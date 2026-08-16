ราคา Convex Finance(CVX)
ราคาปัจจุบัน Convex Finance (CVX) วันนี้ ฿ 1.646, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CVX เป็น THB คือ ฿ 1.646 ต่อ CVX.
Convex Finance มีอันดับที่ #157 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 161.51M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 98.12M CVX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CVX เทรดระหว่าง ฿ 1.556 (ต่ำ) กับ ฿ 1.649 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,059.9335332863156062 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 24.32147227248910049
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CVX เคลื่อนไหว +1.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 64.00K.
No.157
0.01%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Convex Finance คือ ฿ 161.51M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 64.00K อุปทานหมุนเวียนของ CVX คือ 98.12M โดยมีอุปทานรวมที่ 99973690.31021002 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 164.56M
+1.10%
+3.85%
+2.42%
+2.42%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Convex Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +2.00395
|+3.85%
|30 วัน
|฿ +0.429
|+35.25%
|60 วัน
|฿ +0.259
|+18.67%
|90 วัน
|฿ -0.102
|-5.84%
วันนี้ CVX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +2.00395 (+3.85%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.429 (+35.25%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CVX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.259 (+18.67%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.102 (-5.84%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Convex Finance ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CVX: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
CVX_USDT กำลังเคลื่อนที่อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.707 ราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างระดับสนับสนุน S1 ที่ 1.6793 และระดับกลางของตลาดที่ 1.7226 โครงสร้างปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับแนวรับล่างของช่วงราคา กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแสดงสัญญาณการซื้อระยะสั้น ขณะที่ดัชนี MACD ยังคงอยู่ในสถานะ Cross Down ส่วนดัชนี RSI และ Stochastic RSI ยังไม่ได้เกิดการสอดประสานกัน สำหรับแรงขับเคลื่อนทางเทคนิคพบว่ากระจายตัวอย่างชัดเจน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ดัชนี KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้สร้างจุดร่วมเชิงสัญญาณ แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับกลางของตลาด 1.7226 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0156 เท่านั้น ส่วนแนวต้านระยะไกลอยู่ที่ระดับ R1 ที่ 1.7593 ขณะที่แนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับสนับสนุน S1 ที่ 1.6793 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.0277 และแนวรับระยะไกลอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 1.6426 ระยะห่างระหว่างระดับสำคัญเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่การเคลื่อนไหวที่จำกัดในช่วงเวลานี้
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Convex Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Convex Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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