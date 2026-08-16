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ราคาปัจจุบัน Convex Finance วันนี้ คือ 1.646 THB มูลค่าตลาด CVX เท่ากับ 161,506,040.55516963576 THB ติดตามการอัปเดตราคา CVX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Convex Finance วันนี้ คือ 1.646 THB มูลค่าตลาด CVX เท่ากับ 161,506,040.55516963576 THB ติดตามการอัปเดตราคา CVX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CVX

ข้อมูลราคา CVX

CVX คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CVX

โทเคโนมิกส์ CVX

การคาดการณ์ราคา CVX

ประวัติ CVX

CVX คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CVXเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Convex Finance(CVX)

ราคาปัจจุบัน 1 CVX เป็น THB

฿54.0547
฿54.0547฿54.0547
+3.85%1D
THB
Convex Finance (CVX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:49:15 (UTC+8)

ราคา Convex Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Convex Finance (CVX) วันนี้ ฿ 1.646, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CVX เป็น THB คือ ฿ 1.646 ต่อ CVX.

Convex Finance มีอันดับที่ #157 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 161.51M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 98.12M CVX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CVX เทรดระหว่าง ฿ 1.556 (ต่ำ) กับ ฿ 1.649 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,059.9335332863156062 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 24.32147227248910049

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CVX เคลื่อนไหว +1.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 64.00K.

Convex Finance (CVX) ข้อมูลการตลาด

No.157

฿ 161.51M
฿ 161.51M฿ 161.51M

฿ 64.00K
฿ 64.00K฿ 64.00K

฿ 164.56M
฿ 164.56M฿ 164.56M

98.12M
98.12M 98.12M

99,973,690.31021002
99,973,690.31021002 99,973,690.31021002

0.01%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Convex Finance คือ ฿ 161.51M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 64.00K อุปทานหมุนเวียนของ CVX คือ 98.12M โดยมีอุปทานรวมที่ 99973690.31021002 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 164.56M

ประวัติราคา Convex Finance THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 1.556
฿ 1.556฿ 1.556
ต่ำสุด 24h
฿ 1.649
฿ 1.649฿ 1.649
สูงสุด 24h

฿ 1.556
฿ 1.556฿ 1.556

฿ 1.649
฿ 1.649฿ 1.649

฿ 2,059.9335332863156062
฿ 2,059.9335332863156062฿ 2,059.9335332863156062

฿ 24.32147227248910049
฿ 24.32147227248910049฿ 24.32147227248910049

+1.10%

+3.85%

+2.42%

+2.42%

ประวัติราคา Convex Finance (CVX) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Convex Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +2.00395+3.85%
30 วัน฿ +0.429+35.25%
60 วัน฿ +0.259+18.67%
90 วัน฿ -0.102-5.84%
การเปลี่ยนแปลงราคา Convex Finance ในวันนี้

วันนี้ CVX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +2.00395 (+3.85%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Convex Finance ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.429 (+35.25%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Convex Finance ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CVX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.259 (+18.67%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Convex Finance ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.102 (-5.84%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Convex Finance (CVX) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Convex Finance

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Convex Finance ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Convex Finance วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CVX: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

CVX_USDT กำลังเคลื่อนที่อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.707 ราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างระดับสนับสนุน S1 ที่ 1.6793 และระดับกลางของตลาดที่ 1.7226 โครงสร้างปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับแนวรับล่างของช่วงราคา กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแสดงสัญญาณการซื้อระยะสั้น ขณะที่ดัชนี MACD ยังคงอยู่ในสถานะ Cross Down ส่วนดัชนี RSI และ Stochastic RSI ยังไม่ได้เกิดการสอดประสานกัน สำหรับแรงขับเคลื่อนทางเทคนิคพบว่ากระจายตัวอย่างชัดเจน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ดัชนี KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้สร้างจุดร่วมเชิงสัญญาณ แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับกลางของตลาด 1.7226 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0156 เท่านั้น ส่วนแนวต้านระยะไกลอยู่ที่ระดับ R1 ที่ 1.7593 ขณะที่แนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับสนับสนุน S1 ที่ 1.6793 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.0277 และแนวรับระยะไกลอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 1.6426 ระยะห่างระหว่างระดับสำคัญเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่การเคลื่อนไหวที่จำกัดในช่วงเวลานี้

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Convex Finance?

ราคา CVX ได้รับอิทธิพลจาก: 1) ประสิทธิภาพของระบบนิเวศ Curve Finance และมูลค่าโทเค็น CRV, 2) มูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) ในโปรโตคอล Convex, 3) รางวัลการปลูกพืชผลตอบแทนและอัตรา APY, 4) ความเชื่อมั่นในตลาด DeFi และแนวโน้มการขุดเหมืองสภาพคล่อง, 5) ข้อเสนอการกำกับดูแลและการปรับปรุงโปรโตคอล, 6) การแข่งขันจากผู้เพิ่มผลตอบแทนรายอื่น

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Convex Finance วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Convex Finance (CVX) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชผลตอบแทน และการวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด ผู้ถือ CVX จำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อคำนวณผลตอบแทน ประเมินรางวัลจากการเดิมพัน และกำหนดจุดเข้า/ออกที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์ DeFi

การคาดการณ์ราคา Convex Finance

การคาดการณ์ราคา Convex Finance (CVX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CVX ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Convex Finance (CVX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Convex Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Convex Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CVX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Convex Finance

วิธีการซื้อและลงทุน Convex Finance ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Convex Finance หรือยัง? การซื้อ CVX บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Convex Finance ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Convex Finance (CVX) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Convex Finance จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Convex Finance (CVX)

คุณสามารถทำอะไรกับ Convex Finance ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Convex Finance ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Convex Finance (CVX)

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

Convex Finance ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Convex Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Convex Finance อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Convex Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:49:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Convex Finance (CVX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Convex Finance

CVX USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ CVX โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CVX USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Convex Finance (CVX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Convex Finance ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CVX/USDT
฿54.12042
฿54.12042฿54.12042
+3.91%
40.53K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ CVX เป็น THB

จำนวน

CVX
CVX
THB
THB

1 CVX = 54.08756 THB