฿ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 126.64K อุปทานหมุนเวียนของ DOP2 คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 20793255250.60114809 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 12.13M ซื้อ Data Ownership ประวัติราคา Data Ownership THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0005831 ฿ 0.0005831 ฿ 0.0005831
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0005916 ฿ 0.0005916 ฿ 0.0005916
สูงสุด 24h
ต่ำสุด 24h ฿ 0.0005831 ฿ 0.0005831 ฿ 0.0005831 สูงสุด 24h ฿ 0.0005916 ฿ 0.0005916 ฿ 0.0005916 สูงตลอดเวลา ฿ 3.748177914353379617 ฿ 3.748177914353379617 ฿ 3.748177914353379617 ราคาต่ำสุด ฿ 0.0484266577384264884 ฿ 0.0484266577384264884 ฿ 0.0484266577384264884 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) -1.11% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) -1.16% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -2.69% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -2.69% ประวัติราคา Data Ownership (DOP2) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Data Ownership ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (THB) เปลี่ยน (%) วันนี้ ฿ -0.000224363 -1.16% 30 วัน ฿ -0.0003019 -34.11% 60 วัน ฿ -0.0009008 -60.71% 90 วัน ฿ -0.0021778 -78.88% การเปลี่ยนแปลงราคา Data Ownership ในวันนี้
วันนี้ DOP2 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.000224363 (-1.16%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา Data Ownership ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
฿ -0.0003019 (-34.11%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา Data Ownership ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DOP2 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.0009008 (-60.71%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา Data Ownership ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
฿ -0.0021778 (-78.88%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Data Ownership (DOP2) หรือไม่?
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หน้าประวัติราคา Data Ownershipทันที ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Data Ownership?
โปรโตคอลการถือครองข้อมูล (DOP2) มีราคาที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:
1. ความต้องการของตลาดสำหรับโซลูชันความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 2. อัตราการนำไปใช้โดยองค์กรและบุคคลทั่วไป 3. ประโยชน์ของโทเค็นภายในระบบนิเวศ 4. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซี 5. พัฒนาการด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล 6. การแข่งขันจากโครงการที่เน้นความเป็นส่วนตัวในลักษณะเดียวกัน 7. การอัปเดตเทคโนโลยีและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม 8. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวของตลาด 9. การประกาศความร่วมมือหรือพันธมิตร 10. ความเสี่ยงที่นักลงทุนมองเห็นโดยรวม ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Data Ownership วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคา DOP2 ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าออกตลาด การประเมินกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง การแสดงราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคว้าโอกาสได้อย่างเต็มที่
การคาดการณ์ราคา Data Ownership การคาดการณ์ราคา Data Ownership (DOP2) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DOP2 ในปี 2030 คือ
฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา Data Ownership (DOP2) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Data Ownership อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Data Ownership จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DOP2 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
การคาดการณ์ราคา Data Ownership วิธีการซื้อและลงทุน Data Ownership ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Data Ownership หรือยัง? การซื้อ DOP2 บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับ
วิธีการซื้อ Data Ownership ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Data Ownership (DOP2) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า 0.00 สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Data Ownership จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Data Ownership ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Data Ownership ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การซื้อ Data Ownership (DOP2) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Data Ownership (DOP2)
Data Ownership Protocol ช่วยให้องค์กรสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ การชำระเงินผ่านการตรวจสอบ KYT คงความเป็นความลับบนบล็อกเชน และสร้างหลักฐานตรวจสอบได้ทันที ตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนจนถึงการบริหารคลัง ทีมงานสามารถรักษาความเป็นส่วนตัวและปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ครบจบในแดชบอร์ดเดียว
Data Ownership ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Data Ownership ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Data Ownership
หาก Data Ownership เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Data Ownership ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Data Ownership วันนี้คือ ฿ 0.019117296 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Data Ownership ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน DOP2 โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Data Ownership มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน DOP2 จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Data Ownership ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา DOP2 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ DOP2 ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ DOP2/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Data Ownership เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Data Ownership อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Data Ownership (DOP2) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 19:03:55 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Data Ownership (DOP2)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 02-11 14:20:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21 ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
DOP2 USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ DOP2 โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส DOP2 USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.01930742 ฿0.01930742 ฿0.01930742 -0.16% 215.13M (USDT)
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