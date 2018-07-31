ราคา VeThor Token(VTHO)
ราคาปัจจุบัน VeThor Token (VTHO) วันนี้ ฿ 0.0003188, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VTHO เป็น THB คือ ฿ 0.0003188 ต่อ VTHO.
VeThor Token มีอันดับที่ #469 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 32.12M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.76B VTHO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VTHO เทรดระหว่าง ฿ 0.0003156 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0003231 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.37716975 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.00500279374975776
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VTHO เคลื่อนไหว +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.57% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 63.27K.
No.469
0.01%
2018-07-31 00:00:00
VET
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VeThor Token คือ ฿ 32.12M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 63.27K อุปทานหมุนเวียนของ VTHO คือ 100.76B โดยมีอุปทานรวมที่ 100757254320 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 32.12M
+0.06%
-0.03%
-7.57%
-7.57%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา VeThor Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.000003136
|-0.03%
|30 วัน
|฿ -0.0000497
|-13.49%
|60 วัน
|฿ -0.0000856
|-21.17%
|90 วัน
|฿ -0.0001979
|-38.31%
วันนี้ VTHO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000003136 (-0.03%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000497 (-13.49%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน VTHO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0000856 (-21.17%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0001979 (-38.31%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด VeThor Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด VTHO: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
VTHO_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลาง 3.172E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง หลังจากที่ราคาทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 3.181E-4 แล้ว ราคายังคงแกว่งตัวในระดับสูง โดยปัจจุบันอยู่ที่ 3.187E-4 ซึ่งเป็นบริเวณครึ่งบนของช่วงระหว่างจุดศูนย์กลาง S2 และ R2 ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายได้ทำการแลกเปลี่ยนตำแหน่งถือครองหุ้น (chips) ใกล้เคียงกับศูนย์กลาง ทำให้โครงสร้างตลาดมีลักษณะแนวโน้มระยะสั้นที่เน้นไปทางฝ่ายซื้อ เส้นค่าเฉลี่ย MA5 และ MA6 ได้สร้างสัญญาณซื้อแบบผสมผสาน ขณะเดียวกันกลุ่มค่าเฉลี่ย EMA ระยะสั้นก็ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นเช่นกัน ดัชนี MACD ได้เกิดการตัดข้ามแนวรับ (Golden Cross) พร้อมทั้งแนวโน้มพลังงานเชิงบวกเริ่มกระจายตัวอย่างชัดเจน ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่าดัชนีทั้งสองประเภท (Fast and Slow) เริ่มแสดงสัญญาณการแยกตัวออกจากกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ สำหรับค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่เข้าสู่โซนซื้อเกินมากจนเกินไป แม้ว่าแรงซื้อจะมีอำนาจเหนือกว่า แต่ก็ยังไม่ได้ขยายตัวจนเกินขอบเขต แนวรับสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งเป็นจุดแปลงสภาพที่ 3.181E-4 ขณะที่แนวรับรองลงมาอ้างอิงจากศูนย์กลางที่ 3.172E-4 สำหรับแนวต้านใกล้เคียงคือระดับ R2 ที่ 3.194E-4 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 2.2% สำหรับแนวต้านที่ไกลออกไป สามารถอ้างอิงได้ที่จุด S2 ที่ 3.15E-4 หากราคาปรับตัวลดลง จะทดสอบแนวรับที่ 3.159E-4 ทั้งนี้ การทะลุแนวต้านด้านบนจำเป็นต้องอาศัยปริมาณการซื้อขายที่เพียงพอเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ VeThor Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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VeThor Token (VTHO) is the utility token of the VeChainThor blockchain, serving as gas for transactions, smart contracts, and on-chain activities. Its use is essential for network functionality. VeChain’s dual-token model separates VET (value) from VTHO (utility), ensuring predictable costs and scalability. VTHO is also earned through the StarGate staking program, adding value for users. As a VIP-180 Standard token, it underpins VeChain’s mission to support blockchain adoption and real-world applications. With rising transaction demand driving utility and potential value, VTHO remains a core asset in the expanding VeChain ecosystem.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก VeThor Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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