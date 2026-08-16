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ราคาปัจจุบัน Dione Protocol วันนี้ คือ 0.00005095 THB มูลค่าตลาด DIONE เท่ากับ 618,483.3601782581054 THB ติดตามการอัปเดตราคา DIONE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Dione Protocol วันนี้ คือ 0.00005095 THB มูลค่าตลาด DIONE เท่ากับ 618,483.3601782581054 THB ติดตามการอัปเดตราคา DIONE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DIONE

ข้อมูลราคา DIONE

DIONE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ DIONE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DIONE

โทเคโนมิกส์ DIONE

การคาดการณ์ราคา DIONE

ประวัติ DIONE

DIONE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง DIONEเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต DIONE

DIONE USDT-M Futures

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Dione Protocol โลโก้

ราคา Dione Protocol(DIONE)

ราคาปัจจุบัน 1 DIONE เป็น THB

฿0.001670141
฿0.001670141฿0.001670141
-10.18%1D
THB
Dione Protocol (DIONE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:59:17 (UTC+8)

ราคา Dione Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Dione Protocol (DIONE) วันนี้ ฿ 0.00005095, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 10.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DIONE เป็น THB คือ ฿ 0.00005095 ต่อ DIONE.

Dione Protocol มีอันดับที่ #2219 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 618.48K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 12.14B DIONE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DIONE เทรดระหว่าง ฿ 0.0000489 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00005727 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.6294983679881550896 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.000511457336081384

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DIONE เคลื่อนไหว +1.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.26K.

Dione Protocol (DIONE) ข้อมูลการตลาด

No.2219

฿ 618.48K
฿ 618.48K฿ 618.48K

฿ 1.26K
฿ 1.26K฿ 1.26K

฿ 684.44K
฿ 684.44K฿ 684.44K

12.14B
12.14B 12.14B

--
----

13,433,600,526
13,433,600,526 13,433,600,526

NONE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dione Protocol คือ ฿ 618.48K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.26K อุปทานหมุนเวียนของ DIONE คือ 12.14B โดยมีอุปทานรวมที่ 13433600526 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 684.44K

ประวัติราคา Dione Protocol THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0000489
฿ 0.0000489฿ 0.0000489
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00005727
฿ 0.00005727฿ 0.00005727
สูงสุด 24h

฿ 0.0000489
฿ 0.0000489฿ 0.0000489

฿ 0.00005727
฿ 0.00005727฿ 0.00005727

฿ 0.6294983679881550896
฿ 0.6294983679881550896฿ 0.6294983679881550896

฿ 0.000511457336081384
฿ 0.000511457336081384฿ 0.000511457336081384

+1.33%

-10.18%

-12.76%

-12.76%

ประวัติราคา Dione Protocol (DIONE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Dione Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0001892901-10.18%
30 วัน฿ +0.00002611+105.11%
60 วัน฿ +0.00001195+30.64%
90 วัน฿ +0.00000195+3.97%
การเปลี่ยนแปลงราคา Dione Protocol ในวันนี้

วันนี้ DIONE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0001892901 (-10.18%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Dione Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00002611 (+105.11%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Dione Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DIONE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00001195 (+30.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Dione Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00000195 (+3.97%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Dione Protocol (DIONE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Dione Protocol

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Dione Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Dione Protocol?

ราคาของโปรโตคอล DIONE ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. การนำโปรโตคอลไปใช้งานและการเติบโตของผู้ใช้
4. อัปเดตด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าในแผนงาน
5. การประกาศความร่วมมือหรือพันธมิตร
6. ประโยชน์การใช้งานของโทเคนและผลตอบแทนจากการเดิมพัน
7. ภาวะอุปสงค์และอุปทาน
8. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโปรโตคอล DeFi
9. การแข่งขันจากโครงการบล็อกเชนที่คล้ายคลึงกัน
10. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Dione Protocol วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของโปรโตคอล DIONE ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบรู้ การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ การระบุแนวโน้มของตลาด การกำหนดจังหวะในการสั่งซื้อ/ขาย การประเมินโอกาสในการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา Dione Protocol

การคาดการณ์ราคา Dione Protocol (DIONE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DIONE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Dione Protocol (DIONE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Dione Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Dione Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DIONE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Dione Protocol

วิธีการซื้อและลงทุน Dione Protocol ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Dione Protocol หรือยัง? การซื้อ DIONE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Dione Protocol ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Dione Protocol (DIONE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Dione Protocol จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Dione Protocol (DIONE)

คุณสามารถทำอะไรกับ Dione Protocol ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Dione Protocol ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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การซื้อ Dione Protocol (DIONE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Dione Protocol (DIONE)

Dione is the native token for the Dione Protocol; an ecosystem with the goal of improving the ease of the purchase of Decentralized tokens for the general public. Dione puts major focus on the development of bridging the gap between real world issues and the DeFi space - creating a system powered by renewable energy. Combining convenience and a safer decentralized future both have the common denominator of people. Dione Protocol puts people first, by first building a strong community to come along into a powerful decentralized future.

Dione Protocol ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Dione Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Dione Protocol อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

EnergyEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Dione Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:59:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Dione Protocol (DIONE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dione Protocol

DIONE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ DIONE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส DIONE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Dione Protocol (DIONE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Dione Protocol ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DIONE/USDT
฿0.001670141
฿0.001670141฿0.001670141
-10.18%
24.33M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ DIONE เป็น THB

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DIONE
DIONE
THB
THB

1 DIONE = 0.001670141 THB