Anoma โลโก้

ราคา Anoma(XAN)

ราคาปัจจุบัน 1 XAN เป็น USD

$0.04361
-0.59%1D
USD
Anoma (XAN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:25:48 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Anoma (XAN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.04011
ต่ำสุด 24h
$ 0.04781
สูงสุด 24h

$ 0.04011
$ 0.04781
$ 0.2551582195617884
$ 0.02529599016007131
+0.22%

-0.59%

+5.13%

+5.13%

ราคาเรียลไทม์ Anoma (XAN) คือ $ 0.04361 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXAN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.04011 และราคาสูงสุด $ 0.04781 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XAN คือ $ 0.2551582195617884 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.02529599016007131

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XAN มีการเปลี่ยนแปลง +0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.59% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +5.13% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Anoma (XAN) ข้อมูลการตลาด

No.305

$ 109.03M
$ 316.14K
$ 436.10M
2.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
25.00%

0.01%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Anoma คือ $ 109.03M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 316.14K อุปทานหมุนเวียนของ XAN คือ 2.50B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 436.10M

ประวัติราคา Anoma (XAN) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Anoma ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0002588-0.59%
30 วัน$ -0.00639-12.78%
60 วัน$ -0.00639-12.78%
90 วัน$ -0.00639-12.78%
การเปลี่ยนแปลงราคา Anoma ในวันนี้

วันนี้ XAN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0002588 (-0.59%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Anoma ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00639 (-12.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Anoma ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XAN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00639 (-12.78%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Anoma ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00639 (-12.78%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Anoma (XAN) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Anomaทันที

อะไรคือ Anoma (XAN)

Anoma คือระบบปฏิบัติการแบบกระจายศูนย์ที่เป็นรากฐานให้กับเลเยอร์แอปแบบรวมศูนย์สำหรับทั้งระบบ Web3 โดยนักพัฒนาสามารถเขียนแอปเพียงหนึ่งครั้งแล้วใช้งานได้ข้ามเชนทั้งหมด Anoma ปลดล็อกความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐาน ให้คุณโฟกัสกับสิ่งสำคัญที่สุด: การสร้างแอปและประสบการณ์ที่ผู้คนหลงรัก Anoma แนะนำสถาปัตยกรรมแบบ "ยึดตามเจตนา" รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแอปและยกระดับ UX ทำให้ Web3 สามารถรองรับระบบนิเวศของแอปที่มั่งคั่ง และแข่งขันได้กับทั้งฟังก์ชันและประสบการณ์ระดับ Web2 อย่างแท้จริง

Anoma มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Anoma ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบXANความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Anoma บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Anoma ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Anoma (USD)

Anoma (XAN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Anoma (XAN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Anoma

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Anoma ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Anoma (XAN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Anoma (XAN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ XANโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Anoma (XAN)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Anomaใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Anoma บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

XAN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Anoma(XAN) เป็น VND
Anoma ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Anoma ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Anoma อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Anoma

วันนี้ Anoma (XAN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน XAN เป็นUSD คือ 0.04361 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน XAN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ XAN เป็น USD คือ $ 0.04361 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Anoma คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ XAN คือ $ 109.03M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ XAN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ XAN คือ 2.50B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ XAN คือเท่าใด?
XAN ถึงราคา ATH ที่ 0.2551582195617884 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ XAN คือเท่าไร?
XAN ถึงราคา ATL ที่ 0.02529599016007131 USD
ปริมาณการเทรดของ XAN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ XAN คือ $ 316.14K USD
ปีนี้ XAN จะสูงขึ้นอีกไหม?
XAN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XAN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:25:48 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

