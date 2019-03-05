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ราคาปัจจุบัน AnkrNetwork วันนี้ คือ 0.003407 THB มูลค่าตลาด ANKR เท่ากับ 34,070,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา ANKR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AnkrNetwork วันนี้ คือ 0.003407 THB มูลค่าตลาด ANKR เท่ากับ 34,070,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา ANKR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ANKR

ข้อมูลราคา ANKR

ANKR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ANKR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ANKR

โทเคโนมิกส์ ANKR

การคาดการณ์ราคา ANKR

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ราคา AnkrNetwork(ANKR)

ราคาปัจจุบัน 1 ANKR เป็น THB

฿0.11158312
฿0.11158312฿0.11158312
-0.08%1D
THB
AnkrNetwork (ANKR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:13:44 (UTC+8)

ราคา AnkrNetwork วันนี้

ราคาปัจจุบัน AnkrNetwork (ANKR) วันนี้ ฿ 0.003407, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ANKR เป็น THB คือ ฿ 0.003407 ต่อ ANKR.

AnkrNetwork มีอันดับที่ #481 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 34.07M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.00B ANKR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ANKR เทรดระหว่าง ฿ 0.003363 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003447 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7.3813794208 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.02330922280073134

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ANKR เคลื่อนไหว +0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.10% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 57.39K.

AnkrNetwork (ANKR) ข้อมูลการตลาด

No.481

฿ 34.07M
฿ 34.07M฿ 34.07M

฿ 57.39K
฿ 57.39K฿ 57.39K

฿ 34.07M
฿ 34.07M฿ 34.07M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

2019-03-05 00:00:00

฿ 0.216348
฿ 0.216348฿ 0.216348

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AnkrNetwork คือ ฿ 34.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 57.39K อุปทานหมุนเวียนของ ANKR คือ 10.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 34.07M

ประวัติราคา AnkrNetwork THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.003363
฿ 0.003363฿ 0.003363
ต่ำสุด 24h
฿ 0.003447
฿ 0.003447฿ 0.003447
สูงสุด 24h

฿ 0.003363
฿ 0.003363฿ 0.003363

฿ 0.003447
฿ 0.003447฿ 0.003447

฿ 7.3813794208
฿ 7.3813794208฿ 7.3813794208

฿ 0.02330922280073134
฿ 0.02330922280073134฿ 0.02330922280073134

+0.08%

-0.08%

-6.10%

-6.10%

ประวัติราคา AnkrNetwork (ANKR) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา AnkrNetwork ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00008934-0.08%
30 วัน฿ -0.000124-3.52%
60 วัน฿ -0.000532-13.51%
90 วัน฿ -0.001174-25.63%
การเปลี่ยนแปลงราคา AnkrNetwork ในวันนี้

วันนี้ ANKR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00008934 (-0.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา AnkrNetwork ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000124 (-3.52%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา AnkrNetwork ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ANKR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000532 (-13.51%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา AnkrNetwork ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001174 (-25.63%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา AnkrNetwork (ANKR) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ AnkrNetwork

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด AnkrNetwork ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด AnkrNetwork วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ANKR: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

ANKR_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.003377 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางของตลาดที่ 0.003353 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อและเรียงตัวในแนวโน้มขาขึ้น ขณะเดียวกัน ระบบฮับ (Hub System) ระบุว่าราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างระดับแนวต้าน R1 ที่ 0.003367 และแนวรับ S2 ที่ 0.003315 โครงสร้างปัจจุบันอยู่ในระดับการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ (Sideways Movement) โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลได้ชั่วคราวบริเวณจุดศูนย์กลางของฮับ ด้านเครื่องมือทางเทคนิค พบความไม่สอดคล้องกันในหลายตัวชี้วัด โดย MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง (Death Cross) ขณะที่พลังงานการเคลื่อนไหวของราคากระจายตัวออกไป ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ KDJ และ StochRSI ไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือขายเกินแต่อย่างใด แถบ Bollinger Bands ยังคงมีความกว้างที่คงที่ ทำให้ความผันผวนของราคาไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ แรงซื้อระยะสั้นถูกจำกัดโดยแรงกดดันจากเส้นค่าเฉลี่ย ขณะที่แรงโน้มน้าวระยะยาวยังคงทรงตัว เครื่องมือชี้วัดทั้งแบบเร็วและแบบช้าทำงานแยกกัน ทำให้ตลาดขาดแรงผลักดันที่เป็นเอกฉันท์ และระดับความเคลื่อนไหวของการซื้อขายอยู่ในระดับปกติ สำหรับระดับแนวต้านใกล้เคียง อยู่ที่ 0.003391 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.4% ส่วนแนวต้านระยะไกลอยู่ที่ 0.003367 ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 0.003329 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 1.4% และแนวรับระยะไกลอยู่ที่ 0.003315 ทั้งนี้ ระดับราคาสำคัญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่ในช่วง ±0.5% รอบราคาปัจจุบัน การทะลุระดับแนวต้านหรือแนวรับจะต้องมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ขอบเขตของช่วงไซด์เวย์จึงกลายเป็นจุดสังเกตหลักในการวิเคราะห์แนวโน้มต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ AnkrNetwork?

ราคา ANKR ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. การนำบริการโครงสร้างพื้นฐาน Web3 ของ ANKR มาใช้อย่างแพร่หลาย
3. การประกาศความร่วมมือกับโครงการบล็อกเชนต่าง ๆ
4. ความต้องการและการให้รางวัลจากการเดิมพันโทเค็น
5. การแข่งขันจากผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานรายอื่น
6. การเติบโตของเครือข่ายและความเคลื่อนไหวของนักพัฒนา
7. ความเคลื่อนไหวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อ DeFi/Web3
8. การเคลื่อนไหวของราคาบิทคอยน์และอีเธอเรียม
9. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่อง
10. การพัฒนาทางเทคนิคและการอัปเดตแพลตฟอร์ม

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ AnkrNetwork วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา ANKR ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการคำนวณกำไร/ขาดทุน ในฐานะโทเคนโครงสร้างพื้นฐานของ Web3 ราคาของ ANKR สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของตลาดต่อการให้บริการแบบกระจายศูนย์และการพัฒนาบล็อกเชน

การคาดการณ์ราคา AnkrNetwork

การคาดการณ์ราคา AnkrNetwork (ANKR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ANKR ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AnkrNetwork (ANKR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AnkrNetwork อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AnkrNetwork จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ANKR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AnkrNetwork

วิธีการซื้อและลงทุน AnkrNetwork ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย AnkrNetwork หรือยัง? การซื้อ ANKR บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ AnkrNetwork ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ AnkrNetwork (ANKR) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว AnkrNetwork จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ AnkrNetwork (ANKR)

คุณสามารถทำอะไรกับ AnkrNetwork ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ AnkrNetwork ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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การซื้อ AnkrNetwork (ANKR) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ AnkrNetwork (ANKR)

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

AnkrNetwork ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก AnkrNetwork ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ AnkrNetwork อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AnkrNetwork

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:13:44 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AnkrNetwork (ANKR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด AnkrNetwork (ANKR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน AnkrNetwork ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ANKR/USDT
฿0.11168146
฿0.11168146฿0.11168146
-0.02%
16.92M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 ANKR = 0.11168146 THB