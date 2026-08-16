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ราคาปัจจุบัน NEAR วันนี้ คือ 1.6248 THB มูลค่าตลาด NEAR เท่ากับ 2,109,360,815.4048 THB ติดตามการอัปเดตราคา NEAR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน NEAR วันนี้ คือ 1.6248 THB มูลค่าตลาด NEAR เท่ากับ 2,109,360,815.4048 THB ติดตามการอัปเดตราคา NEAR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEAR

ข้อมูลราคา NEAR

NEAR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ NEAR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NEAR

โทเคโนมิกส์ NEAR

การคาดการณ์ราคา NEAR

ประวัติ NEAR

NEAR คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง NEARเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา NEAR(NEAR)

ราคาปัจจุบัน 1 NEAR เป็น THB

฿53.371212
฿53.371212฿53.371212
-0.81%1D
THB
NEAR (NEAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:42:14 (UTC+8)

ราคา NEAR วันนี้

ราคาปัจจุบัน NEAR (NEAR) วันนี้ ฿ 1.6248, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NEAR เป็น THB คือ ฿ 1.6248 ต่อ NEAR.

NEAR มีอันดับที่ #29 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.11B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.30B NEAR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NEAR เทรดระหว่าง ฿ 1.6057 (ต่ำ) กับ ฿ 1.648 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 670.9468074669163644 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 17.2831652104

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NEAR เคลื่อนไหว -0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 243.51K.

NEAR (NEAR) ข้อมูลการตลาด

No.29

฿ 2.11B
฿ 2.11B฿ 2.11B

฿ 243.51K
฿ 243.51K฿ 243.51K

฿ 2.11B
฿ 2.11B฿ 2.11B

1.30B
1.30B 1.30B

1,298,227,976
1,298,227,976 1,298,227,976

0.13%

NEAR

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NEAR คือ ฿ 2.11B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 243.51K อุปทานหมุนเวียนของ NEAR คือ 1.30B โดยมีอุปทานรวมที่ 1298227976 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.11B

ประวัติราคา NEAR THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 1.6057
฿ 1.6057฿ 1.6057
ต่ำสุด 24h
฿ 1.648
฿ 1.648฿ 1.648
สูงสุด 24h

฿ 1.6057
฿ 1.6057฿ 1.6057

฿ 1.648
฿ 1.648฿ 1.648

฿ 670.9468074669163644
฿ 670.9468074669163644฿ 670.9468074669163644

฿ 17.2831652104
฿ 17.2831652104฿ 17.2831652104

-0.19%

-0.80%

-0.12%

-0.12%

ประวัติราคา NEAR (NEAR) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา NEAR ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.435837-0.80%
30 วัน฿ -0.3104-16.04%
60 วัน฿ -0.756-31.76%
90 วัน฿ +0.1104+7.29%
การเปลี่ยนแปลงราคา NEAR ในวันนี้

วันนี้ NEAR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.435837 (-0.80%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา NEAR ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.3104 (-16.04%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา NEAR ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NEAR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.756 (-31.76%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา NEAR ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.1104 (+7.29%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา NEAR (NEAR) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ NEAR

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด NEAR ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด NEAR วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด NEAR: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

NEAR_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ราคาปัจจุบัน 1.5921 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างระดับแนวรับ S1 และแนวรับ S2 ขณะเดียวกัน จุดศูนย์กลางของช่วงราคา (Hub) ที่ 1.6026 ถือเป็นขอบเขตโครงสร้างด้านบน ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วนดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบสัญญาณครอสมาก (Dead Cross) แล้ว ขณะที่ค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ซึ่งสะท้อนถึงสถานะตลาดที่ไม่มีความชัดเจนมากนัก สัญญาณจากดัชนีเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีการแยกตัวออกเป็นชั้นๆ ทำให้แรงขับเคลื่อนระยะสั้นกระจายตัวอย่างชัดเจน และค่าความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ สำหรับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 1.6073 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.95% ขณะที่จุดศูนย์กลางของช่วงราคา 1.6026 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.66% ส่วนแนวรับ S1 ที่ระดับ 1.5943 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.14% และแนวรับ S2 ที่ระดับ 1.5896 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.16% ทั้งนี้ บริเวณราคาใกล้เคียงมีการกระจุกตัวอย่างหนาแน่นภายในช่วงการซื้อขายปัจจุบัน ขณะที่จุดอ้างอิงระยะไกลอยู่ใกล้ระดับ 1.6156 ทั้งสองฝ่าย (กระทิงและหมี) กำลังทำการต่อสู้กันภายในช่วงราคาแคบๆ ซึ่งตำแหน่งสำคัญของจุดศูนย์กลางจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในระยะถัดไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ NEAR?

ราคาของโปรโตคอล NEAR ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การยอมรับและการเติบโตของระบบนิเวศ – การพัฒนา dApp และกิจกรรมของผู้ใช้งาน
2. การพัฒนาทางเทคนิค – การอัปเกรดเครือข่ายและการปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาด
3. ความเชื่อมั่นของตลาด – เทรนด์โดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและความมั่นใจของนักลงทุน
4. การเป็นพันธมิตรและการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
5. พฤติกรรมของอุปทานโทเคน – ผลตอบแทนจากการเดิมพันและกระบวนการเผาโทเคน
6. การแข่งขันจากบล็อกเชน Layer 1 อื่น ๆ
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโครงการบล็อกเชน
8. กิจกรรมของนักพัฒนาและการส่งคำขอเข้าร่วมบน GitHub
9. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ NEAR วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ NEAR ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด การวางแผนการลงทุน และการติดตามกำไร/ขาดทุน โปรโตคอล NEAR เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่ได้รับความนิยม ดังนั้นนักลงทุนจึงติดตามราคาของ NEAR เพื่อทำการตัดสินใจซื้อ/ขายอย่างรอบคอบ ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่ และติดตามข้อมูลแนวโน้มตลาดที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีของตน

การคาดการณ์ราคา NEAR

การคาดการณ์ราคา NEAR (NEAR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NEAR ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา NEAR (NEAR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ NEAR อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา NEAR จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NEAR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา NEAR

วิธีการซื้อและลงทุน NEAR ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย NEAR หรือยัง? การซื้อ NEAR บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ NEAR ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ NEAR (NEAR) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว NEAR จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ NEAR (NEAR)

คุณสามารถทำอะไรกับ NEAR ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ NEAR ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ NEAR (NEAR) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ NEAR (NEAR)

NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

NEAR ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก NEAR ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ NEAR อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Alleged SEC SecuritiesArtificial Intelligence (AI)Binance-Peg Tokens

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NEAR

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:42:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NEAR (NEAR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEAR

NEAR USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด NEAR (NEAR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน NEAR ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NEAR/USDT
฿53.367926
฿53.367926฿53.367926
-0.72%
149.40K (USDT)
NEAR/USDC
฿53.377784
฿53.377784฿53.377784
-0.51%
16.24K (USDT)
NEAR/USD1
฿53.302206
฿53.302206฿53.302206
-0.91%
31.91K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ NEAR เป็น THB

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NEAR
NEAR
THB
THB

1 NEAR = 53.390928 THB