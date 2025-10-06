ราคาปัจจุบัน Coinbase xStock วันนี้ คือ 360.31 USD ติดตามการอัปเดตราคา COINX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา COINX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Coinbase xStock วันนี้ คือ 360.31 USD ติดตามการอัปเดตราคา COINX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา COINX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Coinbase xStock โลโก้

ราคา Coinbase xStock(COINX)

ราคาปัจจุบัน 1 COINX เป็น USD

$360.31
$360.31$360.31
+0.08%1D
USD
Coinbase xStock (COINX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:35:54 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Coinbase xStock (COINX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 357.4
$ 357.4$ 357.4
ต่ำสุด 24h
$ 373.26
$ 373.26$ 373.26
สูงสุด 24h

$ 357.4
$ 357.4$ 357.4

$ 373.26
$ 373.26$ 373.26

$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311$ 444.5539034948311

$ 292.4649785882087
$ 292.4649785882087$ 292.4649785882087

-0.05%

+0.08%

+4.89%

+4.89%

ราคาเรียลไทม์ Coinbase xStock (COINX) คือ $ 360.31 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCOINX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 357.4 และราคาสูงสุด $ 373.26 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ COINX คือ $ 444.5539034948311 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 292.4649785882087

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น COINX มีการเปลี่ยนแปลง -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.89% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Coinbase xStock (COINX) ข้อมูลการตลาด

No.1172

$ 9.73M
$ 9.73M$ 9.73M

$ 77.41K
$ 77.41K$ 77.41K

$ 9.73M
$ 9.73M$ 9.73M

27.00K
27.00K 27.00K

--
----

26,999.9965318
26,999.9965318 26,999.9965318

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Coinbase xStock คือ $ 9.73M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 77.41K อุปทานหมุนเวียนของ COINX คือ 27.00K โดยมีอุปทานรวมที่ 26999.9965318 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.73M

ประวัติราคา Coinbase xStock (COINX) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase xStock ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.288+0.08%
30 วัน$ +48.5+15.55%
60 วัน$ +56.23+18.49%
90 วัน$ -16.21-4.31%
การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase xStock ในวันนี้

วันนี้ COINX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.288 (+0.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase xStock ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +48.5 (+15.55%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase xStock ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน COINX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +56.23 (+18.49%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase xStock ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -16.21 (-4.31%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Coinbase xStock (COINX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Coinbase xStockทันที

อะไรคือ Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Coinbase xStock ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบCOINXความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Coinbase xStock บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Coinbase xStock ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Coinbase xStock (USD)

Coinbase xStock (COINX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Coinbase xStock (COINX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Coinbase xStock

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Coinbase xStock ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Coinbase xStock (COINX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Coinbase xStock (COINX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ COINXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Coinbase xStock (COINX)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Coinbase xStockใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Coinbase xStock บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

COINX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Coinbase xStock(COINX) เป็น VND
9,481,557.65
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น AUD
A$544.0681
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น GBP
270.2325
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น EUR
306.2635
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น USD
$360.31
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น MYR
RM1,509.6989
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น TRY
15,118.6076
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น JPY
¥54,767.12
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น ARS
ARS$526,766.0138
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น RUB
28,554.5675
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น INR
31,790.1513
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น IDR
Rp6,005,164.2646
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น PHP
21,312.3365
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น EGP
￡E.17,064.2816
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น BRL
R$1,931.2616
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น CAD
C$500.8309
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น BDT
44,094.7378
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น NGN
524,467.236
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น COP
$1,385,806.3065
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น ZAR
R.6,186.5227
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น UAH
15,165.4479
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น TZS
T.Sh.885,281.67
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น VES
Bs76,746.03
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น CLP
$339,412.02
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น PKR
Rs102,097.4416
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น KZT
193,817.9552
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น THB
฿11,641.6161
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น TWD
NT$11,021.8829
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น AED
د.إ1,322.3377
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น CHF
Fr284.6449
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น HKD
HK$2,796.0056
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น AMD
֏137,941.0804
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น MAD
.د.م3,325.6613
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น MXN
$6,629.704
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น SAR
ريال1,351.1625
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น ETB
Br54,633.8053
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น KES
KSh46,530.4334
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น JOD
د.أ255.45979
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น PLN
1,304.3222
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น RON
лв1,570.9516
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น SEK
kr3,372.5016
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น BGN
лв601.7177
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น HUF
Ft119,939.9928
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น CZK
7,516.0666
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น KWD
د.ك110.25486
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น ILS
1,171.0075
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น BOB
Bs2,489.7421
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น AZN
612.527
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น TJS
SM3,329.2644
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น GEL
980.0432
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น AOA
Kz328,447.7867
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น BHD
.د.ب135.47656
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น BMD
$360.31
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น DKK
kr2,305.984
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น HNL
L9,486.9623
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น MUR
16,332.8523
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น NAD
$6,222.5537
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น NOK
kr3,592.2907
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น NZD
$619.7332
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น PAB
B/.360.31
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น PGK
K1,516.9051
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น QAR
ر.ق1,311.5284
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น RSD
дин.36,225.5674
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น UZS
soʻm4,394,023.6872
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น ALL
L29,920.1424
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น ANG
ƒ644.9549
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น AWG
ƒ648.558
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น BBD
$720.62
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น BAM
KM601.7177
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น BIF
Fr1,062,554.19
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น BND
$464.7999
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น BSD
$360.31
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น JMD
$57,804.5333
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น KHR
1,452,859.9975
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น KMF
Fr152,411.13
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น LAK
7,832,825.9303
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น LKR
රු109,714.395
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น MDL
L6,089.239
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น MGA
Ar1,608,524.7268
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น MOP
P2,882.48
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น MVR
5,512.743
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น MWK
MK625,537.7941
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น MZN
MT23,027.4121
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น NPR
रु50,890.1844
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น PYG
2,555,318.52
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น RWF
Fr523,530.43
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น SBD
$2,965.3513
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น SCR
4,925.4377
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น SRD
$14,246.6574
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น SVC
$3,152.7125
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น SZL
L6,218.9506
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น TMT
m1,264.6881
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น TND
د.ت1,057.50985
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น TTD
$2,446.5049
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น UGX
Sh1,255,320.04
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น XAF
Fr202,494.22
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น XCD
$972.837
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น XOF
Fr202,494.22
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น XPF
Fr36,751.62
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น BWP
P5,123.6082
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น BZD
$724.2231
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น CVE
$34,301.512
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น DJF
Fr63,774.87
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น DOP
$23,074.2524
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น DZD
د.ج46,804.269
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น FJD
$814.3006
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น GNF
Fr3,132,895.45
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น GTQ
Q2,759.9746
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น GYD
$75,441.7078
1 Coinbase xStock(COINX) เป็น ISK
kr43,957.82

Coinbase xStock ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Coinbase xStock ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Coinbase xStock อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Coinbase xStock

วันนี้ Coinbase xStock (COINX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน COINX เป็นUSD คือ 360.31 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน COINX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ COINX เป็น USD คือ $ 360.31 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Coinbase xStock คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ COINX คือ $ 9.73M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ COINX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ COINX คือ 27.00K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ COINX คือเท่าใด?
COINX ถึงราคา ATH ที่ 444.5539034948311 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ COINX คือเท่าไร?
COINX ถึงราคา ATL ที่ 292.4649785882087 USD
ปริมาณการเทรดของ COINX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ COINX คือ $ 77.41K USD
ปีนี้ COINX จะสูงขึ้นอีกไหม?
COINX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา COINX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:35:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Coinbase xStock (COINX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

