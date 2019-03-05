ราคา AnkrNetwork(ANKR)
ราคาปัจจุบัน AnkrNetwork (ANKR) วันนี้ ฿ 0.003407, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ANKR เป็น THB คือ ฿ 0.003407 ต่อ ANKR.
AnkrNetwork มีอันดับที่ #481 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 34.07M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.00B ANKR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ANKR เทรดระหว่าง ฿ 0.003363 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003447 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7.3813794208 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.02330922280073134
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ANKR เคลื่อนไหว +0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.10% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 57.39K.
No.481
100.00%
2019-03-05 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AnkrNetwork คือ ฿ 34.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 57.39K อุปทานหมุนเวียนของ ANKR คือ 10.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 34.07M
+0.08%
-0.08%
-6.10%
-6.10%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา AnkrNetwork ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00008934
|-0.08%
|30 วัน
|฿ -0.000124
|-3.52%
|60 วัน
|฿ -0.000532
|-13.51%
|90 วัน
|฿ -0.001174
|-25.63%
วันนี้ ANKR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00008934 (-0.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000124 (-3.52%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ANKR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000532 (-13.51%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001174 (-25.63%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด AnkrNetwork ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ANKR: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
ANKR_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.003377 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางของตลาดที่ 0.003353 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อและเรียงตัวในแนวโน้มขาขึ้น ขณะเดียวกัน ระบบฮับ (Hub System) ระบุว่าราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างระดับแนวต้าน R1 ที่ 0.003367 และแนวรับ S2 ที่ 0.003315 โครงสร้างปัจจุบันอยู่ในระดับการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ (Sideways Movement) โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลได้ชั่วคราวบริเวณจุดศูนย์กลางของฮับ ด้านเครื่องมือทางเทคนิค พบความไม่สอดคล้องกันในหลายตัวชี้วัด โดย MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง (Death Cross) ขณะที่พลังงานการเคลื่อนไหวของราคากระจายตัวออกไป ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ KDJ และ StochRSI ไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือขายเกินแต่อย่างใด แถบ Bollinger Bands ยังคงมีความกว้างที่คงที่ ทำให้ความผันผวนของราคาไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ แรงซื้อระยะสั้นถูกจำกัดโดยแรงกดดันจากเส้นค่าเฉลี่ย ขณะที่แรงโน้มน้าวระยะยาวยังคงทรงตัว เครื่องมือชี้วัดทั้งแบบเร็วและแบบช้าทำงานแยกกัน ทำให้ตลาดขาดแรงผลักดันที่เป็นเอกฉันท์ และระดับความเคลื่อนไหวของการซื้อขายอยู่ในระดับปกติ สำหรับระดับแนวต้านใกล้เคียง อยู่ที่ 0.003391 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.4% ส่วนแนวต้านระยะไกลอยู่ที่ 0.003367 ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 0.003329 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 1.4% และแนวรับระยะไกลอยู่ที่ 0.003315 ทั้งนี้ ระดับราคาสำคัญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่ในช่วง ±0.5% รอบราคาปัจจุบัน การทะลุระดับแนวต้านหรือแนวรับจะต้องมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ขอบเขตของช่วงไซด์เวย์จึงกลายเป็นจุดสังเกตหลักในการวิเคราะห์แนวโน้มต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ AnkrNetwork อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก AnkrNetwork ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|02-10 18:39:21
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
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