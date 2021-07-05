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ราคาปัจจุบัน XEC วันนี้ คือ 0.000006383 THB มูลค่าตลาด XEC เท่ากับ 127,928,993.48757814 THB ติดตามการอัปเดตราคา XEC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน XEC วันนี้ คือ 0.000006383 THB มูลค่าตลาด XEC เท่ากับ 127,928,993.48757814 THB ติดตามการอัปเดตราคา XEC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XEC

ข้อมูลราคา XEC

XEC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ XEC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XEC

โทเคโนมิกส์ XEC

การคาดการณ์ราคา XEC

ประวัติ XEC

XEC คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง XECเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต XEC

XEC USDT-M Futures

Pre-market

Earn

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XEC โลโก้

ราคา XEC(XEC)

ราคาปัจจุบัน 1 XEC เป็น THB

฿0.00020923474
฿0.00020923474฿0.00020923474
-0.52%1D
THB
XEC (XEC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:22:53 (UTC+8)

ราคา XEC วันนี้

ราคาปัจจุบัน XEC (XEC) วันนี้ ฿ 0.000006383, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XEC เป็น THB คือ ฿ 0.000006383 ต่อ XEC.

XEC มีอันดับที่ #173 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 127.93M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.04T XEC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XEC เทรดระหว่าง ฿ 0.000006383 (ต่ำ) กับ ฿ 0.000006586 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.019425121829097919 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.000167019127253891

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XEC เคลื่อนไหว -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 60.28K.

XEC (XEC) ข้อมูลการตลาด

No.173

฿ 127.93M
฿ 127.93M฿ 127.93M

฿ 60.28K
฿ 60.28K฿ 60.28K

฿ 134.04M
฿ 134.04M฿ 134.04M

20.04T
20.04T 20.04T

21,000,000,000,000
21,000,000,000,000 21,000,000,000,000

20,042,142,172,580
20,042,142,172,580 20,042,142,172,580

95.43%

0.01%

2021-07-05 00:00:00

BCHA

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ XEC คือ ฿ 127.93M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 60.28K อุปทานหมุนเวียนของ XEC คือ 20.04T โดยมีอุปทานรวมที่ 20042142172580 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 134.04M

ประวัติราคา XEC THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.000006383
฿ 0.000006383฿ 0.000006383
ต่ำสุด 24h
฿ 0.000006586
฿ 0.000006586฿ 0.000006586
สูงสุด 24h

฿ 0.000006383
฿ 0.000006383฿ 0.000006383

฿ 0.000006586
฿ 0.000006586฿ 0.000006586

฿ 0.019425121829097919
฿ 0.019425121829097919฿ 0.019425121829097919

฿ 0.000167019127253891
฿ 0.000167019127253891฿ 0.000167019127253891

-0.22%

-0.52%

-6.47%

-6.47%

ประวัติราคา XEC (XEC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา XEC ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00000109371-0.52%
30 วัน฿ -0.000001637-20.42%
60 วัน฿ +0.000000797+14.26%
90 วัน฿ -0.000000946-12.91%
การเปลี่ยนแปลงราคา XEC ในวันนี้

วันนี้ XEC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00000109371 (-0.52%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา XEC ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000001637 (-20.42%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา XEC ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XEC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000000797 (+14.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา XEC ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000000946 (-12.91%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ XEC

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด XEC ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด XEC วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด XEC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

XEC_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่เหนือระดับศูนย์กลางของระบบฮับที่ 6.443E-6 ณ ระดับ 6.588E-6 ปัจจุบันราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ 6.478E-6 แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการขยายตัวขึ้น และสัญญาณเชิงบวกจากเครื่องมือทางเทคนิค ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ ยืนยันแนวโน้มระยะสั้นที่เป็นบวก ขณะเดียวกัน ราคาเคลื่อนตัวอยู่ใกล้ขอบบนของช่อง Bollinger Bands และความผันผวนยังคงอยู่ในระดับสูง ดัชนี MACD ได้เกิดการตัดกันแบบดาวตก (Dead Cross) ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของแรงผลักดันขาขึ้น ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระยะสั้น ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อหรือขายเกิน ทำให้พลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัวอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับเครื่องมือทางเทคนิค ตัวชี้วัดเร็วและช้าได้แยกชั้นออกจากกัน ซึ่งบ่งบอกถึงแรงกดดันในการปรับฐานระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง แม้ว่าปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นตามการเคลื่อนไหวของราคา แต่ความเข้มข้นของแรงขับเคลื่อนกลับลดลงเล็กน้อย แนวต้านสำคัญในระยะใกล้พบที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 6.497E-6 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.4% ขณะที่แนวรับแรกด้านล่างคือระดับ R1 ที่เปลี่ยนสภาพเป็นแนวรับ ซึ่งอยู่ที่ 6.478E-6 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 1.7% สำหรับแนวรับระยะไกล ระดับศูนย์กลาง 6.443E-6 ถือเป็นจุดอ้างอิงที่สำคัญ โดยห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 2.2% และระดับ S1 ที่ 6.424E-6 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการย่อตัวในระดับลึกกว่า เทรดเดอร์ควรติดตามการตอบสนองของราคาบริเวณแนวต้าน R2 รวมถึงการป้องกันของโซนศูนย์กลาง เพื่อประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ XEC?

ราคา XEC ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและความมั่นใจของนักลงทุนต่อระบบนิเวศ eCash
2. การอัปเดตการพัฒนาและข้อก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ Bitcoin Cash
3. อัตราการยอมรับและการใช้งานจริงของ XEC ในการชำระเงิน
4. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี และผลการดำเนินงานของบิทคอยน์
5. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อคริปโตเคอร์เรนซีที่เน้นความเป็นส่วนตัว
7. การแข่งขันจากคริปโตเคอร์เรนซีอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นการชำระเงิน
8. การเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยของเครือข่ายและอัตราแฮชแรต
9. ความร่วมมือและจำนวนร้านค้าที่รองรับ XEC
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ XEC วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา XEC ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจในการซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด การติดตามกำไร/ขาดทุน และการวางแผนการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้าออกการซื้อขาย ประเมินแนวโน้มของตลาด และตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่ง XEC ของตน

การคาดการณ์ราคา XEC

การคาดการณ์ราคา XEC (XEC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XEC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา XEC (XEC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ XEC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา XEC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XEC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา XEC

วิธีการซื้อและลงทุน XEC ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย XEC หรือยัง? การซื้อ XEC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ XEC ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ XEC (XEC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว XEC จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ XEC (XEC)

คุณสามารถทำอะไรกับ XEC ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ XEC ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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อะไรคือ XEC (XEC)

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

XEC ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก XEC ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ XEC อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Bitcoin ForkLayer 1 (L1)Proof of Work (PoW)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ XEC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:22:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ XEC (XEC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XEC

XEC USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด XEC (XEC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน XEC ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XEC/USDT
฿0.00020952976
฿0.00020952976฿0.00020952976
-0.43%
9.38B (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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XEC
XEC
THB
THB

1 XEC = 0.0002092347 THB