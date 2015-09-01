ราคา Cardano(ADA)
ราคาปัจจุบัน Cardano (ADA) วันนี้ ฿ 0.1776, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ADA เป็น THB คือ ฿ 0.1776 ต่อ ADA.
Cardano มีอันดับที่ #13 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 6.46B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 36.37B ADA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ADA เทรดระหว่าง ฿ 0.1758 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1796 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 101.839260175 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.570255695767700833
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ADA เคลื่อนไหว +0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.20M.
No.13
80.82%
0.29%
2015-09-01 00:00:00
ADA
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cardano คือ ฿ 6.46B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.20M อุปทานหมุนเวียนของ ADA คือ 36.37B โดยมีอุปทานรวมที่ 44993823497.474743 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 7.99B
+0.16%
-0.72%
-10.17%
-10.17%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Cardano ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.042323
|-0.72%
|30 วัน
|฿ +0.0176
|+11.00%
|60 วัน
|฿ +0.0087
|+5.15%
|90 วัน
|฿ -0.0729
|-29.11%
วันนี้ ADA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.042323 (-0.72%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0176 (+11.00%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ADA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0087 (+5.15%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0729 (-29.11%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Cardano ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ADA: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|เป็นกลาง
|K ≈ D (±1%)
|ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในระยะสั้น ต้องรอดูต่อไป
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
ADA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระดับแนวรับ-แนวต้านที่ 0.1791 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างระดับ S1 (0.1779) และค่าเฉลี่ยกลางของช่วง (0.1797) กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบ Bullish ขณะที่ MACD ได้สร้างโครงสร้าง Golden Cross แล้ว ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซน Neutral แนวโน้มพลังงานของเส้น Fast และ Slow Line ไปในทิศทางเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในภาวะทรงตัว โดยแรงซื้อกระจุกตัวอยู่บริเวณราคาใกล้เคียง ขณะที่แรงขายกระจายตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างกว้าง สำหรับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.1806 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0015 ส่วนแนวต้านค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.1797 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.0006 สำหรับแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.1779 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.0012 และแนวรับสำคัญ S2 ที่ระดับ 0.1770 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.0021 ทั้งนี้ บริเวณราคาใกล้เคียงมีความหนาแน่นค่อนข้างสูง ขณะที่ระดับราคาไกลออกไปยังคงเปิดโอกาสให้มีพื้นที่รองรับเพิ่มเติม
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Cardano อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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การ์ดาโนเป็นโครงการบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลที่มีลักษณะแบบเบริหาและเป็นโปรเจกต์โอเพนซอร์สอย่างสมบูรณ์ครับผม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Cardano ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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