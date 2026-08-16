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ราคาปัจจุบัน DAO Maker วันนี้ คือ 0.01953 THB มูลค่าตลาด DAO เท่ากับ 4,091,989.4892309550509 THB ติดตามการอัปเดตราคา DAO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน DAO Maker วันนี้ คือ 0.01953 THB มูลค่าตลาด DAO เท่ากับ 4,091,989.4892309550509 THB ติดตามการอัปเดตราคา DAO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา DAO Maker(DAO)

ราคาปัจจุบัน 1 DAO เป็น THB

฿0.6414272
฿0.6414272฿0.6414272
-2.83%1D
THB
DAO Maker (DAO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:52:37 (UTC+8)

ราคา DAO Maker วันนี้

ราคาปัจจุบัน DAO Maker (DAO) วันนี้ ฿ 0.01953, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DAO เป็น THB คือ ฿ 0.01953 ต่อ DAO.

DAO Maker มีอันดับที่ #1118 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 4.09M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 209.52M DAO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DAO เทรดระหว่าง ฿ 0.01909 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02022 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 287.5879689608 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.874233538279301911

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DAO เคลื่อนไหว +0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.70K.

DAO Maker (DAO) ข้อมูลการตลาด

No.1118

฿ 4.09M
฿ 4.09M฿ 4.09M

฿ 55.70K
฿ 55.70K฿ 55.70K

฿ 5.26M
฿ 5.26M฿ 5.26M

209.52M
209.52M 209.52M

269,089,183.0625307
269,089,183.0625307 269,089,183.0625307

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DAO Maker คือ ฿ 4.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.70K อุปทานหมุนเวียนของ DAO คือ 209.52M โดยมีอุปทานรวมที่ 269089183.0625307 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 5.26M

ประวัติราคา DAO Maker THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01909
฿ 0.01909฿ 0.01909
ต่ำสุด 24h
฿ 0.02022
฿ 0.02022฿ 0.02022
สูงสุด 24h

฿ 0.01909
฿ 0.01909฿ 0.01909

฿ 0.02022
฿ 0.02022฿ 0.02022

฿ 287.5879689608
฿ 287.5879689608฿ 287.5879689608

฿ 0.874233538279301911
฿ 0.874233538279301911฿ 0.874233538279301911

+0.05%

-2.83%

-12.03%

-12.03%

ประวัติราคา DAO Maker (DAO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา DAO Maker ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0186811-2.83%
30 วัน฿ -0.00669-25.52%
60 วัน฿ -0.01394-41.65%
90 วัน฿ -0.02491-56.06%
การเปลี่ยนแปลงราคา DAO Maker ในวันนี้

วันนี้ DAO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0186811 (-2.83%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา DAO Maker ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00669 (-25.52%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา DAO Maker ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DAO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01394 (-41.65%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา DAO Maker ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02491 (-56.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา DAO Maker (DAO) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ DAO Maker

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด DAO Maker ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ DAO Maker?

ราคาของ DAO Maker (DAO) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การยอมรับและการใช้งานแพลตฟอร์ม – เมื่อมีโครงการจำนวนมากขึ้นที่เปิดตัวผ่าน DAO Maker ความต้องการก็จะเพิ่มสูงขึ้น
2. ประโยชน์ของโทเค็น – รางวัลจากการเดิมพัน สิทธิในการกำกับดูแล และส่วนลดค่าธรรมเนียมบนแพลตฟอร์ม ล้วนช่วยขับเคลื่อนมูลค่าของโทเค็น
3. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา DAO
4. การประกาศความร่วมมือ – การเปิดตัวความร่วมมือใหม่ ๆ สามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้
5. ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม – ความสำเร็จของโครงการที่เปิดตัวจะสะท้อนถึงชื่อเสียงของ DAO Maker
6. กลไกการจัดการซัพพลาย – การเผาโทเค็นและการเดิมพันช่วยลดปริมาณซัพพลายที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด
7. ข่าวด้านกฎระเบียบ – กฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
8. การแข่งขัน – แพลตฟอร์ม Launchpad อื่น ๆ ส่งผลต่อส่วนแบ่งการตลาด
9. พัฒนาการของทีม – การอัปเดตและความคืบหน้าในโรดแมปมีอิทธิพลต่อราคา
10. ปริมาณการซื้อขาย – ปริมาณสภาพคล่องที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อเสถียรภาพของราคา

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ DAO Maker วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ DAO Maker ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การติดตามพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าหรือออกจากการลงทุน เนื่องจาก DAO เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ราคาจึงเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผลกำไรและขาดทุนของนักลงทุน ข้อมูลราคาปัจจุบันช่วยให้ประเมินแนวโน้มของตลาด ความผันผวน และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อหรือขายตำแหน่งการลงทุนได้

การคาดการณ์ราคา DAO Maker

การคาดการณ์ราคา DAO Maker (DAO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DAO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา DAO Maker (DAO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ DAO Maker อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา DAO Maker จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DAO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา DAO Maker

วิธีการซื้อและลงทุน DAO Maker ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย DAO Maker หรือยัง? การซื้อ DAO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ DAO Maker ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ DAO Maker (DAO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว DAO Maker จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ DAO Maker (DAO)

คุณสามารถทำอะไรกับ DAO Maker ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ DAO Maker ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ DAO Maker (DAO) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ DAO Maker (DAO)

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

DAO Maker ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก DAO Maker ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ DAO Maker อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemDaoMaker Launchpad

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DAO Maker

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:52:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DAO Maker (DAO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด DAO Maker (DAO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน DAO Maker ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DAO/USDT
฿0.642413
฿0.642413฿0.642413
-3.02%
2.84M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 DAO = 0.6417558 THB