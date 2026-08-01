ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Zama Protocol วันนี้ คือ 0.04145 THB มูลค่าตลาด ZAMA เท่ากับ 91,190,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา ZAMA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Zama Protocol วันนี้ คือ 0.04145 THB มูลค่าตลาด ZAMA เท่ากับ 91,190,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา ZAMA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZAMA

ข้อมูลราคา ZAMA

ZAMA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ZAMA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ZAMA

โทเคโนมิกส์ ZAMA

การคาดการณ์ราคา ZAMA

ประวัติ ZAMA

ZAMA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ZAMAเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ZAMA

ZAMA USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Zama Protocol โลโก้

ราคา Zama Protocol(ZAMA)

ราคาปัจจุบัน 1 ZAMA เป็น THB

฿1.358731
฿1.358731฿1.358731
+0.97%1D
THB
Zama Protocol (ZAMA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:39:34 (UTC+8)

ราคา Zama Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Zama Protocol (ZAMA) วันนี้ ฿ 0.04145, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZAMA เป็น THB คือ ฿ 0.04145 ต่อ ZAMA.

Zama Protocol มีอันดับที่ #314 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 91.19M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.20B ZAMA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZAMA เทรดระหว่าง ฿ 0.04085 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04367 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.368213288308382098 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.5474596158142926232

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZAMA เคลื่อนไหว -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.73% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 79.76K.

Zama Protocol (ZAMA) ข้อมูลการตลาด

No.314

฿ 91.19M
฿ 91.19M฿ 91.19M

฿ 79.76K
฿ 79.76K฿ 79.76K

฿ 455.95M
฿ 455.95M฿ 455.95M

2.20B
2.20B 2.20B

--
----

11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Zama Protocol คือ ฿ 91.19M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 79.76K อุปทานหมุนเวียนของ ZAMA คือ 2.20B โดยมีอุปทานรวมที่ 11000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 455.95M

ประวัติราคา Zama Protocol THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.04085
฿ 0.04085฿ 0.04085
ต่ำสุด 24h
฿ 0.04367
฿ 0.04367฿ 0.04367
สูงสุด 24h

฿ 0.04085
฿ 0.04085฿ 0.04085

฿ 0.04367
฿ 0.04367฿ 0.04367

฿ 1.368213288308382098
฿ 1.368213288308382098฿ 1.368213288308382098

฿ 0.5474596158142926232
฿ 0.5474596158142926232฿ 0.5474596158142926232

-0.22%

+0.97%

-7.73%

-7.73%

ประวัติราคา Zama Protocol (ZAMA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Zama Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0130531+0.97%
30 วัน฿ +0.00656+18.80%
60 วัน฿ +0.00712+20.73%
90 วัน฿ +0.01436+53.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา Zama Protocol ในวันนี้

วันนี้ ZAMA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0130531 (+0.97%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Zama Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00656 (+18.80%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Zama Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ZAMA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00712 (+20.73%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Zama Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.01436 (+53.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Zama Protocol (ZAMA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Zama Protocolทันที

การวิเคราะห์ Zama Protocol

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Zama Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Zama Protocol วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ZAMA: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

ZAMA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.04397 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ระหว่างโซน S1 และศูนย์กลางตลาดที่ 0.04424 ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของระบบแนวรับแนวต้าน ขณะเดียวกัน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยที่เรียงตัวในเชิงบวก (Bullish) รวมถึง MACD ที่เกิดภาวะเบี่ยงเบนเชิงโครงสร้าง (Structural Divergence) เมื่อเทียบกับแนวโน้มราคา ณ ปัจจุบัน ราคาในปัจจุบันห่างจากแนวต้านศูนย์กลางด้านบนเพียง 0.00027 เท่านั้น ส่วนแนวรับ S1 อยู่ที่ระดับ 0.04359 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใกล้เคียงของระดับสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในระยะสั้น พลังงานทางเทคนิคในระยะสั้นยังคงกระจายตัว โดยกลุ่มเส้น MA และ EMA ต่างให้สัญญาณซื้อ สะท้อนถึงแรงฉุดดึงของแนวโน้มที่ยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม MACD ได้เกิดภาวะข้ามเส้นศูนย์ (Dead Cross) ขณะที่ RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ทำให้เกิดการแยกชั้นของดัชนีแบบเร็วและแบบช้า สำหรับค่าความผันผวน (Volatility) ยังคงอยู่ในระดับปกติ โดยไม่มีสัญญาณของการขยายตัวหรือหดตัวอย่างรุนแรง ดัชนี KDJ และ StochRSI ยืนยันถึงแรงกดดันจากการปรับฐานในระยะสั้น ขณะที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังแย่งชิงอำนาจควบคุมภายในช่วงราคาปัจจุบัน โดยขาดแรงผลักดันที่จะทำให้เกิดการทะลุแนวรับหรือแนวต้านแบบเดียวโดยตรง ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ แนวต้านศูนย์กลางด้านบนที่ 0.04424 และแนวรับด้านล่างที่ 0.04359 ซึ่งทั้งสองระดับห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1% เท่านั้น สำหรับระดับระยะไกล ได้แก่ แนวต้าน R1 ที่ 0.04458 และแนวรับ S2 ที่ 0.04325 หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านศูนย์กลาง 0.04424 ได้อย่างมั่นคง จะส่งผลให้ราคาคงที่อยู่ในรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบ Sideways ระหว่างโซน S1 ไปจนถึงศูนย์กลางตลาดต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Zama Protocol?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของโปรโตคอล ZAMA:

