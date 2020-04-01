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ราคาปัจจุบัน THORChain วันนี้ คือ 0.419 THB มูลค่าตลาด RUNE เท่ากับ 141,778,155.015 THB ติดตามการอัปเดตราคา RUNE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน THORChain วันนี้ คือ 0.419 THB มูลค่าตลาด RUNE เท่ากับ 141,778,155.015 THB ติดตามการอัปเดตราคา RUNE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RUNE

ข้อมูลราคา RUNE

RUNE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ RUNE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RUNE

โทเคโนมิกส์ RUNE

การคาดการณ์ราคา RUNE

ประวัติ RUNE

RUNE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง RUNEเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต RUNE

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ราคา THORChain(RUNE)

ราคาปัจจุบัน 1 RUNE เป็น THB

฿13.738098
฿13.738098฿13.738098
-0.73%1D
THB
THORChain (RUNE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:15:41 (UTC+8)

ราคา THORChain วันนี้

ราคาปัจจุบัน THORChain (RUNE) วันนี้ ฿ 0.419, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RUNE เป็น THB คือ ฿ 0.419 ต่อ RUNE.

THORChain มีอันดับที่ #159 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 141.78M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 338.37M RUNE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RUNE เทรดระหว่าง ฿ 0.4133 (ต่ำ) กับ ฿ 0.4226 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 696.9487097012 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2602287385073992

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RUNE เคลื่อนไหว -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.77% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 170.57K.

THORChain (RUNE) ข้อมูลการตลาด

No.159

฿ 141.78M
฿ 141.78M฿ 141.78M

฿ 170.57K
฿ 170.57K฿ 170.57K

฿ 148.41M
฿ 148.41M฿ 148.41M

338.37M
338.37M 338.37M

354,208,499
354,208,499 354,208,499

354,208,499
354,208,499 354,208,499

95.52%

0.01%

2020-04-01 00:00:00

฿ 1.24564
฿ 1.24564฿ 1.24564

RUNE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ THORChain คือ ฿ 141.78M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 170.57K อุปทานหมุนเวียนของ RUNE คือ 338.37M โดยมีอุปทานรวมที่ 354208499 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 148.41M

ประวัติราคา THORChain THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.4133
฿ 0.4133฿ 0.4133
ต่ำสุด 24h
฿ 0.4226
฿ 0.4226฿ 0.4226
สูงสุด 24h

฿ 0.4133
฿ 0.4133฿ 0.4133

฿ 0.4226
฿ 0.4226฿ 0.4226

฿ 696.9487097012
฿ 696.9487097012฿ 696.9487097012

฿ 0.2602287385073992
฿ 0.2602287385073992฿ 0.2602287385073992

-0.05%

-0.73%

-3.77%

-3.77%

ประวัติราคา THORChain (RUNE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา THORChain ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.101026-0.73%
30 วัน฿ -0.0016-0.39%
60 วัน฿ -0.0036-0.86%
90 วัน฿ -0.024-5.42%
การเปลี่ยนแปลงราคา THORChain ในวันนี้

วันนี้ RUNE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.101026 (-0.73%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา THORChain ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0016 (-0.39%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา THORChain ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RUNE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0036 (-0.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา THORChain ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.024 (-5.42%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ THORChain

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด THORChain ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด THORChain วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RUNE: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

