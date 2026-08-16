ราคา Dione Protocol(DIONE)
ราคาปัจจุบัน Dione Protocol (DIONE) วันนี้ ฿ 0.00005095, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 10.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DIONE เป็น THB คือ ฿ 0.00005095 ต่อ DIONE.
Dione Protocol มีอันดับที่ #2219 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 618.48K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 12.14B DIONE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DIONE เทรดระหว่าง ฿ 0.0000489 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00005727 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.6294983679881550896 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.000511457336081384
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DIONE เคลื่อนไหว +1.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.26K.
No.2219
NONE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dione Protocol คือ ฿ 618.48K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.26K อุปทานหมุนเวียนของ DIONE คือ 12.14B โดยมีอุปทานรวมที่ 13433600526 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 684.44K
+1.33%
-10.18%
-12.76%
-12.76%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Dione Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0001892901
|-10.18%
|30 วัน
|฿ +0.00002611
|+105.11%
|60 วัน
|฿ +0.00001195
|+30.64%
|90 วัน
|฿ +0.00000195
|+3.97%
วันนี้ DIONE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0001892901 (-10.18%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00002611 (+105.11%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DIONE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00001195 (+30.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00000195 (+3.97%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Dione Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ในปี 2040 ราคาของ Dione Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Dione is the native token for the Dione Protocol; an ecosystem with the goal of improving the ease of the purchase of Decentralized tokens for the general public. Dione puts major focus on the development of bridging the gap between real world issues and the DeFi space - creating a system powered by renewable energy. Combining convenience and a safer decentralized future both have the common denominator of people. Dione Protocol puts people first, by first building a strong community to come along into a powerful decentralized future.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Dione Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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