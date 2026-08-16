ราคา SNX(SNX)
ราคาปัจจุบัน SNX (SNX) วันนี้ ฿ 0.199, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SNX เป็น THB คือ ฿ 0.199 ต่อ SNX.
SNX มีอันดับที่ #199 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 68.56M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 344.52M SNX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SNX เทรดระหว่าง ฿ 0.1974 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2005 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 943.1143656946 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.067894631606924
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SNX เคลื่อนไหว +0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.45% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.57K.
No.199
101.36%
0.01%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SNX คือ ฿ 68.56M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.57K อุปทานหมุนเวียนของ SNX คือ 344.52M โดยมีอุปทานรวมที่ 344939867.55566317 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 67.64M
+0.15%
-0.40%
-6.45%
-6.45%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SNX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.026211
|-0.40%
|30 วัน
|฿ -0.0245
|-10.97%
|60 วัน
|฿ -0.0597
|-23.08%
|90 วัน
|฿ -0.1033
|-34.18%
วันนี้ SNX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.026211 (-0.40%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0245 (-10.97%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SNX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0597 (-23.08%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1033 (-34.18%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SNX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SNX: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
SNX_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลางราคา 0.1992 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.2002 ซึ่งอยู่ระหว่างแนวต้าน R1 ที่ 0.1999 และแนวต้าน R2 ที่ 0.2007 โครงสร้างราคาแสดงรูปแบบการปรับตัวหลังจากทะลุผ่านศูนย์กลางราคาไปแล้ว กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและกลุ่ม EMA ต่างให้สัญญาณซื้อ ขณะเดียวกันดัชนี MACD ก็เกิดภาวะ Golden Cross ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง สำหรับค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินอย่างรุนแรง สถานะของ Bollinger Bands ที่เปิดกว้างควรพิจารณาควบคู่กับความกว้างของแถบในแต่ละช่วงเวลาเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของความผันผวน ทิศทางของดัชนีเร่งและดัชนีช้าส่วนใหญ่สอดคล้องกัน พลังงานของฝ่ายซื้อค่อนข้างครอบงำในระดับเฉพาะจุด ขณะที่พลังงานของฝ่ายขายยังไม่สามารถกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.1984 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.9% แนวรับที่ลึกกว่าพบได้ที่ระดับ S2 ที่ 0.1977 สำหรับแนวต้านโดยตรงด้านบนอยู่ที่ระดับ R1 ที่ 0.1999 ซึ่งราคาเคยทะลุผ่านไปแล้วในช่วงสั้นๆ แนวต้านระยะไกลที่ใช้อ้างอิงคือระดับ R2 ที่ 0.2007 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.25% จุดสำคัญที่เป็นศูนย์กลางราคา 0.1992 ถือเป็นจุดอ้างอิงสำคัญในการแบ่งแยกระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ SNX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SNX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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