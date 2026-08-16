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ราคาปัจจุบัน SNX วันนี้ คือ 0.199 THB มูลค่าตลาด SNX เท่ากับ 68,558,730.65700036175 THB ติดตามการอัปเดตราคา SNX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SNX วันนี้ คือ 0.199 THB มูลค่าตลาด SNX เท่ากับ 68,558,730.65700036175 THB ติดตามการอัปเดตราคา SNX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SNX

ข้อมูลราคา SNX

SNX คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SNX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SNX

โทเคโนมิกส์ SNX

การคาดการณ์ราคา SNX

ประวัติ SNX

SNX คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง SNXเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต SNX

SNX USDT-M Futures

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ราคา SNX(SNX)

ราคาปัจจุบัน 1 SNX เป็น THB

฿6.526498
฿6.526498฿6.526498
-0.40%1D
THB
SNX (SNX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:45:13 (UTC+8)

ราคา SNX วันนี้

ราคาปัจจุบัน SNX (SNX) วันนี้ ฿ 0.199, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SNX เป็น THB คือ ฿ 0.199 ต่อ SNX.

SNX มีอันดับที่ #199 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 68.56M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 344.52M SNX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SNX เทรดระหว่าง ฿ 0.1974 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2005 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 943.1143656946 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.067894631606924

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SNX เคลื่อนไหว +0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.45% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.57K.

SNX (SNX) ข้อมูลการตลาด

No.199

฿ 68.56M
฿ 68.56M฿ 68.56M

฿ 59.57K
฿ 59.57K฿ 59.57K

฿ 67.64M
฿ 67.64M฿ 67.64M

344.52M
344.52M 344.52M

339,889,850.089
339,889,850.089 339,889,850.089

344,939,867.55566317
344,939,867.55566317 344,939,867.55566317

101.36%

0.01%

฿ 29.502
฿ 29.502฿ 29.502

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SNX คือ ฿ 68.56M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.57K อุปทานหมุนเวียนของ SNX คือ 344.52M โดยมีอุปทานรวมที่ 344939867.55566317 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 67.64M

ประวัติราคา SNX THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.1974
฿ 0.1974฿ 0.1974
ต่ำสุด 24h
฿ 0.2005
฿ 0.2005฿ 0.2005
สูงสุด 24h

฿ 0.1974
฿ 0.1974฿ 0.1974

฿ 0.2005
฿ 0.2005฿ 0.2005

฿ 943.1143656946
฿ 943.1143656946฿ 943.1143656946

฿ 1.067894631606924
฿ 1.067894631606924฿ 1.067894631606924

+0.15%

-0.40%

-6.45%

-6.45%

ประวัติราคา SNX (SNX) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SNX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.026211-0.40%
30 วัน฿ -0.0245-10.97%
60 วัน฿ -0.0597-23.08%
90 วัน฿ -0.1033-34.18%
การเปลี่ยนแปลงราคา SNX ในวันนี้

วันนี้ SNX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.026211 (-0.40%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา SNX ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0245 (-10.97%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา SNX ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SNX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0597 (-23.08%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา SNX ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1033 (-34.18%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา SNX (SNX) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ SNX

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SNX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด SNX วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SNX: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

SNX_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลางราคา 0.1992 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.2002 ซึ่งอยู่ระหว่างแนวต้าน R1 ที่ 0.1999 และแนวต้าน R2 ที่ 0.2007 โครงสร้างราคาแสดงรูปแบบการปรับตัวหลังจากทะลุผ่านศูนย์กลางราคาไปแล้ว กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและกลุ่ม EMA ต่างให้สัญญาณซื้อ ขณะเดียวกันดัชนี MACD ก็เกิดภาวะ Golden Cross ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง สำหรับค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินอย่างรุนแรง สถานะของ Bollinger Bands ที่เปิดกว้างควรพิจารณาควบคู่กับความกว้างของแถบในแต่ละช่วงเวลาเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของความผันผวน ทิศทางของดัชนีเร่งและดัชนีช้าส่วนใหญ่สอดคล้องกัน พลังงานของฝ่ายซื้อค่อนข้างครอบงำในระดับเฉพาะจุด ขณะที่พลังงานของฝ่ายขายยังไม่สามารถกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.1984 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.9% แนวรับที่ลึกกว่าพบได้ที่ระดับ S2 ที่ 0.1977 สำหรับแนวต้านโดยตรงด้านบนอยู่ที่ระดับ R1 ที่ 0.1999 ซึ่งราคาเคยทะลุผ่านไปแล้วในช่วงสั้นๆ แนวต้านระยะไกลที่ใช้อ้างอิงคือระดับ R2 ที่ 0.2007 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.25% จุดสำคัญที่เป็นศูนย์กลางราคา 0.1992 ถือเป็นจุดอ้างอิงสำคัญในการแบ่งแยกระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ SNX?

ราคา SNX ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การยอมรับและการใช้งานโปรโตคอล Synthetix ในวงการ DeFi
2. มูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ (TVL) บนแพลตฟอร์ม
3. ผลตอบแทนจากการเดิมพันและอัตราผลตอบแทน
4. ปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์จำลอง
5. การอัปเกรดเครือข่ายและการปรับปรุงโปรโตคอล
6. ความรู้สึกของตลาดคริปโตโดยรวม
7. ค่าธรรมเนียมและภาวะแออัดของเครือข่าย Ethereum
8. การแข่งขันจากโปรโตคอล DeFi อื่น ๆ
9. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อ DeFi
10. ปริมาณซัพพลายโทเค็น SNX และอัตราการเข้าร่วมการเดิมพัน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ SNX วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา SNX ในวันนี้เพราะ: 1) การตัดสินใจซื้อขาย – การซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด 2) การติดตามพอร์ตการลงทุน – การตรวจสอบและประเมินผลการลงทุน 3) การวิเคราะห์ตลาด – การทำความเข้าใจแนวโน้มและความผันผวนของตลาด 4) การมีส่วนร่วมใน DeFi – SNX ถูกใช้สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์จำลองบนโปรโตคอล Synthetix

การคาดการณ์ราคา SNX

การคาดการณ์ราคา SNX (SNX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SNX ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SNX (SNX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SNX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SNX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SNX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SNX

วิธีการซื้อและลงทุน SNX ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย SNX หรือยัง? การซื้อ SNX บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ SNX ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ SNX (SNX) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว SNX จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ SNX (SNX)

คุณสามารถทำอะไรกับ SNX ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ SNX ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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อะไรคือ SNX (SNX)

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

SNX ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SNX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ SNX อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Avalanche EcosystemBase EcosystemBase Native

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SNX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:45:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SNX (SNX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SNX

SNX USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ SNX โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส SNX USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด SNX (SNX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน SNX ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SNX/USDT
฿6.529776
฿6.529776฿6.529776
-0.30%
301.20K (USDT)
SNX/USDC
฿6.526498
฿6.526498฿6.526498
-0.30%
291.83K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ SNX เป็น THB

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SNX
SNX
THB
THB

1 SNX = 6.52322 THB