ราคาปัจจุบัน Autonomi วันนี้ คือ 0.04127 USD ติดตามการอัปเดตราคา AUTONOMI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AUTONOMI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.04126
+0.19%1D
Autonomi (AUTONOMI) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Autonomi (AUTONOMI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.04094
ต่ำสุด 24h
$ 0.04174
สูงสุด 24h

$ 0.04094
$ 0.04174
$ 0.35756319057761676
$ 0.0342953235344726
-0.13%

+0.19%

-1.30%

-1.30%

ราคาเรียลไทม์ Autonomi (AUTONOMI) คือ $ 0.04127 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAUTONOMI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.04094 และราคาสูงสุด $ 0.04174 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AUTONOMI คือ $ 0.35756319057761676 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0342953235344726

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AUTONOMI มีการเปลี่ยนแปลง -0.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.30% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Autonomi (AUTONOMI) ข้อมูลการตลาด

No.1401

$ 5.64M
$ 103.89K
$ 49.52M
136.64M
1,200,000,000
ARB

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Autonomi คือ $ 5.64M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 103.89K อุปทานหมุนเวียนของ AUTONOMI คือ 136.64M โดยมีอุปทานรวมที่ 1200000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 49.52M

ประวัติราคา Autonomi (AUTONOMI) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Autonomi ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0000782+0.19%
30 วัน$ -0.01799-30.36%
60 วัน$ -0.01683-28.97%
90 วัน$ -0.00673-14.03%
การเปลี่ยนแปลงราคา Autonomi ในวันนี้

วันนี้ AUTONOMI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0000782 (+0.19%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Autonomi ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.01799 (-30.36%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Autonomi ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AUTONOMI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.01683 (-28.97%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Autonomi ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00673 (-14.03%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Autonomi (AUTONOMI) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Autonomiทันที

อะไรคือ Autonomi (AUTONOMI)

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Autonomi มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Autonomi ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบAUTONOMIความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Autonomi บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Autonomi ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Autonomi (USD)

Autonomi (AUTONOMI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Autonomi (AUTONOMI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Autonomi

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Autonomi ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Autonomi (AUTONOMI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Autonomi (AUTONOMI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AUTONOMIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Autonomi (AUTONOMI)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Autonomiใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Autonomi บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

AUTONOMI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น VND
1,086.02005
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น AUD
A$0.0623177
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น GBP
0.0309525
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น EUR
0.0350795
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น USD
$0.04127
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น MYR
RM0.1729213
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น TRY
1.7316892
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น JPY
¥6.27304
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น ARS
ARS$60.3359146
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น RUB
3.2706475
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น INR
3.6412521
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น IDR
Rp687.8330582
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น PHP
2.4411205
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น EGP
￡E.1.9545472
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น BRL
R$0.2212072
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น CAD
C$0.0573653
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น BDT
5.0506226
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น NGN
60.072612
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น COP
$158.7306105
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น ZAR
R.0.7081932
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น UAH
1.7370543
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น TZS
T.Sh.101.40039
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น VES
Bs8.79051
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น CLP
$38.7938
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น PKR
Rs11.6942672
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น KZT
22.1999584
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น THB
฿1.3334337
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น TWD
NT$1.2624493
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น AED
د.إ0.1514609
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น CHF
Fr0.0326033
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น HKD
HK$0.3202552
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น AMD
֏15.7998068
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น MAD
.د.م0.3809221
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น MXN
$0.759368
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น SAR
ريال0.1547625
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น ETB
Br6.2577701
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น KES
KSh5.3296078
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น JOD
د.أ0.02926043
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น PLN
0.1493974
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น RON
лв0.1799372
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น SEK
kr0.3862872
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น BGN
лв0.0689209
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น HUF
Ft13.7379576
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น CZK
0.8613049
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น KWD
د.ك0.01262862
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น ILS
0.1341275
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น BOB
Bs0.2851757
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น AZN
0.070159
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น TJS
SM0.3813348
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น GEL
0.1122544
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น AOA
Kz37.6204939
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น BHD
.د.ب0.01551752
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น BMD
$0.04127
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น DKK
kr0.264128
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น HNL
L1.0866391
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น MUR
1.8707691
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น NAD
$0.7127329
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น NOK
kr0.4110492
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น NZD
$0.0709844
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น PAB
B/.0.04127
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น PGK
K0.1737467
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น QAR
ر.ق0.1502228
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น RSD
дин.4.1496985
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น UZS
soʻm503.2926024
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น ALL
L3.4270608
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น ANG
ƒ0.0738733
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น AWG
ƒ0.074286
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น BBD
$0.08254
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น BAM
KM0.0689209
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น BIF
Fr121.70523
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น BND
$0.0532383
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น BSD
$0.04127
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น JMD
$6.6209461
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น KHR
166.4109575
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น KMF
Fr17.45721
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น LAK
897.1738951
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น LKR
රු12.566715
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น MDL
L0.697463
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น MGA
Ar184.2408356
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น MOP
P0.33016
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น MVR
0.631431
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น MWK
MK71.6492597
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น MZN
MT2.6375657
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น NPR
रु5.8289748
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น PYG
292.68684
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น RWF
Fr59.96531
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น SBD
$0.3396521
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น SCR
0.5641609
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น SRD
$1.6318158
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น SVC
$0.3611125
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น SZL
L0.7123202
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น TMT
m0.1448577
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น TND
د.ت0.12112745
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น TTD
$0.2802233
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น UGX
Sh143.78468
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น XAF
Fr23.19374
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น XCD
$0.111429
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น XOF
Fr23.19374
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น XPF
Fr4.20954
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น BWP
P0.5868594
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น BZD
$0.0829527
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น CVE
$3.9057928
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น DJF
Fr7.34606
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น DOP
$2.6425181
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น DZD
د.ج5.360973
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น FJD
$0.0932702
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น GNF
Fr358.84265
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น GTQ
Q0.3161282
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น GYD
$8.6411126
1 Autonomi(AUTONOMI) เป็น ISK
kr5.07621

Autonomi ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Autonomi ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Autonomi อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Autonomi

วันนี้ Autonomi (AUTONOMI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AUTONOMI เป็นUSD คือ 0.04127 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AUTONOMI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AUTONOMI เป็น USD คือ $ 0.04127 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Autonomi คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AUTONOMI คือ $ 5.64M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AUTONOMI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AUTONOMI คือ 136.64M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AUTONOMI คือเท่าใด?
AUTONOMI ถึงราคา ATH ที่ 0.35756319057761676 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AUTONOMI คือเท่าไร?
AUTONOMI ถึงราคา ATL ที่ 0.0342953235344726 USD
ปริมาณการเทรดของ AUTONOMI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AUTONOMI คือ $ 103.89K USD
ปีนี้ AUTONOMI จะสูงขึ้นอีกไหม?
AUTONOMI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AUTONOMI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Autonomi (AUTONOMI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

1 AUTONOMI = 0.04127 USD

เทรด AUTONOMI

AUTONOMI/USDT
$0.04126
+0.38%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

