ราคาปัจจุบัน iShares Gold Trust วันนี้ คือ 74.66 USD ติดตามการอัปเดตราคา IAUON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IAUON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IAUON

ข้อมูลราคา IAUON

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ IAUON

โทเคโนมิกส์ IAUON

การคาดการณ์ราคา IAUON

ประวัติ IAUON

IAUON คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง IAUONเป็นสกุลเงินเฟียต

iShares Gold Trust โลโก้

ราคา iShares Gold Trust(IAUON)

ราคาปัจจุบัน 1 IAUON เป็น USD

$74.66
$74.66$74.66
-0.08%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:13:30 (UTC+8)

ข้อมูลราคา iShares Gold Trust (IAUON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 73.23
$ 73.23$ 73.23
ต่ำสุด 24h
$ 75.71
$ 75.71$ 75.71
สูงสุด 24h

$ 73.23
$ 73.23$ 73.23

$ 75.71
$ 75.71$ 75.71

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318$ 66.2823140111318

+0.10%

-0.08%

-4.09%

-4.09%

ราคาเรียลไทม์ iShares Gold Trust (IAUON) คือ $ 74.66 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดIAUON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 73.23 และราคาสูงสุด $ 75.71 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ IAUON คือ $ 82.53676920433921 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 66.2823140111318

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น IAUON มีการเปลี่ยนแปลง +0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -4.09% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

iShares Gold Trust (IAUON) ข้อมูลการตลาด

No.1201

$ 8.92M
$ 8.92M$ 8.92M

$ 59.10K
$ 59.10K$ 59.10K

$ 8.92M
$ 8.92M$ 8.92M

119.52K
119.52K 119.52K

119,516.98987346
119,516.98987346 119,516.98987346

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ iShares Gold Trust คือ $ 8.92M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 59.10K อุปทานหมุนเวียนของ IAUON คือ 119.52K โดยมีอุปทานรวมที่ 119516.98987346 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.92M

ประวัติราคา iShares Gold Trust (IAUON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา iShares Gold Trust ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0598-0.08%
30 วัน$ +3.03+4.23%
60 วัน$ +24.66+49.32%
90 วัน$ +24.66+49.32%
การเปลี่ยนแปลงราคา iShares Gold Trust ในวันนี้

วันนี้ IAUON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0598 (-0.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา iShares Gold Trust ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +3.03 (+4.23%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา iShares Gold Trust ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน IAUON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +24.66 (+49.32%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา iShares Gold Trust ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +24.66 (+49.32%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา iShares Gold Trust (IAUON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา iShares Gold Trustทันที

อะไรคือ iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

iShares Gold Trust มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน iShares Gold Trust ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบIAUONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ iShares Gold Trust บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ iShares Gold Trust ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา iShares Gold Trust (USD)

iShares Gold Trust (IAUON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ iShares Gold Trust (IAUON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ iShares Gold Trust

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา iShares Gold Trust ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ iShares Gold Trust (IAUON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ iShares Gold Trust (IAUON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ IAUONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ iShares Gold Trust (IAUON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ iShares Gold Trustใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ iShares Gold Trust บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

iShares Gold Trust ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก iShares Gold Trust ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ iShares Gold Trust อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ iShares Gold Trust

วันนี้ iShares Gold Trust (IAUON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน IAUON เป็นUSD คือ 74.66 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน IAUON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ IAUON เป็น USD คือ $ 74.66 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ iShares Gold Trust คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ IAUON คือ $ 8.92M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ IAUON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ IAUON คือ 119.52K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ IAUON คือเท่าใด?
IAUON ถึงราคา ATH ที่ 82.53676920433921 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ IAUON คือเท่าไร?
IAUON ถึงราคา ATL ที่ 66.2823140111318 USD
ปริมาณการเทรดของ IAUON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ IAUON คือ $ 59.10K USD
ปีนี้ IAUON จะสูงขึ้นอีกไหม?
IAUON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา IAUON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:13:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ iShares Gold Trust (IAUON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

