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ราคาปัจจุบัน DOGE วันนี้ คือ 0.06977 THB มูลค่าตลาด DOGE เท่ากับ 11,887,142,110.5414224116 THB ติดตามการอัปเดตราคา DOGE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน DOGE วันนี้ คือ 0.06977 THB มูลค่าตลาด DOGE เท่ากับ 11,887,142,110.5414224116 THB ติดตามการอัปเดตราคา DOGE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DOGE

ข้อมูลราคา DOGE

DOGE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ DOGE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DOGE

โทเคโนมิกส์ DOGE

การคาดการณ์ราคา DOGE

ประวัติ DOGE

DOGE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง DOGEเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา DOGE(DOGE)

ราคาปัจจุบัน 1 DOGE เป็น THB

฿2.2870606
฿2.2870606฿2.2870606
-0.42%1D
THB
DOGE (DOGE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:02:17 (UTC+8)

ราคา DOGE วันนี้

ราคาปัจจุบัน DOGE (DOGE) วันนี้ ฿ 0.06977, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DOGE เป็น THB คือ ฿ 0.06977 ต่อ DOGE.

DOGE มีอันดับที่ #10 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 11.89B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 170.38B DOGE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DOGE เทรดระหว่าง ฿ 0.06952 (ต่ำ) กับ ฿ 0.07015 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 24.177433148 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0028018508118111258

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DOGE เคลื่อนไหว -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 2.04M.

DOGE (DOGE) ข้อมูลการตลาด

No.10

฿ 11.89B
฿ 11.89B฿ 11.89B

฿ 2.04M
฿ 2.04M฿ 2.04M

฿ 11.89B
฿ 11.89B฿ 11.89B

170.38B
170.38B 170.38B

--
----

170,376,123,126.57908
170,376,123,126.57908 170,376,123,126.57908

0.67%

2013-12-12 00:00:00

฿ 0.01832402
฿ 0.01832402฿ 0.01832402

DOGE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DOGE คือ ฿ 11.89B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 2.04M อุปทานหมุนเวียนของ DOGE คือ 170.38B โดยมีอุปทานรวมที่ 170376123126.57908 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 11.89B

ประวัติราคา DOGE THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.06952
฿ 0.06952฿ 0.06952
ต่ำสุด 24h
฿ 0.07015
฿ 0.07015฿ 0.07015
สูงสุด 24h

฿ 0.06952
฿ 0.06952฿ 0.06952

฿ 0.07015
฿ 0.07015฿ 0.07015

฿ 24.177433148
฿ 24.177433148฿ 24.177433148

฿ 0.0028018508118111258
฿ 0.0028018508118111258฿ 0.0028018508118111258

-0.05%

-0.42%

-0.70%

-0.70%

ประวัติราคา DOGE (DOGE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา DOGE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0096462-0.42%
30 วัน฿ -0.00226-3.14%
60 วัน฿ -0.01608-18.74%
90 วัน฿ -0.0353-33.60%
การเปลี่ยนแปลงราคา DOGE ในวันนี้

วันนี้ DOGE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0096462 (-0.42%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา DOGE ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00226 (-3.14%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา DOGE ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DOGE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01608 (-18.74%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา DOGE ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0353 (-33.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา DOGE (DOGE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ DOGE

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด DOGE ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด DOGE วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DOGE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