RUNE_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงราคา 0.4179 ถึง 0.4201 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่เหนือระดับแนวรับ S1 ที่ 0.4179 ขณะเดียวกัน ค่ากลางของตลาดที่ 0.4201 ได้กลายเป็นแนวต้านโดยตรง จากระบบโครงสร้างการเคลื่อนไหวของราคาพบว่า ตลาดอยู่ในภาวะปรับตัวแบบแกว่งตัว (Ranging) โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลระยะสั้นได้ในบริเวณดังกล่าว และยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ชัดเจนเกิดขึ้น ในด้านเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ โดย EMA ยืนยันถึงการเรียงตัวเชิงบวกของแนวโน้มขาขึ้น ขณะเดียวกัน MACD ได้สร้างรูปแบบ Golden Cross พร้อมทั้งดัชนีแรงเหวี่ยง (Momentum) บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่เข้มข้นในระยะสั้น ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงความผันผวนที่อยู่ในระดับต่ำ และค่าดัชนีทั้งแบบเร็วและแบบช้ามีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ตลาดขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ขณะเดียวกัน ระดับความเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในระดับทรงตัว สำหรับแนวต้านใกล้เคียง อยู่ที่ 0.4201 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0014 เท่านั้น ขณะที่แนวต้านรองอยู่ที่ 0.4224 ส่วนแนวรับที่สำคัญใกล้เคียง ได้แก่ 0.4179 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0008 และแนวรับระยะไกลที่ 0.4155 ทั้งนี้ ระดับราคาที่สำคัญต่างๆ กระจายตัวอย่างแน่นหนา ทำให้พื้นที่การเคลื่อนไหวของราคาถูกจำกัด โดยช่องว่างระหว่างแนวต้านและแนวรับอยู่ในระดับต่ำกว่า 1% ทั้งในด้านบนและด้านล่าง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ THORChain?

ราคาของ THORChain (RUNE) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการดังนี้:

1. มูลค่ารวมที่ล็อกไว้ (TVL) - ยิ่งมีส่วนต่างเงินทุนในคลังสูงขึ้น ก็ยิ่งเพิ่มความต้องการ RUNE มากขึ้น
2. ปริมาณการซื้อขายข้ามเชน - การทำสวอปที่มากขึ้นจะสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมให้กับผู้ถือ RUNE
3. การยอมรับเครือข่าย - การบูรณาการเข้ากับบล็อกเชนใหม่ ๆ จะช่วยขยายประโยชน์ใช้สอยของ RUNE
4. เศรษฐศาสตร์โทเค็น - ข้อกำหนดในการผูกพัน RUNE สำหรับโหนดทำให้เกิดความขาดแคลน
5. ความเชื่อมั่นในตลาด DeFi - แนวโน้มโดยรวมของระบบการเงินแบบกระจายศูนย์มีผลต่อความต้องการ
6. การแข่งขันจากโปรโตคอล DEX อื่น ๆ
7. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายข้ามเชน
8. การอัปเกรดทางเทคนิคและการปรับปรุงโปรโตคอล

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ THORChain วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ THORChain (RUNE) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน และการเลือกจังหวะเวลาในการเข้าหรือออกจากการลงทุน เนื่องจาก RUNE ช่วยให้เกิดสภาพคล่องข้ามเชนและการซื้อขายแบบกระจายศูนย์ นักลงทุนจึงติดตามราคาของเหรียญเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวน ประเมินผลการลงทุน และกำหนดโอกาสในการซื้อ/ขายที่เหมาะสมในระบบนิเวศ DeFi ที่กำลังเติบโต

การคาดการณ์ราคา THORChain

การคาดการณ์ราคา THORChain (RUNE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RUNE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา THORChain (RUNE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ THORChain อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา THORChain จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RUNE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา THORChain

วิธีการซื้อและลงทุน THORChain ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย THORChain หรือยัง? การซื้อ RUNE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ THORChain ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ THORChain (RUNE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว THORChain จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ THORChain (RUNE)

คุณสามารถทำอะไรกับ THORChain ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ THORChain ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ THORChain (RUNE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ THORChain (RUNE)

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

THORChain ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก THORChain ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ THORChain อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Bridge Governance TokensDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ THORChain

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:15:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ THORChain (RUNE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ THORChain

RUNE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ RUNE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส RUNE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด THORChain (RUNE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน THORChain ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RUNE/USDT
฿13.73482
฿13.73482฿13.73482
-0.77%
408.41K (USDT)
RUNE/USDC
฿13.73482
฿13.73482฿13.73482
-0.67%
132.44K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 RUNE = 13.73482 THB