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ราคาปัจจุบัน WINK วันนี้ คือ 0.00003039 THB มูลค่าตลาด WIN เท่ากับ 30,198,599.34774875318106 THB ติดตามการอัปเดตราคา WIN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน WINK วันนี้ คือ 0.00003039 THB มูลค่าตลาด WIN เท่ากับ 30,198,599.34774875318106 THB ติดตามการอัปเดตราคา WIN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WIN

ข้อมูลราคา WIN

WIN คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ WIN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WIN

โทเคโนมิกส์ WIN

การคาดการณ์ราคา WIN

ประวัติ WIN

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ราคา WINK(WIN)

ราคาปัจจุบัน 1 WIN เป็น THB

฿0.0009961842
฿0.0009961842฿0.0009961842
-0.19%1D
THB
WINK (WIN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:15:18 (UTC+8)

ราคา WINK วันนี้

ราคาปัจจุบัน WINK (WIN) วันนี้ ฿ 0.00003039, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WIN เป็น THB คือ ฿ 0.00003039 ต่อ WIN.

WINK มีอันดับที่ #765 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 30.20M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 993.70B WIN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WIN เทรดระหว่าง ฿ 0.00003007 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00003067 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0971881108 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0005314202941629142

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WIN เคลื่อนไหว -0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.67K.

WINK (WIN) ข้อมูลการตลาด

No.765

฿ 30.20M
฿ 30.20M฿ 30.20M

฿ 54.67K
฿ 54.67K฿ 54.67K

฿ 30.20M
฿ 30.20M฿ 30.20M

993.70B
993.70B 993.70B

993,701,859,243.3864
993,701,859,243.3864 993,701,859,243.3864

993,701,854,154.286054
993,701,854,154.286054 993,701,854,154.286054

99.99%

2019-07-29 00:00:00

TRX

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ WINK คือ ฿ 30.20M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.67K อุปทานหมุนเวียนของ WIN คือ 993.70B โดยมีอุปทานรวมที่ 993701854154.286054 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 30.20M

ประวัติราคา WINK THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00003007
฿ 0.00003007฿ 0.00003007
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00003067
฿ 0.00003067฿ 0.00003067
สูงสุด 24h

฿ 0.00003007
฿ 0.00003007฿ 0.00003007

฿ 0.00003067
฿ 0.00003067฿ 0.00003067

฿ 0.0971881108
฿ 0.0971881108฿ 0.0971881108

฿ 0.0005314202941629142
฿ 0.0005314202941629142฿ 0.0005314202941629142

-0.30%

-0.19%

-3.16%

-3.16%

ประวัติราคา WINK (WIN) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา WINK ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0000018964-0.19%
30 วัน฿ +0.00000865+39.78%
60 วัน฿ +0.00001144+60.36%
90 วัน฿ +0.00001126+58.86%
การเปลี่ยนแปลงราคา WINK ในวันนี้

วันนี้ WIN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0000018964 (-0.19%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา WINK ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00000865 (+39.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา WINK ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WIN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00001144 (+60.36%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา WINK ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00001126 (+58.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา WINK (WIN) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ WINK

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด WINK ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด WINK วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WIN: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

WIN_USDT แสดงรูปแบบการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.941E-5 ซึ่งสูงกว่าระดับศูนย์กลางของแนวรับ/แนวต้านสำคัญที่ 1.893E-5 และอยู่ในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวต้าน R1 ที่ 1.918E-5 และแนวต้าน R2 ที่ 1.946E-5 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA และ EMA ยังคงให้สัญญาณซื้อ โดยราคาเคลื่อนไหวเหนือแนวสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น MACD ได้แสดงสัญญาณครอสมาก (Death Cross) และมีความเบี่ยงเบน (Divergence) เมื่อเทียบกับแนวโน้มของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ส่วน RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนกลาง ขณะที่แรงกระทบทางเทคนิคระยะสั้นกระจายตัวออกไป ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนเกิดขึ้นระหว่างเครื่องมือ MACD และ RSI ทำให้สถานการณ์ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงแข็งขันและไม่สามารถตัดสินได้แน่นอน แนวต้าน R2 ที่ 1.946E-5 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.26% ถือเป็นแรงกดดันใกล้เคียง ในขณะเดียวกัน แนวรับ S1 ที่ 1.864E-5 ห่างจากราคาปัจจุบัน 3.97% และแนวรับศูนย์กลางที่ 1.893E-5 ห่างจากราคาปัจจุบัน 2.47% สร้างแนวป้องกันหลายระดับ ส่วนแนวรับ S2 ที่ 1.839E-5 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 5.25% ถือเป็นระดับแนวรับระยะไกลที่ควรใช้เป็นแนวทางในการประเมินแนวโน้มในอนาคต

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ WINK?

ราคาของ WINkTRON (WIN) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการดังนี้:

1. ประสิทธิภาพของระบบนิเวศ TRON - WIN ทำงานบนบล็อกเชน TRON
2. การยอมรับในวงการเกมและการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) - WIN ใช้ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเกมและการทำ Yield Farming
3. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและผลตอบแทนจากการเดิมพัน (Staking Rewards)
4. ความคิดเห็นของตลาดที่มีต่อโทเค็นเกม
5. ความสัมพันธ์กับราคาของ TRON (TRX)
6. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นเกม/การพนัน
8. ความร่วมมือและการผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ
9. กลไกการจัดการอุปทานโทเค็นและการเผาโทเค็น
10. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ WINK วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา WIN ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจซื้อขาย – นักลงทุนจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อทำการซื้อหรือขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – เพื่อตรวจสอบมูลค่าและความก้าวหน้าของผลงานการลงทุน
3. การกำหนดจังหวะตลาด – เพื่อระบุจุดเข้าออกของการซื้อขาย
4. การบริหารความเสี่ยง – เพื่อประเมินกำไรและขาดทุนสำหรับการกำหนดขนาดตำแหน่งการลงทุน

การคาดการณ์ราคา WINK

การคาดการณ์ราคา WINK (WIN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WIN ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา WINK (WIN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ WINK อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา WINK จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WIN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา WINK

วิธีการซื้อและลงทุน WINK ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย WINK หรือยัง? การซื้อ WIN บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ WINK ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ WINK (WIN) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว WINK จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ WINK (WIN)

คุณสามารถทำอะไรกับ WINK ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ WINK ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ WINK (WIN)

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

WINK ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก WINK ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ WINK อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemEducation

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ WINK

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:15:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ WINK (WIN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WINK

WIN USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ WIN โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส WIN USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด WINK (WIN) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน WINK ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
WIN/USDT
฿0.0009958564
฿0.0009958564฿0.0009958564
-0.16%
1.80B (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ WIN เป็น THB

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THB
THB

1 WIN = 0.0009961842 THB