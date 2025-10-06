ราคาปัจจุบัน Lombard วันนี้ คือ 0.648 USD ติดตามการอัปเดตราคา BARD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BARD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Lombard วันนี้ คือ 0.648 USD ติดตามการอัปเดตราคา BARD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BARD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา Lombard(BARD)

ราคาปัจจุบัน 1 BARD เป็น USD

$0.648
$0.648$0.648
-0.41%1D
USD
Lombard (BARD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:30:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Lombard (BARD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.639
$ 0.639$ 0.639
ต่ำสุด 24h
$ 0.6643
$ 0.6643$ 0.6643
สูงสุด 24h

$ 0.639
$ 0.639$ 0.639

$ 0.6643
$ 0.6643$ 0.6643

--
----

--
----

-0.62%

-0.41%

-1.94%

-1.94%

ราคาเรียลไทม์ Lombard (BARD) คือ $ 0.648 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBARD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.639 และราคาสูงสุด $ 0.6643 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BARD คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BARD มีการเปลี่ยนแปลง -0.62% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.41% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.94% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Lombard (BARD) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 170.57K
$ 170.57K$ 170.57K

$ 648.00M
$ 648.00M$ 648.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lombard คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 170.57K อุปทานหมุนเวียนของ BARD คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 648.00M

ประวัติราคา Lombard (BARD) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Lombard ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.002668-0.41%
30 วัน$ -0.3503-35.09%
60 วัน$ +0.528+440.00%
90 วัน$ +0.528+440.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา Lombard ในวันนี้

วันนี้ BARD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.002668 (-0.41%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Lombard ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.3503 (-35.09%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Lombard ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BARD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.528 (+440.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Lombard ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.528 (+440.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Lombard (BARD) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Lombardทันที

อะไรคือ Lombard (BARD)

Lombard กำลังสร้างตลาดทุน Bitcoin บนเชน เพื่อปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2024 และเป็นผู้บุกเบิกการบูรณาการ Bitcoin เข้ากับ DeFi ผ่าน LBTC — บิทคอยน์ที่สร้างผลตอบแทน (yield-bearing Bitcoin) ชั้นนำที่มีการรักษาความปลอดภัยโดยสมาคมกระจายศูนย์ของสถาบันสินทรัพย์ดิจิทัล 14 แห่ง — ซึ่งปัจจุบันถือเป็น Bitcoin LST ที่ใหญ่ที่สุด Lombard กำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบฟูลสแต็กเพื่อเร่งการยอมรับ BTC บนเชนสำหรับผู้ถือ โปรโตคอล และแพลตฟอร์ม ครอบคลุมสินทรัพย์ BTC, Staking SDK และบริการสนับสนุนต่าง ๆ บริษัทนี้ถูกสร้างขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากผู้นำด้านสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงโปรโตคอล DeFi ชั้นนำ สถาบัน และกระดานเทรด

Lombard มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Lombard ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบBARDความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Lombard บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Lombard ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Lombard (USD)

Lombard (BARD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Lombard (BARD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Lombard

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Lombard ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Lombard (BARD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Lombard (BARD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BARDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Lombard (BARD)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Lombardใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Lombard บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

Lombard ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Lombard ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Lombard อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lombard

วันนี้ Lombard (BARD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BARD เป็นUSD คือ 0.648 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BARD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BARD เป็น USD คือ $ 0.648 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Lombard คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BARD คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BARD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BARD คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BARD คือเท่าใด?
BARD ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BARD คือเท่าไร?
BARD ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ BARD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BARD คือ $ 170.57K USD
ปีนี้ BARD จะสูงขึ้นอีกไหม?
BARD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BARD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:30:32 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