DOGE_USDT อยู่เหนือจุดศูนย์กลางที่ 0.06999 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.07004 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับศูนย์กลางมาก ราคาเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ส่งผลให้สถานการณ์ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายมีความสมดุลชัดเจน เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นการเคลื่อนไหวแบบทรงตัวในลักษณะไม่ชัดเจน (Neutral Oscillation) ดัชนี MACD ได้สร้างสัญญาณตัดลงแล้ว ทำให้แรงขับเคลื่อนขาลงเริ่มสะสมเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ไม่พบค่าผิดปกติที่เกินขอบเขตซื้อหรือขาย สำหรับค่าดัชนี ADX ยังคงแสดงถึงความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจำกัด ความผันผวนระยะสั้นลดลง และตลาดขาดแรงขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การทะลุแนวโน้มใดแนวโน้มหนึ่งโดยเฉพาะ ค่า KDJ และ StochRSI สะท้อนถึงพลังงานการเคลื่อนไหวที่กระจายตัว กำลังซื้อและกำลังขายอยู่ในภาวะดุลยภาพ ไม่มีฝ่ายใดสามารถชี้นำตลาดได้อย่างชัดเจน แนวต้านใกล้เคียง R1 อยู่ที่ 0.07013 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1% เท่านั้น จึงเป็นเป้าหมายทดสอบที่สำคัญในระยะสั้น ส่วนแนวรับ S1 อยู่ที่ 0.06985 ซึ่งมีความห่างจากราคาปัจจุบันน้อยมาก ทำให้เป็นแนวป้องกันที่แน่นหนา สำหรับระดับราคาที่ไกลออกไป แนวต้าน R2 อยู่ที่ 0.07026 และแนวรับ S2 อยู่ที่ 0.06971 ซึ่งอยู่ห่างจากจุดปัจจุบันราว 0.3% ทั้งสองระดับนี้จะเป็นจุดสังเกตเพิ่มเติมหากมีการเคลื่อนไหวทะลุแนวต้านหรือแนวรับดังกล่าว ในภาพรวม ตลาด DOGE_USDT ยังคงมีพื้นที่การเคลื่อนไหวที่จำกัด และมีระดับราคาสำคัญกระจุกตัวอยู่ใกล้เคียงกัน ทำให้การคาดการณ์แนวโน้มในระยะสั้นอาจมีความยากลำบาก เนื่องจากขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคา

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ DOGE?

ราคาของ DOGE ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียและการสนับสนุนจากเหล่าคนดัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก อีลอน มัสก์
2. การเก็งกำไรในตลาดและพฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อย
3. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีและความสัมพันธ์กับบิทคอยน์
4. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรดหลัก
5. การยอมรับ DOGE เป็นช่องทางการชำระเงินในหมู่ธุรกิจ
6. ความนิยมในวัฒนธรรมมีมและเทรนด์ไวรัล
7. การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมากและกิจกรรมของผู้ถือครองรายใหญ่
8. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโต
9. พัฒนาการด้านเทคนิคและการอัปเกรดเครือข่าย
10. บรรยากาศความเสี่ยงโดยรวมในตลาดการเงิน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ DOGE วันนี้?

ผู้คนอยากรู้ราคา DOGE วันนี้เพราะ: 1) มีความผันผวนสูง – ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน, 2) โอกาสในการซื้อขาย – นักเทรดรายวันต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับการตัดสินใจซื้อ/ขาย, 3) การติดตามพอร์ตโฟลิโอ – นักลงทุนต้องการตรวจสอบการถือครองหุ้นของตน, 4) กระแส FOMO/วัฏจักรความฮือฮา – กระแสบนโซเชียลมีเดียช่วยกระตุ้นความสนใจ

การคาดการณ์ราคา DOGE

การคาดการณ์ราคา DOGE (DOGE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DOGE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา DOGE (DOGE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ DOGE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา DOGE จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DOGE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา DOGE

วิธีการซื้อและลงทุน DOGE ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย DOGE หรือยัง? การซื้อ DOGE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ DOGE ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ DOGE (DOGE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว DOGE จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ DOGE (DOGE)

คุณสามารถทำอะไรกับ DOGE ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ DOGE ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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อะไรคือ DOGE (DOGE)

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

DOGE ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก DOGE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ DOGE อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

4chan-ThemedAvalanche EcosystemBase Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DOGE

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:02:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DOGE (DOGE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DOGE

DOGE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ DOGE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส DOGE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด DOGE (DOGE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน DOGE ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DOGE/USDT
฿2.2870606
฿2.2870606฿2.2870606
-0.44%
29.28M (USDT)
DOGE/USDC
฿2.284766
฿2.284766฿2.284766
-0.35%
365.85K (USDT)
DOGE/USD1
฿2.286405
฿2.286405฿2.286405
-0.41%
3.92M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ DOGE เป็น THB

จำนวน

DOGE
DOGE
THB
THB

1 DOGE = 2.2870606 THB