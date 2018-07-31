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ราคาปัจจุบัน VeThor Token วันนี้ คือ 0.0003188 THB มูลค่าตลาด VTHO เท่ากับ 32,121,412.677216 THB ติดตามการอัปเดตราคา VTHO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน VeThor Token วันนี้ คือ 0.0003188 THB มูลค่าตลาด VTHO เท่ากับ 32,121,412.677216 THB ติดตามการอัปเดตราคา VTHO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VTHO

ข้อมูลราคา VTHO

VTHO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ VTHO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VTHO

โทเคโนมิกส์ VTHO

การคาดการณ์ราคา VTHO

ประวัติ VTHO

VTHO คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง VTHOเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต VTHO

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ราคา VeThor Token(VTHO)

ราคาปัจจุบัน 1 VTHO เป็น THB

฿0.010450264
฿0.010450264฿0.010450264
-0.03%1D
THB
VeThor Token (VTHO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:03:22 (UTC+8)

ราคา VeThor Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน VeThor Token (VTHO) วันนี้ ฿ 0.0003188, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VTHO เป็น THB คือ ฿ 0.0003188 ต่อ VTHO.

VeThor Token มีอันดับที่ #469 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 32.12M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.76B VTHO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VTHO เทรดระหว่าง ฿ 0.0003156 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0003231 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.37716975 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.00500279374975776

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VTHO เคลื่อนไหว +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.57% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 63.27K.

VeThor Token (VTHO) ข้อมูลการตลาด

No.469

฿ 32.12M
฿ 32.12M฿ 32.12M

฿ 63.27K
฿ 63.27K฿ 63.27K

฿ 32.12M
฿ 32.12M฿ 32.12M

100.76B
100.76B 100.76B

100,757,254,320
100,757,254,320 100,757,254,320

0.01%

2018-07-31 00:00:00

VET

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VeThor Token คือ ฿ 32.12M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 63.27K อุปทานหมุนเวียนของ VTHO คือ 100.76B โดยมีอุปทานรวมที่ 100757254320 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 32.12M

ประวัติราคา VeThor Token THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0003156
฿ 0.0003156฿ 0.0003156
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0003231
฿ 0.0003231฿ 0.0003231
สูงสุด 24h

฿ 0.0003156
฿ 0.0003156฿ 0.0003156

฿ 0.0003231
฿ 0.0003231฿ 0.0003231

฿ 1.37716975
฿ 1.37716975฿ 1.37716975

฿ 0.00500279374975776
฿ 0.00500279374975776฿ 0.00500279374975776

+0.06%

-0.03%

-7.57%

-7.57%

ประวัติราคา VeThor Token (VTHO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา VeThor Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.000003136-0.03%
30 วัน฿ -0.0000497-13.49%
60 วัน฿ -0.0000856-21.17%
90 วัน฿ -0.0001979-38.31%
การเปลี่ยนแปลงราคา VeThor Token ในวันนี้

วันนี้ VTHO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000003136 (-0.03%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา VeThor Token ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000497 (-13.49%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา VeThor Token ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน VTHO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0000856 (-21.17%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา VeThor Token ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0001979 (-38.31%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา VeThor Token (VTHO) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ VeThor Token

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด VeThor Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด VeThor Token วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด VTHO: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

