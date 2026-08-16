DAO Maker (DAO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 18:52:37 (UTC+8) ราคา DAO Maker วันนี้
ราคาปัจจุบัน DAO Maker (DAO) วันนี้
฿ 0.01953, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DAO เป็น THB คือ ฿ 0.01953 ต่อ DAO.
DAO Maker มีอันดับที่
#1118 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 4.09M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 209.52M DAO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DAO เทรดระหว่าง ฿ 0.01909 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02022 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 287.5879689608 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.874233538279301911
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DAO เคลื่อนไหว
+0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.70K. DAO Maker (DAO) ข้อมูลการตลาด อุปทานรวม 269,089,183.0625307 269,089,183.0625307 269,089,183.0625307
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DAO Maker คือ
฿ 4.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.70K อุปทานหมุนเวียนของ DAO คือ 209.52M โดยมีอุปทานรวมที่ 269089183.0625307 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 5.26M ซื้อ DAO Maker ประวัติราคา DAO Maker THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01909 ฿ 0.01909 ฿ 0.01909
ต่ำสุด 24h
฿ 0.02022 ฿ 0.02022 ฿ 0.02022
สูงสุด 24h
ต่ำสุด 24h ฿ 0.01909 ฿ 0.01909 ฿ 0.01909 สูงสุด 24h ฿ 0.02022 ฿ 0.02022 ฿ 0.02022 สูงตลอดเวลา ฿ 287.5879689608 ฿ 287.5879689608 ฿ 287.5879689608 ราคาต่ำสุด ฿ 0.874233538279301911 ฿ 0.874233538279301911 ฿ 0.874233538279301911 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) +0.05% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) -2.83% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -12.03% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -12.03% ประวัติราคา DAO Maker (DAO) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา DAO Maker ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (THB) เปลี่ยน (%) วันนี้ ฿ -0.0186811 -2.83% 30 วัน ฿ -0.00669 -25.52% 60 วัน ฿ -0.01394 -41.65% 90 วัน ฿ -0.02491 -56.06% การเปลี่ยนแปลงราคา DAO Maker ในวันนี้
วันนี้ DAO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.0186811 (-2.83%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา DAO Maker ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
฿ -0.00669 (-25.52%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา DAO Maker ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DAO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.01394 (-41.65%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา DAO Maker ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
฿ -0.02491 (-56.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา DAO Maker (DAO) หรือไม่?
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หน้าประวัติราคา DAO Makerทันที ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ DAO Maker?
ราคาของ DAO Maker (DAO) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:
1. การยอมรับและการใช้งานแพลตฟอร์ม – เมื่อมีโครงการจำนวนมากขึ้นที่เปิดตัวผ่าน DAO Maker ความต้องการก็จะเพิ่มสูงขึ้น 2. ประโยชน์ของโทเค็น – รางวัลจากการเดิมพัน สิทธิในการกำกับดูแล และส่วนลดค่าธรรมเนียมบนแพลตฟอร์ม ล้วนช่วยขับเคลื่อนมูลค่าของโทเค็น 3. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา DAO 4. การประกาศความร่วมมือ – การเปิดตัวความร่วมมือใหม่ ๆ สามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ 5. ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม – ความสำเร็จของโครงการที่เปิดตัวจะสะท้อนถึงชื่อเสียงของ DAO Maker 6. กลไกการจัดการซัพพลาย – การเผาโทเค็นและการเดิมพันช่วยลดปริมาณซัพพลายที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด 7. ข่าวด้านกฎระเบียบ – กฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน 8. การแข่งขัน – แพลตฟอร์ม Launchpad อื่น ๆ ส่งผลต่อส่วนแบ่งการตลาด 9. พัฒนาการของทีม – การอัปเดตและความคืบหน้าในโรดแมปมีอิทธิพลต่อราคา 10. ปริมาณการซื้อขาย – ปริมาณสภาพคล่องที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อเสถียรภาพของราคา ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ DAO Maker วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ DAO Maker ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การติดตามพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าหรือออกจากการลงทุน เนื่องจาก DAO เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ราคาจึงเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผลกำไรและขาดทุนของนักลงทุน ข้อมูลราคาปัจจุบันช่วยให้ประเมินแนวโน้มของตลาด ความผันผวน และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อหรือขายตำแหน่งการลงทุนได้
การคาดการณ์ราคา DAO Maker การคาดการณ์ราคา DAO Maker (DAO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DAO ในปี 2030 คือ
฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา DAO Maker (DAO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ DAO Maker อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา DAO Maker จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DAO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
การคาดการณ์ราคา DAO Maker วิธีการซื้อและลงทุน DAO Maker ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย DAO Maker หรือยัง? การซื้อ DAO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับ
วิธีการซื้อ DAO Maker ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ DAO Maker (DAO) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว DAO Maker จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ DAO Maker ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ DAO Maker ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ DAO Maker (DAO)
DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.
DAO Maker ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก DAO Maker ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DAO Maker
หาก DAO Maker เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา DAO Maker ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา DAO Maker วันนี้คือ ฿ 0.6417558 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
DAO Maker ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน DAO โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
DAO Maker มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน DAO จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา DAO Maker ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา DAO เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ DAO ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ DAO/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ DAO Maker เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา DAO Maker อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DAO Maker (DAO) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 18:52:37 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DAO Maker (DAO)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 02-11 14:20:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21 ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
DAO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ DAO โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส DAO USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.642413 ฿0.642413 ฿0.642413 -3.02% 2.84M (USDT)
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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา
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