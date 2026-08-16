ราคา AaveToken(AAVE)
ราคาปัจจุบัน AaveToken (AAVE) วันนี้ ฿ 86.01, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AAVE เป็น THB คือ ฿ 86.01 ต่อ AAVE.
AaveToken มีอันดับที่ #54 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.33B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 15.41M AAVE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AAVE เทรดระหว่าง ฿ 85.77 (ต่ำ) กับ ฿ 87.26 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 21,913.1831958102 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AAVE เคลื่อนไหว -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.79% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 63.65K.
No.54
0.04%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AaveToken คือ ฿ 1.33B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 63.65K อุปทานหมุนเวียนของ AAVE คือ 15.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 16000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.38B
-0.06%
-1.27%
-5.79%
-5.79%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา AaveToken ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -36.3556
|-1.27%
|30 วัน
|฿ -4.47
|-4.95%
|60 วัน
|฿ +11.46
|+15.37%
|90 วัน
|฿ -3.19
|-3.58%
วันนี้ AAVE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -36.3556 (-1.27%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -4.47 (-4.95%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AAVE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +11.46 (+15.37%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -3.19 (-3.58%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด AaveToken ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด AAVE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
AAVE_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 85.77 โดยอยู่ในโซน 0.1% ใต้ค่าเฉลี่ยกลางที่ 85.8566 ราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างแนวรับ S1 ที่ 85.37 และแนวต้านของค่าเฉลี่ยกลาง ทำให้โครงสร้างตลาดแสดงถึงการแกว่งตัวในกรอบแคบ เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นให้สัญญาณซื้อ ส่วนแนวโน้มระยะยาวยังคงเรียงตัวแบบเป็นกลาง ขณะที่ความสอดคล้องของดัชนีเริ่มเกิดการแบ่งชั้น MACD แสดงสถานะการตัดขวางลง (Dead Cross) โดยแรงผลักดันทางเทคนิคปรับตัวลดลง RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในระยะสั้น KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงสัญญาณซื้อหรือขายมากเกินไป ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับปกติ แต่เกิดภาวะความเบี่ยงเบนระหว่างดัชนีเร็วและดัชนีช้า ทำให้แรงกดดันจากการปรับตัวลงในระยะสั้นถูกชดเชยด้วยแรงสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลาง จึงขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ระดับราคาสำคัญใกล้เคียง ได้แก่ แนวต้าน R1 ที่ 86.66 ห่างจากระดับปัจจุบันเพียง 1.03% และแนวรับ S1 ที่ 85.37 ห่างจากระดับปัจจุบันเพียง 0.47% สำหรับระดับราคาระยะไกล ได้แก่ แนวต้าน R2 ที่ 87.15 และแนวรับ S2 ที่ 84.57 ขณะนี้ราคาเคลื่อนไหวใกล้ขอบล่างของค่าเฉลี่ยกลาง ทำให้พื้นที่ระหว่างแนวต้านและแนวรับมีความไม่สมมาตร โดยพื้นที่รองรับการปรับตัวลงมีขนาดเล็กกว่าพื้นที่ทดสอบแนวต้านในระยะข้างหน้า
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ AaveToken อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก AaveToken ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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