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ราคาปัจจุบัน AaveToken วันนี้ คือ 86.01 THB มูลค่าตลาด AAVE เท่ากับ 1,325,321,831.2324204218 THB ติดตามการอัปเดตราคา AAVE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AaveToken วันนี้ คือ 86.01 THB มูลค่าตลาด AAVE เท่ากับ 1,325,321,831.2324204218 THB ติดตามการอัปเดตราคา AAVE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AAVE

ข้อมูลราคา AAVE

AAVE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ AAVE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AAVE

โทเคโนมิกส์ AAVE

การคาดการณ์ราคา AAVE

ประวัติ AAVE

AAVE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง AAVEเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต AAVE

AAVE USDT-M Futures

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AaveToken โลโก้

ราคา AaveToken(AAVE)

ราคาปัจจุบัน 1 AAVE เป็น THB

฿2,826.2886
฿2,826.2886฿2,826.2886
-1.27%1D
THB
AaveToken (AAVE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:50:04 (UTC+8)

ราคา AaveToken วันนี้

ราคาปัจจุบัน AaveToken (AAVE) วันนี้ ฿ 86.01, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AAVE เป็น THB คือ ฿ 86.01 ต่อ AAVE.

AaveToken มีอันดับที่ #54 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.33B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 15.41M AAVE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AAVE เทรดระหว่าง ฿ 85.77 (ต่ำ) กับ ฿ 87.26 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 21,913.1831958102 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AAVE เคลื่อนไหว -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.79% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 63.65K.

AaveToken (AAVE) ข้อมูลการตลาด

No.54

฿ 1.33B
฿ 1.33B฿ 1.33B

฿ 63.65K
฿ 63.65K฿ 63.65K

฿ 1.38B
฿ 1.38B฿ 1.38B

15.41M
15.41M 15.41M

16,000,000
16,000,000 16,000,000

0.04%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AaveToken คือ ฿ 1.33B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 63.65K อุปทานหมุนเวียนของ AAVE คือ 15.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 16000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.38B

ประวัติราคา AaveToken THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 85.77
฿ 85.77฿ 85.77
ต่ำสุด 24h
฿ 87.26
฿ 87.26฿ 87.26
สูงสุด 24h

฿ 85.77
฿ 85.77฿ 85.77

฿ 87.26
฿ 87.26฿ 87.26

฿ 21,913.1831958102
฿ 21,913.1831958102฿ 21,913.1831958102

฿ 0
฿ 0฿ 0

-0.06%

-1.27%

-5.79%

-5.79%

ประวัติราคา AaveToken (AAVE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา AaveToken ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -36.3556-1.27%
30 วัน฿ -4.47-4.95%
60 วัน฿ +11.46+15.37%
90 วัน฿ -3.19-3.58%
การเปลี่ยนแปลงราคา AaveToken ในวันนี้

วันนี้ AAVE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -36.3556 (-1.27%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา AaveToken ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -4.47 (-4.95%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา AaveToken ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AAVE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +11.46 (+15.37%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา AaveToken ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -3.19 (-3.58%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ AaveToken

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด AaveToken ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด AaveToken วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด AAVE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

AAVE_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 85.77 โดยอยู่ในโซน 0.1% ใต้ค่าเฉลี่ยกลางที่ 85.8566 ราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างแนวรับ S1 ที่ 85.37 และแนวต้านของค่าเฉลี่ยกลาง ทำให้โครงสร้างตลาดแสดงถึงการแกว่งตัวในกรอบแคบ เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นให้สัญญาณซื้อ ส่วนแนวโน้มระยะยาวยังคงเรียงตัวแบบเป็นกลาง ขณะที่ความสอดคล้องของดัชนีเริ่มเกิดการแบ่งชั้น MACD แสดงสถานะการตัดขวางลง (Dead Cross) โดยแรงผลักดันทางเทคนิคปรับตัวลดลง RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในระยะสั้น KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงสัญญาณซื้อหรือขายมากเกินไป ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับปกติ แต่เกิดภาวะความเบี่ยงเบนระหว่างดัชนีเร็วและดัชนีช้า ทำให้แรงกดดันจากการปรับตัวลงในระยะสั้นถูกชดเชยด้วยแรงสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลาง จึงขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ระดับราคาสำคัญใกล้เคียง ได้แก่ แนวต้าน R1 ที่ 86.66 ห่างจากระดับปัจจุบันเพียง 1.03% และแนวรับ S1 ที่ 85.37 ห่างจากระดับปัจจุบันเพียง 0.47% สำหรับระดับราคาระยะไกล ได้แก่ แนวต้าน R2 ที่ 87.15 และแนวรับ S2 ที่ 84.57 ขณะนี้ราคาเคลื่อนไหวใกล้ขอบล่างของค่าเฉลี่ยกลาง ทำให้พื้นที่ระหว่างแนวต้านและแนวรับมีความไม่สมมาตร โดยพื้นที่รองรับการปรับตัวลงมีขนาดเล็กกว่าพื้นที่ทดสอบแนวต้านในระยะข้างหน้า

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ AaveToken?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น AAVE:

1. TVL ของโปรโตคอล: มูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ใน Aave ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการโทเค็น AAVE ซึ่งใช้สำหรับการกำกับดูแลและการ staking

2. ความรู้สึกของตลาด DeFi: ในฐานะหนึ่งในโปรโตคอล DeFi ชั้นนำ AAVE มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มของระบบการเงินแบบกระจายศูนย์โดยรวม

3. ข้อเสนอการกำกับดูแล: การอัปเดตโปรโตคอลครั้งใหญ่และกิจกรรมการลงคะแนนเสียงมีผลต่อประโยชน์ใช้สอยและความมีคุณค่าของโทเค็น

4. การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโปรโตคอลให้กู้ยืมอื่น ๆ เช่น Compound มีผลต่อตำแหน่งทางการตลาด

5. วัฏจักรตลาดคริปโต: การเคลื่อนไหวของ Bitcoin และ Ethereum ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคา AAVE

6. ข่าวด้านกฎระเบียบ: กฎระเบียบเกี่ยวกับ DeFi ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและอัตราการนำไปใช้

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ AaveToken วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา AAVE ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน และการวิเคราะห์ตลาด ในฐานะโทเค็นธรรมาภิบาลของ DeFi ราคาของ AAVE สะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพและความแพร่หลายของโปรโตคอล Aave นักเทรดใช้ราคาปัจจุบันเพื่อกำหนดจุดเข้าหรือออกการซื้อขาย

การคาดการณ์ราคา AaveToken

การคาดการณ์ราคา AaveToken (AAVE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AAVE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AaveToken (AAVE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AaveToken อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AaveToken จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AAVE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AaveToken

วิธีการซื้อและลงทุน AaveToken ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย AaveToken หรือยัง? การซื้อ AAVE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ AaveToken ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ AaveToken (AAVE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว AaveToken จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ AaveToken (AAVE)

คุณสามารถทำอะไรกับ AaveToken ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ AaveToken ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ AaveToken (AAVE)

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

AaveToken ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก AaveToken ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ AaveToken อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AaveToken

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:50:04 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AaveToken (AAVE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด AaveToken (AAVE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน AaveToken ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AAVE/USDT
฿2,826.2886
฿2,826.2886฿2,826.2886
-1.26%
735.15 (USDT)
AAVE/USDC
฿2825.96
฿2825.96฿2825.96
-1.22%
307.75 (USDT)
AAVE/USD1
฿2,823.0026
฿2,823.0026฿2,823.0026
-1.40%
627.03 (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ AAVE เป็น THB

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AAVE
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THB
THB

1 AAVE = 2,826.2886 THB