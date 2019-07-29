ราคา WINK(WIN)
ราคาปัจจุบัน WINK (WIN) วันนี้ ฿ 0.00003039, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WIN เป็น THB คือ ฿ 0.00003039 ต่อ WIN.
WINK มีอันดับที่ #765 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 30.20M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 993.70B WIN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WIN เทรดระหว่าง ฿ 0.00003007 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00003067 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0971881108 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0005314202941629142
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WIN เคลื่อนไหว -0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.67K.
No.765
99.99%
2019-07-29 00:00:00
TRX
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ WINK คือ ฿ 30.20M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.67K อุปทานหมุนเวียนของ WIN คือ 993.70B โดยมีอุปทานรวมที่ 993701854154.286054 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 30.20M
-0.30%
-0.19%
-3.16%
-3.16%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา WINK ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0000018964
|-0.19%
|30 วัน
|฿ +0.00000865
|+39.78%
|60 วัน
|฿ +0.00001144
|+60.36%
|90 วัน
|฿ +0.00001126
|+58.86%
วันนี้ WIN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0000018964 (-0.19%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00000865 (+39.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WIN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00001144 (+60.36%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00001126 (+58.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด WINK ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WIN: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
WIN_USDT แสดงรูปแบบการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.941E-5 ซึ่งสูงกว่าระดับศูนย์กลางของแนวรับ/แนวต้านสำคัญที่ 1.893E-5 และอยู่ในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวต้าน R1 ที่ 1.918E-5 และแนวต้าน R2 ที่ 1.946E-5 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA และ EMA ยังคงให้สัญญาณซื้อ โดยราคาเคลื่อนไหวเหนือแนวสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น MACD ได้แสดงสัญญาณครอสมาก (Death Cross) และมีความเบี่ยงเบน (Divergence) เมื่อเทียบกับแนวโน้มของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ส่วน RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนกลาง ขณะที่แรงกระทบทางเทคนิคระยะสั้นกระจายตัวออกไป ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนเกิดขึ้นระหว่างเครื่องมือ MACD และ RSI ทำให้สถานการณ์ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงแข็งขันและไม่สามารถตัดสินได้แน่นอน แนวต้าน R2 ที่ 1.946E-5 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.26% ถือเป็นแรงกดดันใกล้เคียง ในขณะเดียวกัน แนวรับ S1 ที่ 1.864E-5 ห่างจากราคาปัจจุบัน 3.97% และแนวรับศูนย์กลางที่ 1.893E-5 ห่างจากราคาปัจจุบัน 2.47% สร้างแนวป้องกันหลายระดับ ส่วนแนวรับ S2 ที่ 1.839E-5 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 5.25% ถือเป็นระดับแนวรับระยะไกลที่ควรใช้เป็นแนวทางในการประเมินแนวโน้มในอนาคต
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ WINK อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก WINK ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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