ราคา Zama Protocol(ZAMA)
ราคาปัจจุบัน Zama Protocol (ZAMA) วันนี้ ฿ 0.04145, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZAMA เป็น THB คือ ฿ 0.04145 ต่อ ZAMA.
Zama Protocol มีอันดับที่ #314 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 91.19M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.20B ZAMA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZAMA เทรดระหว่าง ฿ 0.04085 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04367 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.368213288308382098 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.5474596158142926232
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZAMA เคลื่อนไหว -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.73% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 79.76K.
No.314
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Zama Protocol คือ ฿ 91.19M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 79.76K อุปทานหมุนเวียนของ ZAMA คือ 2.20B โดยมีอุปทานรวมที่ 11000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 455.95M
-0.22%
+0.97%
-7.73%
-7.73%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Zama Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0130531
|+0.97%
|30 วัน
|฿ +0.00656
|+18.80%
|60 วัน
|฿ +0.00712
|+20.73%
|90 วัน
|฿ +0.01436
|+53.00%
วันนี้ ZAMA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0130531 (+0.97%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00656 (+18.80%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ZAMA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00712 (+20.73%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.01436 (+53.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Zama Protocol (ZAMA) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Zama Protocolทันที
การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Zama Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ZAMA: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
ZAMA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.04397 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ระหว่างโซน S1 และศูนย์กลางตลาดที่ 0.04424 ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของระบบแนวรับแนวต้าน ขณะเดียวกัน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยที่เรียงตัวในเชิงบวก (Bullish) รวมถึง MACD ที่เกิดภาวะเบี่ยงเบนเชิงโครงสร้าง (Structural Divergence) เมื่อเทียบกับแนวโน้มราคา ณ ปัจจุบัน ราคาในปัจจุบันห่างจากแนวต้านศูนย์กลางด้านบนเพียง 0.00027 เท่านั้น ส่วนแนวรับ S1 อยู่ที่ระดับ 0.04359 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใกล้เคียงของระดับสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในระยะสั้น พลังงานทางเทคนิคในระยะสั้นยังคงกระจายตัว โดยกลุ่มเส้น MA และ EMA ต่างให้สัญญาณซื้อ สะท้อนถึงแรงฉุดดึงของแนวโน้มที่ยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม MACD ได้เกิดภาวะข้ามเส้นศูนย์ (Dead Cross) ขณะที่ RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ทำให้เกิดการแยกชั้นของดัชนีแบบเร็วและแบบช้า สำหรับค่าความผันผวน (Volatility) ยังคงอยู่ในระดับปกติ โดยไม่มีสัญญาณของการขยายตัวหรือหดตัวอย่างรุนแรง ดัชนี KDJ และ StochRSI ยืนยันถึงแรงกดดันจากการปรับฐานในระยะสั้น ขณะที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังแย่งชิงอำนาจควบคุมภายในช่วงราคาปัจจุบัน โดยขาดแรงผลักดันที่จะทำให้เกิดการทะลุแนวรับหรือแนวต้านแบบเดียวโดยตรง ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ แนวต้านศูนย์กลางด้านบนที่ 0.04424 และแนวรับด้านล่างที่ 0.04359 ซึ่งทั้งสองระดับห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1% เท่านั้น สำหรับระดับระยะไกล ได้แก่ แนวต้าน R1 ที่ 0.04458 และแนวรับ S2 ที่ 0.04325 หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านศูนย์กลาง 0.04424 ได้อย่างมั่นคง จะส่งผลให้ราคาคงที่อยู่ในรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบ Sideways ระหว่างโซน S1 ไปจนถึงศูนย์กลางตลาดต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Zama Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Zama Protocol หรือยัง? การซื้อ ZAMA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Zama Protocol ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Zama Protocol (ZAMA) ของคุณ
การเป็นเจ้าของ Zama Protocol ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การซื้อ Zama Protocol (ZAMA) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC
Zama Protocol คือเลเยอร์ความเป็นส่วนตัวแบบข้ามเชน (cross-chain confidentiality layer) ที่ช่วยให้สามารถสร้างและใช้งานสมาร์ตคอนแทรกต์แบบเป็นความลับได้บนทุก L1 และ L2 เช่น Ethereum, BNB, Base หรือ Solana โดยอาศัยเทคโนโลยี Fully Homomorphic Encryption (FHE) ซึ่งช่วยให้ประมวลผลข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลจริง
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Zama Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
เทรด Long หรือ Short กับ ZAMA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ZAMA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Zama Protocol ปริมาณ และเทรดโดยตรง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้
คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น