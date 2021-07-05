ราคา XEC(XEC)
ราคาปัจจุบัน XEC (XEC) วันนี้ ฿ 0.000006383, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XEC เป็น THB คือ ฿ 0.000006383 ต่อ XEC.
XEC มีอันดับที่ #173 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 127.93M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.04T XEC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XEC เทรดระหว่าง ฿ 0.000006383 (ต่ำ) กับ ฿ 0.000006586 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.019425121829097919 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.000167019127253891
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XEC เคลื่อนไหว -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 60.28K.
No.173
95.43%
0.01%
2021-07-05 00:00:00
BCHA
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ XEC คือ ฿ 127.93M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 60.28K อุปทานหมุนเวียนของ XEC คือ 20.04T โดยมีอุปทานรวมที่ 20042142172580 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 134.04M
-0.22%
-0.52%
-6.47%
-6.47%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา XEC ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00000109371
|-0.52%
|30 วัน
|฿ -0.000001637
|-20.42%
|60 วัน
|฿ +0.000000797
|+14.26%
|90 วัน
|฿ -0.000000946
|-12.91%
วันนี้ XEC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00000109371 (-0.52%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000001637 (-20.42%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XEC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000000797 (+14.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000000946 (-12.91%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด XEC ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด XEC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
XEC_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่เหนือระดับศูนย์กลางของระบบฮับที่ 6.443E-6 ณ ระดับ 6.588E-6 ปัจจุบันราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ 6.478E-6 แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการขยายตัวขึ้น และสัญญาณเชิงบวกจากเครื่องมือทางเทคนิค ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ ยืนยันแนวโน้มระยะสั้นที่เป็นบวก ขณะเดียวกัน ราคาเคลื่อนตัวอยู่ใกล้ขอบบนของช่อง Bollinger Bands และความผันผวนยังคงอยู่ในระดับสูง ดัชนี MACD ได้เกิดการตัดกันแบบดาวตก (Dead Cross) ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของแรงผลักดันขาขึ้น ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระยะสั้น ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อหรือขายเกิน ทำให้พลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัวอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับเครื่องมือทางเทคนิค ตัวชี้วัดเร็วและช้าได้แยกชั้นออกจากกัน ซึ่งบ่งบอกถึงแรงกดดันในการปรับฐานระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง แม้ว่าปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นตามการเคลื่อนไหวของราคา แต่ความเข้มข้นของแรงขับเคลื่อนกลับลดลงเล็กน้อย แนวต้านสำคัญในระยะใกล้พบที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 6.497E-6 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.4% ขณะที่แนวรับแรกด้านล่างคือระดับ R1 ที่เปลี่ยนสภาพเป็นแนวรับ ซึ่งอยู่ที่ 6.478E-6 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 1.7% สำหรับแนวรับระยะไกล ระดับศูนย์กลาง 6.443E-6 ถือเป็นจุดอ้างอิงที่สำคัญ โดยห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 2.2% และระดับ S1 ที่ 6.424E-6 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการย่อตัวในระดับลึกกว่า เทรดเดอร์ควรติดตามการตอบสนองของราคาบริเวณแนวต้าน R2 รวมถึงการป้องกันของโซนศูนย์กลาง เพื่อประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ XEC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก XEC ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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