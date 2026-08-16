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ราคาปัจจุบัน PancakeSwap วันนี้ คือ 1.452 THB มูลค่าตลาด CAKE เท่ากับ 510,905,416.3587247104 THB ติดตามการอัปเดตราคา CAKE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน PancakeSwap วันนี้ คือ 1.452 THB มูลค่าตลาด CAKE เท่ากับ 510,905,416.3587247104 THB ติดตามการอัปเดตราคา CAKE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา CAKE

CAKE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CAKE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CAKE

โทเคโนมิกส์ CAKE

การคาดการณ์ราคา CAKE

ประวัติ CAKE

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ราคา PancakeSwap(CAKE)

ราคาปัจจุบัน 1 CAKE เป็น THB

฿47.71272
฿47.71272฿47.71272
+1.25%1D
THB
PancakeSwap (CAKE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:11:48 (UTC+8)

ราคา PancakeSwap วันนี้

ราคาปัจจุบัน PancakeSwap (CAKE) วันนี้ ฿ 1.452, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CAKE เป็น THB คือ ฿ 1.452 ต่อ CAKE.

PancakeSwap มีอันดับที่ #82 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 510.91M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 351.86M CAKE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CAKE เทรดระหว่าง ฿ 1.426 (ต่ำ) กับ ฿ 1.455 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,451.8320117992 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0076159622

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CAKE เคลื่อนไหว +1.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 198.10K.

PancakeSwap (CAKE) ข้อมูลการตลาด

No.82

฿ 510.91M
฿ 510.91M฿ 510.91M

฿ 198.10K
฿ 198.10K฿ 198.10K

฿ 580.80M
฿ 580.80M฿ 580.80M

351.86M
351.86M 351.86M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

364,241,883.4500047
364,241,883.4500047 364,241,883.4500047

87.96%

0.02%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PancakeSwap คือ ฿ 510.91M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 198.10K อุปทานหมุนเวียนของ CAKE คือ 351.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 364241883.4500047 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 580.80M

ประวัติราคา PancakeSwap THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 1.426
฿ 1.426฿ 1.426
ต่ำสุด 24h
฿ 1.455
฿ 1.455฿ 1.455
สูงสุด 24h

฿ 1.426
฿ 1.426฿ 1.426

฿ 1.455
฿ 1.455฿ 1.455

฿ 1,451.8320117992
฿ 1,451.8320117992฿ 1,451.8320117992

฿ 0.0076159622
฿ 0.0076159622฿ 0.0076159622

+1.18%

+1.25%

+0.62%

+0.62%

ประวัติราคา PancakeSwap (CAKE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา PancakeSwap ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.58905+1.25%
30 วัน฿ +0.064+4.61%
60 วัน฿ +0.062+4.46%
90 วัน฿ +0.037+2.61%
การเปลี่ยนแปลงราคา PancakeSwap ในวันนี้

วันนี้ CAKE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.58905 (+1.25%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา PancakeSwap ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.064 (+4.61%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา PancakeSwap ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CAKE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.062 (+4.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา PancakeSwap ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.037 (+2.61%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา PancakeSwap (CAKE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ PancakeSwap

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด PancakeSwap ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด PancakeSwap วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CAKE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

CAKE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ศูนย์กลางของช่วงราคา 1.4311 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และศูนย์กลาง ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นโครงสร้างการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วนระบบศูนย์กลางราคาบ่งชี้ว่าพื้นที่ด้านบนมีข้อจำกัด ขณะนี้โครงสร้างตลาดอยู่ในระดับการปรับฐานภายในช่วงราคา แต่พบสัญญาณความไม่สอดคล้องกันในเครื่องมือวิเคราะห์ MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีแรงเคลื่อนตัวกระจายตัวลง RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโซนกลาง KDJ และ StochRSI ยังไม่แสดงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรง อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับต่ำและมีแนวโน้มรวมตัว แรงผลักดันระยะสั้นยังคงกระจัดกระจาย กำลังของฝ่ายกระทิงและหมีดูเหมือนจะสมดุลกันในขณะนี้ ขาดปัจจัยสนับสนุนที่สามารถผลักดันให้เกิดการทะลุแนวรับหรือแนวต้านได้อย่างเด็ดขาด แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 1.4392 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.6% สำหรับแนวต้านไกลกว่า อยู่ที่ R2 ที่ 1.4445 ส่วนแนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ S1 ซึ่งอยู่ที่ 1.4258 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.3% ขณะเดียวกัน แนวรับสำคัญด้านล่างอยู่ที่ S2 ที่ 1.4377 ซึ่งราคาได้ทดสอบบริเวณนี้ซ้ำหลายครั้ง โดยช่องว่างระหว่างแนวต้านและแนวรับยังคงจำกัด การซื้อขายหนาแน่นอยู่บริเวณศูนย์กลางราคาเป็นหลัก

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ PancakeSwap?

ราคาของ CAKE ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ปริมาณการซื้อขายบน DEX – การใช้งาน PancakeSwap ที่เพิ่มสูงขึ้นจะช่วยเพิ่มความต้องการ CAKE
2. การเติบโตของระบบนิเวศ BSC – การนำ Binance Smart Chain มาใช้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นจะส่งผลดีต่อ CAKE
3. รางวัลจากการ staking และ APY ในการทำ yield farming – ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดจะกระตุ้นความต้องการ
4. การเผา Token และกลไกการควบคุมอุปทาน – มาตรการลดอุปทานแบบไม่ขยายตัวช่วยสนับสนุนราคา
5. ความเชื่อมั่นในตลาด DeFi – แนวโน้มโดยรวมของระบบการเงินแบบกระจายอำนาจส่งผลกระทบต่อ CAKE
6. การแข่งขันจาก DEX อื่น ๆ – แพลตฟอร์มคู่แข่งมีผลต่อส่วนแบ่งการตลาด
7. ประสิทธิภาพของ Binance Coin (BNB) – มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเชื่อมโยงกับ BSC
8. การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่และการร่วมมือพันธมิตร – การพัฒนาของแพลตฟอร์มมีอิทธิพลต่อมูลค่า

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ PancakeSwap วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ PancakeSwap (CAKE) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน CAKE เป็นโทเค็น DeFi ที่ได้รับความนิยมบน Binance Smart Chain ซึ่งใช้สำหรับการทำ yield farming และการจัดหาสภาพคล่อง การทราบราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถดำเนินการซื้อขายได้อย่างมีกำไร

การคาดการณ์ราคา PancakeSwap

การคาดการณ์ราคา PancakeSwap (CAKE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CAKE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา PancakeSwap (CAKE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ PancakeSwap อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา PancakeSwap จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CAKE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา PancakeSwap

วิธีการซื้อและลงทุน PancakeSwap ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย PancakeSwap หรือยัง? การซื้อ CAKE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ PancakeSwap ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ PancakeSwap (CAKE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว PancakeSwap จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ PancakeSwap (CAKE)

คุณสามารถทำอะไรกับ PancakeSwap ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ PancakeSwap ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ PancakeSwap (CAKE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

PancakeSwap ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก PancakeSwap ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ PancakeSwap อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Aptos EcosystemArbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PancakeSwap

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:11:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PancakeSwap (CAKE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PancakeSwap

CAKE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด PancakeSwap (CAKE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน PancakeSwap ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CAKE/USDT
฿47.71272
฿47.71272฿47.71272
+1.18%
136.52K (USDT)
CAKE/USDC
฿47.67986
฿47.67986฿47.67986
+1.32%
39.24K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 CAKE = 47.71272 THB