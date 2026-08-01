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ราคาปัจจุบัน Verified Emeralds วันนี้ คือ 5.41 THB มูลค่าตลาด VEREM เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา VEREM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Verified Emeralds วันนี้ คือ 5.41 THB มูลค่าตลาด VEREM เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา VEREM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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VEREM คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ VEREM

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ราคา Verified Emeralds(VEREM)

ราคาปัจจุบัน 1 VEREM เป็น THB

฿177.3398
฿177.3398฿177.3398
0.00%1D
THB
Verified Emeralds (VEREM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:54:46 (UTC+8)

ราคา Verified Emeralds วันนี้

ราคาปัจจุบัน Verified Emeralds (VEREM) วันนี้ ฿ 5.41, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VEREM เป็น THB คือ ฿ 5.41 ต่อ VEREM.

Verified Emeralds มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- VEREM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VEREM เทรดระหว่าง ฿ 5.4 (ต่ำ) กับ ฿ 5.93 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VEREM เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -25.90% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 14.76K.

Verified Emeralds (VEREM) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 14.76K
฿ 14.76K฿ 14.76K

฿ 270.50M
฿ 270.50M฿ 270.50M

--
----

50,000,000
50,000,000 50,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Verified Emeralds คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 14.76K อุปทานหมุนเวียนของ VEREM คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 50000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 270.50M

ประวัติราคา Verified Emeralds THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 5.4
฿ 5.4฿ 5.4
ต่ำสุด 24h
฿ 5.93
฿ 5.93฿ 5.93
สูงสุด 24h

฿ 5.4
฿ 5.4฿ 5.4

฿ 5.93
฿ 5.93฿ 5.93

--
----

--
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0.00%

0.00%

-25.90%

-25.90%

ประวัติราคา Verified Emeralds (VEREM) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Verified Emeralds ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ 00.00%
30 วัน฿ +1.84+51.54%
60 วัน฿ +0.65+13.65%
90 วัน฿ +1.25+30.04%
การเปลี่ยนแปลงราคา Verified Emeralds ในวันนี้

วันนี้ VEREM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Verified Emeralds ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +1.84 (+51.54%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Verified Emeralds ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน VEREM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.65 (+13.65%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Verified Emeralds ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +1.25 (+30.04%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Verified Emeralds (VEREM) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Verified Emeralds

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Verified Emeralds ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Verified Emeralds?

ปัจจัยด้านราคาของ VEREM ได้แก่: ความเคลื่อนไหวของอุปสงค์และอุปทาน, ทัศนคติของตลาด, ปริมาณการซื้อขาย, การจดทะเบียนในกระดานเทรด, ข่าวด้านกฎระเบียบ, แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต, อัปเดตการพัฒนาโครงการ, การยอมรับจากชุมชน, การประกาศความร่วมมือ และสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ดิจิทัล

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Verified Emeralds วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา VEREM ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างแข็งขัน การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขายในตลาด การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน การประเมินรูปแบบความผันผวน รวมถึงการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอย่างรอบด้าน เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสหรือลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุดในสินทรัพย์ดิจิทัลนี้

การคาดการณ์ราคา Verified Emeralds

การคาดการณ์ราคา Verified Emeralds (VEREM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VEREM ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Verified Emeralds (VEREM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Verified Emeralds อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Verified Emeralds จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VEREM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Verified Emeralds

วิธีการซื้อและลงทุน Verified Emeralds ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Verified Emeralds หรือยัง? การซื้อ VEREM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Verified Emeralds ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Verified Emeralds (VEREM) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Verified Emeralds จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Verified Emeralds (VEREM)

คุณสามารถทำอะไรกับ Verified Emeralds ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Verified Emeralds ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Verified Emeralds (VEREM) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Verified Emeralds (VEREM)

โครงการ VEREM ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับตลาดมรกตด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยมุ่งสร้างความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และความยั่งยืนในการโทเคนไนซ์สินทรัพย์ในโลกจริง ผ่านการผสานแนวทางการทำเหมืองอย่างมีความรับผิดชอบ การรับรองที่ผ่านการตรวจสอบ และการกำกับดูแลแบบกระจายศูนย์ VEREM จึงวางมาตรฐานระดับโลกใหม่สำหรับการผสานรวม RWA

Verified Emeralds ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Verified Emeralds ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Verified Emeralds อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Verified Emeralds

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:54:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Verified Emeralds (VEREM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Verified Emeralds

VEREM USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ VEREM โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส VEREM USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Verified Emeralds (VEREM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Verified Emeralds ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
VEREM/USDT
฿177.3398
฿177.3398฿177.3398
0.00%
2.62K (USDT)

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THB
THB

1 VEREM = 177.3398 THB