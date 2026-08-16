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ราคาปัจจุบัน MWX AI วันนี้ คือ 0.05455 THB มูลค่าตลาด MWXT เท่ากับ 9,156,047.745469567156 THB ติดตามการอัปเดตราคา MWXT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน MWX AI วันนี้ คือ 0.05455 THB มูลค่าตลาด MWXT เท่ากับ 9,156,047.745469567156 THB ติดตามการอัปเดตราคา MWXT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MWXT

ข้อมูลราคา MWXT

MWXT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MWXT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MWXT

โทเคโนมิกส์ MWXT

การคาดการณ์ราคา MWXT

ประวัติ MWXT

MWXT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MWXTเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต MWXT

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ราคา MWX AI(MWXT)

ราคาปัจจุบัน 1 MWXT เป็น THB

฿1.7921844
฿1.7921844฿1.7921844
-0.92%1D
THB
MWX AI (MWXT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:35:58 (UTC+8)

ราคา MWX AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน MWX AI (MWXT) วันนี้ ฿ 0.05455, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.92% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MWXT เป็น THB คือ ฿ 0.05455 ต่อ MWXT.

MWX AI มีอันดับที่ #965 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 9.16M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 167.85M MWXT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MWXT เทรดระหว่าง ฿ 0.05452 (ต่ำ) กับ ฿ 0.05577 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9.987912819402318262 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.4356800295445039826

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MWXT เคลื่อนไหว -0.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.91% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 66.94K.

MWX AI (MWXT) ข้อมูลการตลาด

No.965

฿ 9.16M
฿ 9.16M฿ 9.16M

฿ 66.94K
฿ 66.94K฿ 66.94K

฿ 54.55M
฿ 54.55M฿ 54.55M

167.85M
167.85M 167.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.78%

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MWX AI คือ ฿ 9.16M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 66.94K อุปทานหมุนเวียนของ MWXT คือ 167.85M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 54.55M

ประวัติราคา MWX AI THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.05452
฿ 0.05452฿ 0.05452
ต่ำสุด 24h
฿ 0.05577
฿ 0.05577฿ 0.05577
สูงสุด 24h

฿ 0.05452
฿ 0.05452฿ 0.05452

฿ 0.05577
฿ 0.05577฿ 0.05577

฿ 9.987912819402318262
฿ 9.987912819402318262฿ 9.987912819402318262

฿ 1.4356800295445039826
฿ 1.4356800295445039826฿ 1.4356800295445039826

-0.32%

-0.91%

-2.91%

-2.91%

ประวัติราคา MWX AI (MWXT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา MWX AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0166412-0.91%
30 วัน฿ -0.00776-12.46%
60 วัน฿ -0.00797-12.75%
90 วัน฿ -0.01946-26.30%
การเปลี่ยนแปลงราคา MWX AI ในวันนี้

วันนี้ MWXT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0166412 (-0.91%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา MWX AI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00776 (-12.46%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา MWX AI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MWXT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00797 (-12.75%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา MWX AI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01946 (-26.30%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา MWX AI (MWXT) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา MWX AIทันที

การวิเคราะห์ MWX AI

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด MWX AI ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ MWX AI?

ปัจจัยสำคัญหลายประการมีอิทธิพลต่อราคาโทเค็น MWX AI (MWXT):

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ผลการดำเนินงานและอัตราการนำไปใช้ในภาค AI
3. ประโยชน์การใช้งานของแพลตฟอร์มและกรณีการใช้งานในโลกจริง
4. ดุลยภาพระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของโทเค็น
5. การประกาศความร่วมมือและการผสานรวมต่าง ๆ
6. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็น AI
7. ปริมาณการซื้อขายและระดับสภาพคล่อง
8. การเติบโตของชุมชนและความเคลื่อนไหวของนักพัฒนา
9. การวางตำแหน่งเชิงแข่งขันเมื่อเทียบกับโครงการ AI อื่น ๆ
10. พัฒนาการทางเทคนิคและความคืบหน้าตามโรดแมป

ปัจจัยเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน ทำให้เกิดความผันผวนของราคา ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของโครงการคริปโตเคอเรนซีด้าน AI ที่กำลังเติบโต

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ MWX AI วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ MWX AI (MWXT) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามมูลค่าพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าหรือออกตลาด การวิเคราะห์แนวโน้มและความผันผวนของราคา การประเมินผลการลงทุน และการติดตามความคิดเห็นของตลาดให้ทันสมัย

การคาดการณ์ราคา MWX AI

การคาดการณ์ราคา MWX AI (MWXT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MWXT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา MWX AI (MWXT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ MWX AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MWX AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MWXT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MWX AI

วิธีการซื้อและลงทุน MWX AI ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย MWX AI หรือยัง? การซื้อ MWXT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ MWX AI ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ MWX AI (MWXT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว MWX AI จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ MWX AI (MWXT)

คุณสามารถทำอะไรกับ MWX AI ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ MWX AI ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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การซื้อ MWX AI (MWXT) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ MWX AI (MWXT)

เราเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาแพลตฟอร์มตลาด AI โดยระบบนิเวศของเราประกอบด้วยผู้ให้บริการ ที่นำเสนอโซลูชัน AI แบบพร้อมใช้งาน

MWX AI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก MWX AI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ MWX AI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base NativeInfrastructure

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MWX AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:35:58 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MWX AI (MWXT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MWX AI

MWXT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ MWXT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MWXT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด MWX AI (MWXT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน MWX AI ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MWXT/USDT
฿1.7921844
฿1.7921844฿1.7921844
-0.91%
1.23M (USDT)

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เครื่องคำนวณ MWXT เป็น THB

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MWXT
MWXT
THB
THB

1 MWXT = 1.792513 THB