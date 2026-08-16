ราคา PancakeSwap(CAKE)
ราคาปัจจุบัน PancakeSwap (CAKE) วันนี้ ฿ 1.452, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CAKE เป็น THB คือ ฿ 1.452 ต่อ CAKE.
PancakeSwap มีอันดับที่ #82 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 510.91M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 351.86M CAKE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CAKE เทรดระหว่าง ฿ 1.426 (ต่ำ) กับ ฿ 1.455 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,451.8320117992 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0076159622
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CAKE เคลื่อนไหว +1.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 198.10K.
No.82
87.96%
0.02%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PancakeSwap คือ ฿ 510.91M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 198.10K อุปทานหมุนเวียนของ CAKE คือ 351.86M โดยมีอุปทานรวมที่ 364241883.4500047 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 580.80M
+1.18%
+1.25%
+0.62%
+0.62%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา PancakeSwap ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.58905
|+1.25%
|30 วัน
|฿ +0.064
|+4.61%
|60 วัน
|฿ +0.062
|+4.46%
|90 วัน
|฿ +0.037
|+2.61%
วันนี้ CAKE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.58905 (+1.25%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.064 (+4.61%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CAKE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.062 (+4.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.037 (+2.61%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด PancakeSwap ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CAKE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
CAKE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ศูนย์กลางของช่วงราคา 1.4311 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และศูนย์กลาง ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นโครงสร้างการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วนระบบศูนย์กลางราคาบ่งชี้ว่าพื้นที่ด้านบนมีข้อจำกัด ขณะนี้โครงสร้างตลาดอยู่ในระดับการปรับฐานภายในช่วงราคา แต่พบสัญญาณความไม่สอดคล้องกันในเครื่องมือวิเคราะห์ MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีแรงเคลื่อนตัวกระจายตัวลง RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโซนกลาง KDJ และ StochRSI ยังไม่แสดงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรง อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับต่ำและมีแนวโน้มรวมตัว แรงผลักดันระยะสั้นยังคงกระจัดกระจาย กำลังของฝ่ายกระทิงและหมีดูเหมือนจะสมดุลกันในขณะนี้ ขาดปัจจัยสนับสนุนที่สามารถผลักดันให้เกิดการทะลุแนวรับหรือแนวต้านได้อย่างเด็ดขาด แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 1.4392 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.6% สำหรับแนวต้านไกลกว่า อยู่ที่ R2 ที่ 1.4445 ส่วนแนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ S1 ซึ่งอยู่ที่ 1.4258 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.3% ขณะเดียวกัน แนวรับสำคัญด้านล่างอยู่ที่ S2 ที่ 1.4377 ซึ่งราคาได้ทดสอบบริเวณนี้ซ้ำหลายครั้ง โดยช่องว่างระหว่างแนวต้านและแนวรับยังคงจำกัด การซื้อขายหนาแน่นอยู่บริเวณศูนย์กลางราคาเป็นหลัก
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ PancakeSwap อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก PancakeSwap ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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