Polytrade (TRADE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-17 00:26:53 (UTC+8) ราคา Polytrade วันนี้
ราคาปัจจุบัน Polytrade (TRADE) วันนี้
฿ 0.04159, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TRADE เป็น THB คือ ฿ 0.04159 ต่อ TRADE.
Polytrade มีอันดับที่
#1703 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.72M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 41.29M TRADE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TRADE เทรดระหว่าง ฿ 0.04078 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04509 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 100.54040314101520968 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.9040604468332011256
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TRADE เคลื่อนไหว
-0.55% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +9.21% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.97K. Polytrade (TRADE) ข้อมูลการตลาด อุปทานรวม 100,000,000 100,000,000 100,000,000
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Polytrade คือ
฿ 1.72M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.97K อุปทานหมุนเวียนของ TRADE คือ 41.29M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 4.16M ซื้อ Polytrade ประวัติราคา Polytrade THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.04078 ฿ 0.04078 ฿ 0.04078
ต่ำสุด 24h
฿ 0.04509 ฿ 0.04509 ฿ 0.04509
สูงสุด 24h
ต่ำสุด 24h ฿ 0.04078 ฿ 0.04078 ฿ 0.04078 สูงสุด 24h ฿ 0.04509 ฿ 0.04509 ฿ 0.04509 สูงตลอดเวลา ฿ 100.54040314101520968 ฿ 100.54040314101520968 ฿ 100.54040314101520968 ราคาต่ำสุด ฿ 0.9040604468332011256 ฿ 0.9040604468332011256 ฿ 0.9040604468332011256 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) -0.55% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) 0.00% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) +9.21% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) +9.21% ประวัติราคา Polytrade (TRADE) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Polytrade ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (THB) เปลี่ยน (%) วันนี้ ฿ 0 0.00% 30 วัน ฿ +0.00976 +30.66% 60 วัน ฿ +0.00605 +17.02% 90 วัน ฿ +0.00253 +6.47% การเปลี่ยนแปลงราคา Polytrade ในวันนี้
วันนี้ TRADE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา Polytrade ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
฿ +0.00976 (+30.66%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา Polytrade ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TRADE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
฿ +0.00605 (+17.02%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา Polytrade ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
฿ +0.00253 (+6.47%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Polytrade (TRADE) หรือไม่?
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หน้าประวัติราคา Polytradeทันที ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Polytrade?
ราคาของโทเค็นเทรดได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:
อุปทานและอุปสงค์: ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องในตลาดส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของราคา ความเชื่อมั่นของตลาด: ความมั่นใจของนักลงทุน ข่าวสาร และกระแสบนโซเชียลมีเดียล้วนมีผลต่อแรงกดดันในการซื้อ/ขาย ประโยชน์ใช้สอยและการนำไปใช้: กรณีการใช้งานจริงและการผสานเข้ากับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นความต้องการ โทเค็นโนมิกส์: จำนวนอุปทานทั้งหมด การหมุนเวียนของโทเค็น รางวัลจากการ staking และกลไกการเผาโทเค็น ความร่วมมือ: พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการจัดทำรายการบนกระดานเทรดช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับโทเค็น ข่าวสารด้านกฎระเบียบ: นโยบายของรัฐบาลและความเคลื่อนไหวด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับสร้างความผันผวนให้กับราคา แนวโน้มของตลาด: สภาพตลาดคริปโตโดยรวมและความสัมพันธ์กับราคาบิทคอยน์ การวิเคราะห์ทางเทคนิค: รูปแบบกราฟและตัวชี้วัดการซื้อขายช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจของนักลงทุน ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Polytrade วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:
1. การตัดสินใจลงทุน – ราคาปัจจุบันช่วยกำหนดเวลาในการซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่ง 2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – ตรวจสอบกำไร/ขาดทุน และประสิทธิภาพโดยรวมของพอร์ตการลงทุน 3. การจับจังหวะตลาด – ระบุจุดเข้าออกที่เหมาะสมสำหรับการทำธุรกรรม 4. การบริหารความเสี่ยง – ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับขนาดของการถือครองตำแหน่ง 5. ความกลัวพลาดโอกาส – ความกังวลว่าอาจพลาดโอกาสทำกำไรหรือการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่ 6. การเทรดรายวัน – นักเทรดที่มีการซื้อขายอย่างแข็งขันจำเป็นต้องใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับกลยุทธ์การเทรดภายในวัน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบคอบในตลาดคริปโตที่มีความผันผวนสูง การคาดการณ์ราคา Polytrade การคาดการณ์ราคา Polytrade (TRADE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TRADE ในปี 2030 คือ
฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา Polytrade (TRADE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Polytrade อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Polytrade จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TRADE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
การคาดการณ์ราคา Polytrade วิธีการซื้อและลงทุน Polytrade ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Polytrade หรือยัง? การซื้อ TRADE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับ
วิธีการซื้อ Polytrade ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Polytrade (TRADE) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Polytrade จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Polytrade ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Polytrade ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สำรวจตลาดสปอตของ MEXC
เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ
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การซื้อ Polytrade (TRADE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Polytrade (TRADE)
POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.
Polytrade ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Polytrade ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Polytrade
หาก Polytrade เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Polytrade ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Polytrade วันนี้คือ ฿ 1.3633202 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Polytrade ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน TRADE โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Polytrade มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน TRADE จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Polytrade ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา TRADE เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ TRADE ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ TRADE/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Polytrade เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Polytrade อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Polytrade (TRADE) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-17 00:26:53 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Polytrade (TRADE)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 02-11 14:20:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21 ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
TRADE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ TRADE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส TRADE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿1.362009 ฿1.362009 ฿1.362009 0.00% 1.40M (USDT)
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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา
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