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ราคาปัจจุบัน Lido Staked ETH วันนี้ คือ 1,884.22 THB มูลค่าตลาด STETH เท่ากับ 16,937,419,475.3789525448 THB ติดตามการอัปเดตราคา STETH เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Lido Staked ETH วันนี้ คือ 1,884.22 THB มูลค่าตลาด STETH เท่ากับ 16,937,419,475.3789525448 THB ติดตามการอัปเดตราคา STETH เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Lido Staked ETH(STETH)

ราคาปัจจุบัน 1 STETH เป็น THB

฿61,764.7316
฿61,764.7316฿61,764.7316
-0.03%1D
THB
Lido Staked ETH (STETH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:59:09 (UTC+8)

ราคา Lido Staked ETH วันนี้

ราคาปัจจุบัน Lido Staked ETH (STETH) วันนี้ ฿ 1,884.22, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STETH เป็น THB คือ ฿ 1,884.22 ต่อ STETH.

Lido Staked ETH มีอันดับที่ #7961 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 16.94B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.99M STETH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STETH เทรดระหว่าง ฿ 1,878.3 (ต่ำ) กับ ฿ 1,885.38 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 163,323.964462355803290162 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 18,087.4989572288

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STETH เคลื่อนไหว +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.47K.

Lido Staked ETH (STETH) ข้อมูลการตลาด

No.7961

฿ 16.94B
฿ 16.94B฿ 16.94B

฿ 55.47K
฿ 55.47K฿ 55.47K

฿ 16.94B
฿ 16.94B฿ 16.94B

8.99M
8.99M 8.99M

8,989,088.04459084
8,989,088.04459084 8,989,088.04459084

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lido Staked ETH คือ ฿ 16.94B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.47K อุปทานหมุนเวียนของ STETH คือ 8.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 8989088.04459084 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 16.94B

ประวัติราคา Lido Staked ETH THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 1,878.3
฿ 1,878.3฿ 1,878.3
ต่ำสุด 24h
฿ 1,885.38
฿ 1,885.38฿ 1,885.38
สูงสุด 24h

฿ 1,878.3
฿ 1,878.3฿ 1,878.3

฿ 1,885.38
฿ 1,885.38฿ 1,885.38

฿ 163,323.964462355803290162
฿ 163,323.964462355803290162฿ 163,323.964462355803290162

฿ 18,087.4989572288
฿ 18,087.4989572288฿ 18,087.4989572288

+0.07%

-0.03%

-2.22%

-2.22%

ประวัติราคา Lido Staked ETH (STETH) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Lido Staked ETH ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -18.535-0.03%
30 วัน฿ +56.34+3.08%
60 วัน฿ +111.87+6.31%
90 วัน฿ -225.15-10.68%
การเปลี่ยนแปลงราคา Lido Staked ETH ในวันนี้

วันนี้ STETH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -18.535 (-0.03%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Lido Staked ETH ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +56.34 (+3.08%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Lido Staked ETH ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน STETH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +111.87 (+6.31%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Lido Staked ETH ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -225.15 (-10.68%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Lido Staked ETH (STETH) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Lido Staked ETH

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Lido Staked ETH ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Lido Staked ETH?

ราคาของ STETH ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. การเคลื่อนไหวของราคา ETH – STETH ติดตามมูลค่าของ Ethereum อย่างใกล้ชิด
2. ผลตอบแทนจากการเดิมพันและอัตราผลตอบแทนจากการตรวจสอบความถูกต้องบน Ethereum 2.0
3. สภาพคล่องในโปรโตคอล DeFi และความพร้อมในการซื้อขายผ่านตลาดแลกเปลี่ยน
4. ความต้องการของตลาดสำหรับโซลูชันการเดิมพันแบบมีสภาพคล่อง
5. การอัปเดตของโปรโตคอล Lido และการตัดสินใจด้านธรรมาภิบาล

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Lido Staked ETH วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ STETH ในวันนี้ เพราะราคาดังกล่าวสะท้อนมูลค่า Ethereum ที่ถูกนำไปฝากไว้ และส่งผลต่อมูลค่าพอร์ตการลงทุน STETH ติดตามราคา ETH อย่างใกล้ชิด แต่อาจซื้อขายในระดับพรีเมียมหรือส่วนลดเล็กน้อย นักลงทุนจึงติดตามราคาประจำวันเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย คำนวณผลตอบแทน และบริหารความเสี่ยงในกลยุทธ์ DeFi

การคาดการณ์ราคา Lido Staked ETH

การคาดการณ์ราคา Lido Staked ETH (STETH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STETH ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Lido Staked ETH (STETH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Lido Staked ETH อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Lido Staked ETH จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STETH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Lido Staked ETH

วิธีการซื้อและลงทุน Lido Staked ETH ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Lido Staked ETH หรือยัง? การซื้อ STETH บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Lido Staked ETH ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Lido Staked ETH (STETH) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Lido Staked ETH จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Lido Staked ETH (STETH)

คุณสามารถทำอะไรกับ Lido Staked ETH ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Lido Staked ETH ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Lido Staked ETH (STETH) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Lido Staked ETH (STETH)

Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

Lido Staked ETH ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Lido Staked ETH ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Lido Staked ETH อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemLiquid Staked ETH

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lido Staked ETH

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:59:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Lido Staked ETH (STETH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lido Staked ETH

STETH USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ STETH โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส STETH USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Lido Staked ETH (STETH) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Lido Staked ETH ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
STETH/USDT
฿61,759.4868
฿61,759.4868฿61,759.4868
-0.04%
29.54 (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ STETH เป็น THB

จำนวน

STETH
STETH
THB
THB

1 STETH = 61,764.7316 THB