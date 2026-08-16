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ราคาปัจจุบัน The White Bull วันนี้ คือ 0.0002316 THB มูลค่าตลาด LEVI เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา LEVI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The White Bull วันนี้ คือ 0.0002316 THB มูลค่าตลาด LEVI เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา LEVI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LEVI

ข้อมูลราคา LEVI

LEVI คืออะไร

โทเคโนมิกส์ LEVI

การคาดการณ์ราคา LEVI

ประวัติ LEVI

LEVI คู่มือการซื้อ

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ราคา The White Bull(LEVI)

ราคาปัจจุบัน 1 LEVI เป็น THB

฿0.007610376
฿0.007610376฿0.007610376
+0.82%1D
THB
The White Bull (LEVI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:58:40 (UTC+8)

ราคา The White Bull วันนี้

ราคาปัจจุบัน The White Bull (LEVI) วันนี้ ฿ 0.0002316, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LEVI เป็น THB คือ ฿ 0.0002316 ต่อ LEVI.

The White Bull มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- LEVI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LEVI เทรดระหว่าง ฿ 0.0002136 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0002398 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LEVI เคลื่อนไหว -0.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -35.71% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.95K.

The White Bull (LEVI) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 55.95K
฿ 55.95K฿ 55.95K

฿ 231.60K
฿ 231.60K฿ 231.60K

--
----

999,999,393
999,999,393 999,999,393

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The White Bull คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.95K อุปทานหมุนเวียนของ LEVI คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 999999393 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 231.60K

ประวัติราคา The White Bull THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0002136
฿ 0.0002136฿ 0.0002136
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0002398
฿ 0.0002398฿ 0.0002398
สูงสุด 24h

฿ 0.0002136
฿ 0.0002136฿ 0.0002136

฿ 0.0002398
฿ 0.0002398฿ 0.0002398

--
----

--
----

-0.26%

+0.82%

-35.71%

-35.71%

ประวัติราคา The White Bull (LEVI) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา The White Bull ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.000061898+0.82%
30 วัน฿ -0.0002761-54.39%
60 วัน฿ -0.0027684-92.28%
90 วัน฿ -0.0027684-92.28%
การเปลี่ยนแปลงราคา The White Bull ในวันนี้

วันนี้ LEVI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000061898 (+0.82%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา The White Bull ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0002761 (-54.39%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา The White Bull ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LEVI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0027684 (-92.28%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา The White Bull ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0027684 (-92.28%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา The White Bull (LEVI) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ The White Bull

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด The White Bull ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด The White Bull วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด LEVI: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

LEVI_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 3.647E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างระดับกลางที่ 3.52E-4 และแนวต้าน R1 ที่ 3.58E-4 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อเรียงตัว ส่วนดัชนี MACD ได้สร้างรูปแบบการตัดขวางลง (Dead Cross) ขณะที่ค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ดัชนีเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเริ่มแสดงการแยกตัวทางทิศทาง อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในกรอบแคบ แรงผลักดันของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกระจายตัวอย่างสมดุล แนวต้านใกล้เคียงที่ 3.58E-4 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.8% ขณะที่แนวรับด้านล่างที่ 3.52E-4 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 3.5% สำหรับระดับแนวต้านระยะไกล S1 อยู่ที่ 3.44E-4 และแนวต้าน R2 ที่ 3.66E-4 ถือเป็นขอบเขตด้านบน หากราคาจะทะลุขึ้นไป จำเป็นต้องมีปริมาณการซื้อขายสนับสนุนเพื่อยืนยัน ขณะเดียวกัน หากเกิดการย่อตัวทดสอบระดับกลาง ควรเฝ้าระวังแรงซื้อที่จะเข้ามาประคองราคาให้สามารถฟื้นตัวได้

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา The White Bull

การคาดการณ์ราคา The White Bull (LEVI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LEVI ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The White Bull (LEVI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The White Bull อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The White Bull จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LEVI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The White Bull

วิธีการซื้อและลงทุน The White Bull ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย The White Bull หรือยัง? การซื้อ LEVI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ The White Bull ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ The White Bull (LEVI) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว The White Bull จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ The White Bull (LEVI)

คุณสามารถทำอะไรกับ The White Bull ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ The White Bull ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ The White Bull (LEVI)

$MENSA คือเหรียญมีม

The White Bull ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก The White Bull ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The White Bull

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:58:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The White Bull (LEVI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด The White Bull (LEVI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน The White Bull ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
LEVI/USD1
฿0.0077221
฿0.0077221฿0.0077221
+2.79%
246.76M (USDT)
LEVI/USDT
฿0.007646522
฿0.007646522฿0.007646522
+0.86%
247.68M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ LEVI เป็น THB

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THB
THB

1 LEVI = 0.007610376 THB