ราคา NEAR(NEAR)
ราคาปัจจุบัน NEAR (NEAR) วันนี้ ฿ 1.6248, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NEAR เป็น THB คือ ฿ 1.6248 ต่อ NEAR.
NEAR มีอันดับที่ #29 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.11B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.30B NEAR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NEAR เทรดระหว่าง ฿ 1.6057 (ต่ำ) กับ ฿ 1.648 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 670.9468074669163644 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 17.2831652104
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NEAR เคลื่อนไหว -0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 243.51K.
No.29
0.13%
NEAR
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NEAR คือ ฿ 2.11B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 243.51K อุปทานหมุนเวียนของ NEAR คือ 1.30B โดยมีอุปทานรวมที่ 1298227976 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.11B
-0.19%
-0.80%
-0.12%
-0.12%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา NEAR ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.435837
|-0.80%
|30 วัน
|฿ -0.3104
|-16.04%
|60 วัน
|฿ -0.756
|-31.76%
|90 วัน
|฿ +0.1104
|+7.29%
วันนี้ NEAR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.435837 (-0.80%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.3104 (-16.04%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NEAR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.756 (-31.76%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.1104 (+7.29%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด NEAR ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด NEAR: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
NEAR_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ราคาปัจจุบัน 1.5921 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างระดับแนวรับ S1 และแนวรับ S2 ขณะเดียวกัน จุดศูนย์กลางของช่วงราคา (Hub) ที่ 1.6026 ถือเป็นขอบเขตโครงสร้างด้านบน ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วนดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบสัญญาณครอสมาก (Dead Cross) แล้ว ขณะที่ค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ซึ่งสะท้อนถึงสถานะตลาดที่ไม่มีความชัดเจนมากนัก สัญญาณจากดัชนีเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีการแยกตัวออกเป็นชั้นๆ ทำให้แรงขับเคลื่อนระยะสั้นกระจายตัวอย่างชัดเจน และค่าความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ สำหรับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 1.6073 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.95% ขณะที่จุดศูนย์กลางของช่วงราคา 1.6026 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.66% ส่วนแนวรับ S1 ที่ระดับ 1.5943 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.14% และแนวรับ S2 ที่ระดับ 1.5896 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.16% ทั้งนี้ บริเวณราคาใกล้เคียงมีการกระจุกตัวอย่างหนาแน่นภายในช่วงการซื้อขายปัจจุบัน ขณะที่จุดอ้างอิงระยะไกลอยู่ใกล้ระดับ 1.6156 ทั้งสองฝ่าย (กระทิงและหมี) กำลังทำการต่อสู้กันภายในช่วงราคาแคบๆ ซึ่งตำแหน่งสำคัญของจุดศูนย์กลางจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในระยะถัดไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ NEAR อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก NEAR ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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