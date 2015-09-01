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ราคาปัจจุบัน Cardano วันนี้ คือ 0.1776 THB มูลค่าตลาด ADA เท่ากับ 6,459,877,428.925841016 THB ติดตามการอัปเดตราคา ADA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Cardano วันนี้ คือ 0.1776 THB มูลค่าตลาด ADA เท่ากับ 6,459,877,428.925841016 THB ติดตามการอัปเดตราคา ADA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Cardano(ADA)

ราคาปัจจุบัน 1 ADA เป็น THB

฿5.835936
฿5.835936฿5.835936
-0.72%1D
THB
Cardano (ADA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:55:36 (UTC+8)

ราคา Cardano วันนี้

ราคาปัจจุบัน Cardano (ADA) วันนี้ ฿ 0.1776, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ADA เป็น THB คือ ฿ 0.1776 ต่อ ADA.

Cardano มีอันดับที่ #13 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 6.46B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 36.37B ADA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ADA เทรดระหว่าง ฿ 0.1758 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1796 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 101.839260175 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.570255695767700833

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ADA เคลื่อนไหว +0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.20M.

Cardano (ADA) ข้อมูลการตลาด

No.13

฿ 6.46B
฿ 6.46B฿ 6.46B

฿ 1.20M
฿ 1.20M฿ 1.20M

฿ 7.99B
฿ 7.99B฿ 7.99B

36.37B
36.37B 36.37B

45,000,000,000
45,000,000,000 45,000,000,000

44,993,823,497.474743
44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743

80.82%

0.29%

2015-09-01 00:00:00

฿ 0.06572
฿ 0.06572฿ 0.06572

ADA

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cardano คือ ฿ 6.46B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.20M อุปทานหมุนเวียนของ ADA คือ 36.37B โดยมีอุปทานรวมที่ 44993823497.474743 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 7.99B

ประวัติราคา Cardano THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.1758
฿ 0.1758฿ 0.1758
ต่ำสุด 24h
฿ 0.1796
฿ 0.1796฿ 0.1796
สูงสุด 24h

฿ 0.1758
฿ 0.1758฿ 0.1758

฿ 0.1796
฿ 0.1796฿ 0.1796

฿ 101.839260175
฿ 101.839260175฿ 101.839260175

฿ 0.570255695767700833
฿ 0.570255695767700833฿ 0.570255695767700833

+0.16%

-0.72%

-10.17%

-10.17%

ประวัติราคา Cardano (ADA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Cardano ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.042323-0.72%
30 วัน฿ +0.0176+11.00%
60 วัน฿ +0.0087+5.15%
90 วัน฿ -0.0729-29.11%
การเปลี่ยนแปลงราคา Cardano ในวันนี้

วันนี้ ADA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.042323 (-0.72%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Cardano ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0176 (+11.00%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Cardano ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ADA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0087 (+5.15%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Cardano ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0729 (-29.11%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Cardano (ADA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Cardano

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Cardano ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Cardano วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ADA: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJเป็นกลางK ≈ D (±1%)ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในระยะสั้น ต้องรอดูต่อไป
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

ADA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระดับแนวรับ-แนวต้านที่ 0.1791 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างระดับ S1 (0.1779) และค่าเฉลี่ยกลางของช่วง (0.1797) กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบ Bullish ขณะที่ MACD ได้สร้างโครงสร้าง Golden Cross แล้ว ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซน Neutral แนวโน้มพลังงานของเส้น Fast และ Slow Line ไปในทิศทางเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในภาวะทรงตัว โดยแรงซื้อกระจุกตัวอยู่บริเวณราคาใกล้เคียง ขณะที่แรงขายกระจายตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างกว้าง สำหรับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.1806 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0015 ส่วนแนวต้านค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.1797 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.0006 สำหรับแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.1779 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.0012 และแนวรับสำคัญ S2 ที่ระดับ 0.1770 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.0021 ทั้งนี้ บริเวณราคาใกล้เคียงมีความหนาแน่นค่อนข้างสูง ขณะที่ระดับราคาไกลออกไปยังคงเปิดโอกาสให้มีพื้นที่รองรับเพิ่มเติม

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Cardano?

ราคาของ Cardano (ADA) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความก้าวหน้าด้านการพัฒนา – การอัปเดตบล็อกเชน ความสามารถด้านสัญญาอัจฉริยะ และการเติบโตของระบบนิเวศ
2. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและความมั่นใจของนักลงทุน
3. อัตราการนำไปใช้จริง – กรณีการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงและพันธมิตรทางธุรกิจ
4. ข่าวด้านกฎระเบียบ – นโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อคริปโทเคอร์เรนซี
5. การแข่งขัน – ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มบล็อกเชนอื่น ๆ เช่น Ethereum
6. ผลตอบแทนจากการเดิมพัน – ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดซึ่งกระตุ้นให้ผู้ถือครองเหรียญไว้
7. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่อง
8. คำแถลงสาธารณะของผู้ก่อตั้ง ชาร์ลส์ ฮอสคินสัน และการประกาศแผนงานตามโรดแมป

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Cardano วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Cardano (ADA) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขาย การติดตามผลการลงทุน และการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักลงทุนประเมินความผันผวน วางแผนกลยุทธ์ และตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

การคาดการณ์ราคา Cardano

การคาดการณ์ราคา Cardano (ADA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ADA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Cardano (ADA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Cardano อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Cardano จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ADA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Cardano

วิธีการซื้อและลงทุน Cardano ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Cardano หรือยัง? การซื้อ ADA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Cardano ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Cardano (ADA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Cardano จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Cardano (ADA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Cardano ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Cardano ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Cardano (ADA)

การ์ดาโนเป็นโครงการบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลที่มีลักษณะแบบเบริหาและเป็นโปรเจกต์โอเพนซอร์สอย่างสมบูรณ์ครับผม

Cardano ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Cardano ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Cardano อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Crypto-Backed TokensBinance-Peg TokensBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cardano

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:55:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Cardano (ADA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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ADA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Cardano (ADA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Cardano ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ADA/USDT
฿5.845794
฿5.845794฿5.845794
-0.54%
6.69M (USDT)
ADA/USDC
฿5.842508
฿5.842508฿5.842508
-0.54%
154.88K (USDT)
ADA/BTC
฿0.00009263234
฿0.00009263234฿0.00009263234
-0.66%
48.21K (USDT)
ADA/EUR
฿5.047296
฿5.047296฿5.047296
-0.58%
346.25K (USDT)
ADA/USD1
฿5.852366
฿5.852366฿5.852366
-0.50%
304.98K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 ADA = 5.835936 THB