1. การนำเทคโนโลยีไปใช้ - การใช้งานโซลูชันการเข้ารหัสแบบสมบูรณ์ (FHE) ของ Zama ในการสร้างสัญญาอัจฉริยะที่รักษาความเป็นส่วนตัวอย่างแพร่หลายมากขึ้น ทำให้ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น

2. ความเชื่อมั่นของตลาด - แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของ ZAMA

3. การประกาศความร่วมมือ - การร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับโครงการบล็อกเชนและองค์กรต่าง ๆ ช่วยเสริมมูลค่าของโทเค็น

4. กิจกรรมของนักพัฒนา - การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การอัปเดต และการเติบโตของระบบนิเวศดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน

5. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ - กฎระเบียบที่เน้นความเป็นส่วนตัวและความต้องการในการปฏิบัติตามข้อกำหนดส่งผลต่อความต้องการใช้เทคโนโลยี FHE

6. การแข่งขัน - ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโปรโตคอลด้านความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ มีผลต่อตำแหน่งในตลาด

7. ประโยชน์ของโทเค็น - กรณีการใช้งานในโลกจริงและกลไกการเดิมพันช่วยสร้างแรงกดดันด้านการซื้อ

8. ปริมาณการซื้อขาย - ระดับสภาพคล่องและการจัดรายการบนกระดานเทรดมีผลต่อเสถียรภาพของราคาและความสามารถในการเข้าถึงได้

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Zama Protocol วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของโปรโตคอล Zama (ZAMA) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจลงทุน – นักเทรดจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่ง
2. การติดตามพอร์ตโฟลิโอ – นักลงทุนต้องตรวจสอบมูลค่าและผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่
3. การวิเคราะห์ตลาด – การทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
4. โอกาสในการซื้อขาย – ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถระบุจุดเข้าออกที่ทำกำไรได้

การคาดการณ์ราคา Zama Protocol

การคาดการณ์ราคา Zama Protocol (ZAMA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ZAMA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Zama Protocol (ZAMA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Zama Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Zama Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ZAMA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Zama Protocol

วิธีการซื้อและลงทุน Zama Protocol ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Zama Protocol หรือยัง? การซื้อ ZAMA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Zama Protocol ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Zama Protocol (ZAMA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Zama Protocol จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Zama Protocol (ZAMA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Zama Protocol ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Zama Protocol ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Zama Protocol (ZAMA) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Zama Protocol (ZAMA)

Zama Protocol คือเลเยอร์ความเป็นส่วนตัวแบบข้ามเชน (cross-chain confidentiality layer) ที่ช่วยให้สามารถสร้างและใช้งานสมาร์ตคอนแทรกต์แบบเป็นความลับได้บนทุก L1 และ L2 เช่น Ethereum, BNB, Base หรือ Solana โดยอาศัยเทคโนโลยี Fully Homomorphic Encryption (FHE) ซึ่งช่วยให้ประมวลผลข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลจริง

Zama Protocol ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Zama Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Zama Protocol อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOCoinList Launchpad

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Zama Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:39:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Zama Protocol (ZAMA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Zama Protocol

ZAMA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ZAMA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ZAMA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Zama Protocol (ZAMA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Zama Protocol ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ZAMA/USDT
฿1.3584032
฿1.3584032฿1.3584032
+0.87%
1.89M (USDT)
ZAMA/USDC
฿1.3564364
฿1.3564364฿1.3564364
+0.85%
1.26M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿1.27835444
฿1.27835444฿1.27835444

+134.94%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.3385252
฿2.3385252฿2.3385252

+0.22%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.05788948
฿0.05788948฿0.05788948

-27.17%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.2887918
฿0.2887918฿0.2887918

+0.34%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

฿0.8663754
฿0.8663754฿0.8663754

+140.27%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿1.27835444
฿1.27835444฿1.27835444

+134.94%

xPayLink

xPayLink

XPLK

฿0.4723598
฿0.4723598฿0.4723598

+105.56%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

฿42.584498
฿42.584498฿42.584498

+70.93%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

฿0.0390082
฿0.0390082฿0.0390082

+32.22%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ZAMA เป็น THB

จำนวน

ZAMA
ZAMA
THB
THB

1 ZAMA = 1.358731 THB