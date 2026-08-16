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ราคาปัจจุบัน Infrared วันนี้ คือ 0,009757 THB มูลค่าตลาด IR เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา IR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Infrared วันนี้ คือ 0,009757 THB มูลค่าตลาด IR เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา IR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Infrared(IR)

ราคาปัจจุบัน 1 IR เป็น THB

฿0,31983446
฿0,31983446฿0,31983446
-4.92%1D
THB
Infrared (IR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:28:14 (UTC+8)

ราคา Infrared วันนี้

ราคาปัจจุบัน Infrared (IR) วันนี้ ฿ 0,009757, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4,92% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IR เป็น THB คือ ฿ 0,009757 ต่อ IR.

Infrared มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- IR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IR เทรดระหว่าง ฿ 0,009694 (ต่ำ) กับ ฿ 0,010334 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IR เคลื่อนไหว +0,03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -14,72% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.56K.

Infrared (IR) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 54.56K
฿ 54.56K฿ 54.56K

฿ 9,76M
฿ 9,76M฿ 9,76M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BERACHAIN

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Infrared คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.56K อุปทานหมุนเวียนของ IR คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 9,76M

ประวัติราคา Infrared THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0,009694
฿ 0,009694฿ 0,009694
ต่ำสุด 24h
฿ 0,010334
฿ 0,010334฿ 0,010334
สูงสุด 24h

฿ 0,009694
฿ 0,009694฿ 0,009694

฿ 0,010334
฿ 0,010334฿ 0,010334

--
----

--
----

+0,03%

-4,92%

-14,72%

-14,72%

ประวัติราคา Infrared (IR) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Infrared ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0,01655012-4,92%
30 วัน฿ -0,002663-21,45%
60 วัน฿ -0,007293-42,78%
90 วัน฿ -0,008263-45,86%
การเปลี่ยนแปลงราคา Infrared ในวันนี้

วันนี้ IR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,01655012 (-4,92%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Infrared ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0,002663 (-21,45%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Infrared ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน IR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,007293 (-42,78%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Infrared ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0,008263 (-45,86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Infrared (IR) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Infrared

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Infrared ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Infrared วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด IR: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

**โครงสร้างตลาด** ราคาปัจจุบันของ IR_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 0.0307 โดยเคลื่อนตัวเหนือค่าเฉลี่ยกลาง (Hub) ที่ระดับ 0.02921 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยนี้ถึง 5.1% และอยู่ระหว่าง R1 (0.02967) กับ R2 (0.03016) ระบบค่าเฉลี่ย MA และ EMA ทั้งสองแบบในระดับ 5-6 ได้แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการซื้อที่เพิ่มขึ้น โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงครึ่งบนของระบบที่เป็นศูนย์กลาง **สถานะพลังงานตลาด** MACD กำลังแสดงรูปแบบการตัดข้ามขาขึ้น (Golden Cross) ในขณะที่ RSI อยู่ในโซนขายมากเกินไป แนวโน้มของเส้น MACD ที่เร็วและเส้น MACD ที่ช้ามีการแยกตัวออกจากกัน ทำให้ความเข้มข้นของแรงซื้ออยู่ในฝ่ายกระทิง แต่ยังไม่เกิดการประสานกันอย่างสมบูรณ์ **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน: R2 อยู่ที่ 0.03016 (ห่างจากราคาปัจจุบัน -1.8%) และ R1 อยู่ที่ 0.02967 (ห่างจากราคาปัจจุบัน -3.4%) ด้านล่าง: ค่าเฉลี่ยกลาง (Hub) ที่ 0.02921 เป็นแนวรับระยะใกล้ (ห่างจากราคาปัจจุบัน -4.9%) และ S1 อยู่ที่ 0.02872 (ห่างจากราคาปัจจุบัน -6.4%)

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Infrared?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของสกุลเงินดิจิทัลประเภทอินฟราเรด (IR):

1. ความรู้สึกของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2. ปริมาณการซื้อขายและระดับสภาพคล่อง
3. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและการสัมพันธ์กับบิตคอยน์
4. การอัปเดตเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการและความคืบหน้าในโรดแมป
5. การประกาศความร่วมมือและการยอมรับในระบบนิเวศ
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อวงการคริปโตในภาพรวม
7. ดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
8. การจดทะเบียนในกระดานเทรดและความสามารถในการเข้าถึง
9. การมีส่วนร่วมของชุมชนและความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดีย
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Infrared วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา IR ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ค้าสามารถระบุจุดเข้า/ออก การติดตามกำไร/ขาดทุน และทำการตัดสินใจซื้อ/ขายอย่างรอบคอบและมีข้อมูลสนับสนุน

การคาดการณ์ราคา Infrared

การคาดการณ์ราคา Infrared (IR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IR ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Infrared (IR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Infrared อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Infrared จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา IR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Infrared

วิธีการซื้อและลงทุน Infrared ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Infrared หรือยัง? การซื้อ IR บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Infrared ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Infrared (IR) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Infrared จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Infrared (IR)

คุณสามารถทำอะไรกับ Infrared ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Infrared ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Infrared (IR) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Infrared (IR)

Infrared คือโครงสร้างพื้นฐานด้านสภาพคล่องและการสเตกแบบฟูลสแตกที่ขับเคลื่อนระบบ Proof-of-Liquidity ของ Berachain โดยมอบทั้งการสเตกแบบสภาพคล่อง การเพิ่มประสิทธิภาพวาลิเดเตอร์ และคลัง PoL อัตโนมัติ ที่ช่วยปลดล็อกสภาพคล่อง ผลตอบแทน และสิทธิ์กำกับดูแลได้ในคลิกเดียว

Infrared ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Infrared ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Infrared อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Berachain EcosystemBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Infrared

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:28:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Infrared (IR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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IR USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Infrared (IR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Infrared ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
IR/USDT
฿0,31990002
฿0,31990002฿0,31990002
-4,92%
5.44M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ IR เป็น THB

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THB
THB

1 IR = 0,31983446 THB