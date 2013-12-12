ราคา DOGE(DOGE)
ราคาปัจจุบัน DOGE (DOGE) วันนี้ ฿ 0.06977, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DOGE เป็น THB คือ ฿ 0.06977 ต่อ DOGE.
DOGE มีอันดับที่ #10 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 11.89B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 170.38B DOGE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DOGE เทรดระหว่าง ฿ 0.06952 (ต่ำ) กับ ฿ 0.07015 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 24.177433148 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0028018508118111258
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DOGE เคลื่อนไหว -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 2.04M.
No.10
0.67%
2013-12-12 00:00:00
DOGE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DOGE คือ ฿ 11.89B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 2.04M อุปทานหมุนเวียนของ DOGE คือ 170.38B โดยมีอุปทานรวมที่ 170376123126.57908 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 11.89B
-0.05%
-0.42%
-0.70%
-0.70%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา DOGE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0096462
|-0.42%
|30 วัน
|฿ -0.00226
|-3.14%
|60 วัน
|฿ -0.01608
|-18.74%
|90 วัน
|฿ -0.0353
|-33.60%
วันนี้ DOGE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0096462 (-0.42%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00226 (-3.14%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DOGE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01608 (-18.74%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0353 (-33.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด DOGE ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DOGE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
DOGE_USDT อยู่เหนือจุดศูนย์กลางที่ 0.06999 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.07004 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับศูนย์กลางมาก ราคาเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ส่งผลให้สถานการณ์ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายมีความสมดุลชัดเจน เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นการเคลื่อนไหวแบบทรงตัวในลักษณะไม่ชัดเจน (Neutral Oscillation) ดัชนี MACD ได้สร้างสัญญาณตัดลงแล้ว ทำให้แรงขับเคลื่อนขาลงเริ่มสะสมเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ไม่พบค่าผิดปกติที่เกินขอบเขตซื้อหรือขาย สำหรับค่าดัชนี ADX ยังคงแสดงถึงความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจำกัด ความผันผวนระยะสั้นลดลง และตลาดขาดแรงขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การทะลุแนวโน้มใดแนวโน้มหนึ่งโดยเฉพาะ ค่า KDJ และ StochRSI สะท้อนถึงพลังงานการเคลื่อนไหวที่กระจายตัว กำลังซื้อและกำลังขายอยู่ในภาวะดุลยภาพ ไม่มีฝ่ายใดสามารถชี้นำตลาดได้อย่างชัดเจน แนวต้านใกล้เคียง R1 อยู่ที่ 0.07013 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1% เท่านั้น จึงเป็นเป้าหมายทดสอบที่สำคัญในระยะสั้น ส่วนแนวรับ S1 อยู่ที่ 0.06985 ซึ่งมีความห่างจากราคาปัจจุบันน้อยมาก ทำให้เป็นแนวป้องกันที่แน่นหนา สำหรับระดับราคาที่ไกลออกไป แนวต้าน R2 อยู่ที่ 0.07026 และแนวรับ S2 อยู่ที่ 0.06971 ซึ่งอยู่ห่างจากจุดปัจจุบันราว 0.3% ทั้งสองระดับนี้จะเป็นจุดสังเกตเพิ่มเติมหากมีการเคลื่อนไหวทะลุแนวต้านหรือแนวรับดังกล่าว ในภาพรวม ตลาด DOGE_USDT ยังคงมีพื้นที่การเคลื่อนไหวที่จำกัด และมีระดับราคาสำคัญกระจุกตัวอยู่ใกล้เคียงกัน ทำให้การคาดการณ์แนวโน้มในระยะสั้นอาจมีความยากลำบาก เนื่องจากขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคา
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ DOGE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก DOGE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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