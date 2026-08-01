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ราคาปัจจุบัน Turtle วันนี้ คือ 0.04306 THB มูลค่าตลาด TURTLE เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา TURTLE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Turtle วันนี้ คือ 0.04306 THB มูลค่าตลาด TURTLE เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา TURTLE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TURTLE

ข้อมูลราคา TURTLE

TURTLE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ TURTLE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TURTLE

โทเคโนมิกส์ TURTLE

การคาดการณ์ราคา TURTLE

ประวัติ TURTLE

TURTLE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง TURTLEเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต TURTLE

TURTLE USDT-M Futures

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ราคา Turtle(TURTLE)

ราคาปัจจุบัน 1 TURTLE เป็น THB

฿1.4115068
฿1.4115068฿1.4115068
-0.11%1D
THB
Turtle (TURTLE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:33:26 (UTC+8)

ราคา Turtle วันนี้

ราคาปัจจุบัน Turtle (TURTLE) วันนี้ ฿ 0.04306, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TURTLE เป็น THB คือ ฿ 0.04306 ต่อ TURTLE.

Turtle มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- TURTLE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TURTLE เทรดระหว่าง ฿ 0.04269 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04442 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TURTLE เคลื่อนไหว -0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.44% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 62.83K.

Turtle (TURTLE) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 62.83K
฿ 62.83K฿ 62.83K

฿ 43.06M
฿ 43.06M฿ 43.06M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Turtle คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 62.83K อุปทานหมุนเวียนของ TURTLE คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 43.06M

ประวัติราคา Turtle THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.04269
฿ 0.04269฿ 0.04269
ต่ำสุด 24h
฿ 0.04442
฿ 0.04442฿ 0.04442
สูงสุด 24h

฿ 0.04269
฿ 0.04269฿ 0.04269

฿ 0.04442
฿ 0.04442฿ 0.04442

--
----

--
----

-0.40%

-0.11%

-7.44%

-7.44%

ประวัติราคา Turtle (TURTLE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Turtle ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0015544-0.11%
30 วัน฿ +0.00952+28.38%
60 วัน฿ +0.0062+16.82%
90 วัน฿ -0.00243-5.35%
การเปลี่ยนแปลงราคา Turtle ในวันนี้

วันนี้ TURTLE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0015544 (-0.11%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Turtle ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00952 (+28.38%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Turtle ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TURTLE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0062 (+16.82%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Turtle ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00243 (-5.35%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Turtle

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Turtle ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Turtle วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด TURTLE: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

TURTLE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.04343 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.04308 และแนวรับ-แนวต้านหลักที่ 0.04366 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อในลักษณะเรียงตัว ส่วนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลระยะยาวยังคงอยู่เหนือแกนศูนย์ ดัชนี MACD สร้างรูปแบบการตัดขึ้น (Golden Cross) ขณะที่ค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่มีการเบี่ยงเบนที่รุนแรงเกิดขึ้นในค่า KDJ และ StochRSI แถบ Bollinger Bands ยังคงรักษาช่วงความผันผวนตามปกติ แนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีการแยกตัวออกจากกัน แรงซื้อในระยะสั้นยังคงกระจุกตัวอยู่ในกรอบเวลาสั้นๆ ขณะที่แรงขายยังคงเงียบสงบอยู่บริเวณแนวต้านสำคัญ อัตราความผันผวนยังไม่ได้ขยายหรือหดตัวอย่างชัดเจน แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 0.04308 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.00035 แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ 0.04366 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.00023 สำหรับแนวรับอ้างอิงระยะไกลกำหนดไว้ที่ 0.04267 และแนวต้านอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.04407 ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบโดยรอบแนวรับ-แนวต้านหลัก ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงสมดุลกันภายในช่วงราคานี้

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Turtle?

ราคาโทเค็น TURTLE ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. การยอมรับจากชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน
4. อัปเดตด้านการพัฒนาและความคืบหน้าในโรดแมป
5. การประกาศความร่วมมือและการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็น DeFi
7. ภาวะอุปสงค์และอุปทาน
8. การเคลื่อนไหวของกลุ่มวาฬและการทำธุรกรรมขนาดใหญ่
9. กระแสบนโซเชียลมีเดียและการกล่าวถึงโดยอินฟลูเอนเซอร์
10. สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปและความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนพร้อมจะรับ

หากต้องการแปลเพิ่มเติมหรือปรับแต่งให้เหมาะสม โปรดแจ้งให้เราทราบ!

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Turtle วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Turtle (TURTLE) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การวิเคราะห์ตลาด และการกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขาย ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวน ประเมินกำไร/ขาดทุน และบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดคริปโตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การคาดการณ์ราคา Turtle

การคาดการณ์ราคา Turtle (TURTLE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TURTLE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Turtle (TURTLE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Turtle อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Turtle จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TURTLE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Turtle

วิธีการซื้อและลงทุน Turtle ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Turtle หรือยัง? การซื้อ TURTLE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Turtle ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Turtle (TURTLE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Turtle จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Turtle (TURTLE)

คุณสามารถทำอะไรกับ Turtle ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Turtle ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Turtle (TURTLE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Turtle (TURTLE)

Turtle คือโปรโตคอลการกระจายรายได้แบบ Web3 ที่สร้างรายได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ของกระเป๋าเงินผู้ใช้ เช่น การเพิ่มสภาพคล่อง การรับผลตอบแทนจากการฟาร์ม การสวอปผ่านพาร์ตเนอร์ การสเตก และการใช้งานระบบแนะนำ โดยทั้งหมดทำงานผ่าน API เพื่อให้พาร์ตเนอร์ผู้กระจายสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้อย่างราบรื่น โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงหรือขั้นตอนเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้

Turtle ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Turtle ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Turtle อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Turtle

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:33:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Turtle (TURTLE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Turtle

TURTLE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ TURTLE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส TURTLE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Turtle (TURTLE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Turtle ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TURTLE/USDT
฿1.4131458
฿1.4131458฿1.4131458
-0.96%
1.44M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ TURTLE เป็น THB

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TURTLE
TURTLE
THB
THB

1 TURTLE = 1.4115068 THB