VTHO_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลาง 3.172E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง หลังจากที่ราคาทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 3.181E-4 แล้ว ราคายังคงแกว่งตัวในระดับสูง โดยปัจจุบันอยู่ที่ 3.187E-4 ซึ่งเป็นบริเวณครึ่งบนของช่วงระหว่างจุดศูนย์กลาง S2 และ R2 ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายได้ทำการแลกเปลี่ยนตำแหน่งถือครองหุ้น (chips) ใกล้เคียงกับศูนย์กลาง ทำให้โครงสร้างตลาดมีลักษณะแนวโน้มระยะสั้นที่เน้นไปทางฝ่ายซื้อ เส้นค่าเฉลี่ย MA5 และ MA6 ได้สร้างสัญญาณซื้อแบบผสมผสาน ขณะเดียวกันกลุ่มค่าเฉลี่ย EMA ระยะสั้นก็ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นเช่นกัน ดัชนี MACD ได้เกิดการตัดข้ามแนวรับ (Golden Cross) พร้อมทั้งแนวโน้มพลังงานเชิงบวกเริ่มกระจายตัวอย่างชัดเจน ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่าดัชนีทั้งสองประเภท (Fast and Slow) เริ่มแสดงสัญญาณการแยกตัวออกจากกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ สำหรับค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่เข้าสู่โซนซื้อเกินมากจนเกินไป แม้ว่าแรงซื้อจะมีอำนาจเหนือกว่า แต่ก็ยังไม่ได้ขยายตัวจนเกินขอบเขต แนวรับสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งเป็นจุดแปลงสภาพที่ 3.181E-4 ขณะที่แนวรับรองลงมาอ้างอิงจากศูนย์กลางที่ 3.172E-4 สำหรับแนวต้านใกล้เคียงคือระดับ R2 ที่ 3.194E-4 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 2.2% สำหรับแนวต้านที่ไกลออกไป สามารถอ้างอิงได้ที่จุด S2 ที่ 3.15E-4 หากราคาปรับตัวลดลง จะทดสอบแนวรับที่ 3.159E-4 ทั้งนี้ การทะลุแนวต้านด้านบนจำเป็นต้องอาศัยปริมาณการซื้อขายที่เพียงพอเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ VeThor Token?

ราคาของ VeThor Token (VTHO) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การใช้งานเครือข่าย VeChain – ปริมาณการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นจะเพิ่มความต้องการ VTHO เนื่องจาก VTHO ถูกใช้สำหรับการดำเนินงานบนเครือข่าย

2. การถือครองโทเค็น VET – VTHO ถูกสร้างขึ้นจากการถือครอง VET ดังนั้น ราคาของ VET และการลงเดิมพัน (staking) จึงส่งผลต่ออุปทานของ VTHO

3. การนำเทคโนโลยีไปใช้ในภาคธุรกิจ – เมื่อมีธุรกิจมากขึ้นที่ใช้ VeChain จะทำให้การบริโภค VTHO เพิ่มสูงขึ้น

4. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตจะส่งผลกระทบต่อการกำหนดราคาของ VTHO

5. เศรษฐศาสตร์ของโทเค็น – อัตราการสร้าง VTHO และกลไกการเผาไหม้ (burn mechanisms) มีผลต่อสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ VeThor Token วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของโทเค็น VeThor (VTHO) ในวันนี้ เพราะราคานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำธุรกรรมบนบล็อกเชน VeChain ทั้งนี้ VTHO จะถูกใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเมื่อใช้งานเครือข่าย VeChain ซึ่งทำให้ราคาของ VTHO มีบทบาทสำคัญต่อการคำนวณต้นทุน นักลงทุนจึงติดตามราคา VTHO เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจในการซื้อขายและการบริหารพอร์ตโฟลิโอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การคาดการณ์ราคา VeThor Token

การคาดการณ์ราคา VeThor Token (VTHO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VTHO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา VeThor Token (VTHO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ VeThor Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา VeThor Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VTHO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา VeThor Token

วิธีการซื้อและลงทุน VeThor Token ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย VeThor Token หรือยัง? การซื้อ VTHO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ VeThor Token ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ VeThor Token (VTHO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว VeThor Token จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ VeThor Token (VTHO)

คุณสามารถทำอะไรกับ VeThor Token ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ VeThor Token ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ VeThor Token (VTHO)

VeThor Token (VTHO) is the utility token of the VeChainThor blockchain, serving as gas for transactions, smart contracts, and on-chain activities. Its use is essential for network functionality. VeChain’s dual-token model separates VET (value) from VTHO (utility), ensuring predictable costs and scalability. VTHO is also earned through the StarGate staking program, adding value for users. As a VIP-180 Standard token, it underpins VeChain’s mission to support blockchain adoption and real-world applications. With rising transaction demand driving utility and potential value, VTHO remains a core asset in the expanding VeChain ecosystem.

VeThor Token ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก VeThor Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ VeThor Token อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Layer 1 (L1)Smart Contract PlatformVeChain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ VeThor Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:03:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ VeThor Token (VTHO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VeThor Token

VTHO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ VTHO โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส VTHO USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด VeThor Token (VTHO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน VeThor Token ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
VTHO/USDT
฿0.010446986
฿0.010446986฿0.010446986
0.00%
199.26M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ VTHO เป็น THB

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VTHO
VTHO
THB
THB

1 VTHO = 0.010450264 THB