ราคา THORChain(RUNE)
ราคาปัจจุบัน THORChain (RUNE) วันนี้ ฿ 0.419, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RUNE เป็น THB คือ ฿ 0.419 ต่อ RUNE.
THORChain มีอันดับที่ #159 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 141.78M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 338.37M RUNE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RUNE เทรดระหว่าง ฿ 0.4133 (ต่ำ) กับ ฿ 0.4226 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 696.9487097012 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2602287385073992
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RUNE เคลื่อนไหว -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.77% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 170.57K.
No.159
95.52%
0.01%
2020-04-01 00:00:00
RUNE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ THORChain คือ ฿ 141.78M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 170.57K อุปทานหมุนเวียนของ RUNE คือ 338.37M โดยมีอุปทานรวมที่ 354208499 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 148.41M
-0.05%
-0.73%
-3.77%
-3.77%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา THORChain ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.101026
|-0.73%
|30 วัน
|฿ -0.0016
|-0.39%
|60 วัน
|฿ -0.0036
|-0.86%
|90 วัน
|฿ -0.024
|-5.42%
วันนี้ RUNE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.101026 (-0.73%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0016 (-0.39%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RUNE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0036 (-0.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.024 (-5.42%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด THORChain ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RUNE: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
RUNE_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงราคา 0.4179 ถึง 0.4201 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่เหนือระดับแนวรับ S1 ที่ 0.4179 ขณะเดียวกัน ค่ากลางของตลาดที่ 0.4201 ได้กลายเป็นแนวต้านโดยตรง จากระบบโครงสร้างการเคลื่อนไหวของราคาพบว่า ตลาดอยู่ในภาวะปรับตัวแบบแกว่งตัว (Ranging) โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลระยะสั้นได้ในบริเวณดังกล่าว และยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ชัดเจนเกิดขึ้น ในด้านเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ โดย EMA ยืนยันถึงการเรียงตัวเชิงบวกของแนวโน้มขาขึ้น ขณะเดียวกัน MACD ได้สร้างรูปแบบ Golden Cross พร้อมทั้งดัชนีแรงเหวี่ยง (Momentum) บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่เข้มข้นในระยะสั้น ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงความผันผวนที่อยู่ในระดับต่ำ และค่าดัชนีทั้งแบบเร็วและแบบช้ามีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ตลาดขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ขณะเดียวกัน ระดับความเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในระดับทรงตัว สำหรับแนวต้านใกล้เคียง อยู่ที่ 0.4201 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0014 เท่านั้น ขณะที่แนวต้านรองอยู่ที่ 0.4224 ส่วนแนวรับที่สำคัญใกล้เคียง ได้แก่ 0.4179 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0008 และแนวรับระยะไกลที่ 0.4155 ทั้งนี้ ระดับราคาที่สำคัญต่างๆ กระจายตัวอย่างแน่นหนา ทำให้พื้นที่การเคลื่อนไหวของราคาถูกจำกัด โดยช่องว่างระหว่างแนวต้านและแนวรับอยู่ในระดับต่ำกว่า 1% ทั้งในด้านบนและด้านล่าง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ THORChain อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก THORChain ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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