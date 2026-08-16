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ราคาปัจจุบัน Paris Saint-Germain วันนี้ คือ 0.4826 THB มูลค่าตลาด PSG เท่ากับ 7,779,697.75967365898 THB ติดตามการอัปเดตราคา PSG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Paris Saint-Germain วันนี้ คือ 0.4826 THB มูลค่าตลาด PSG เท่ากับ 7,779,697.75967365898 THB ติดตามการอัปเดตราคา PSG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Paris Saint-Germain(PSG)

ราคาปัจจุบัน 1 PSG เป็น THB

฿15.819628
฿15.819628฿15.819628
-0.63%1D
THB
Paris Saint-Germain (PSG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:43:00 (UTC+8)

ราคา Paris Saint-Germain วันนี้

ราคาปัจจุบัน Paris Saint-Germain (PSG) วันนี้ ฿ 0.4826, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PSG เป็น THB คือ ฿ 0.4826 ต่อ PSG.

Paris Saint-Germain มีอันดับที่ #1019 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 7.78M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 16.12M PSG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PSG เทรดระหว่าง ฿ 0.4804 (ต่ำ) กับ ฿ 0.4869 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,007.1323959588 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 17.461669997102202058

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PSG เคลื่อนไหว +0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 52.25K.

Paris Saint-Germain (PSG) ข้อมูลการตลาด

No.1019

฿ 7.78M
฿ 7.78M฿ 7.78M

฿ 52.25K
฿ 52.25K฿ 52.25K

฿ 9.60M
฿ 9.60M฿ 9.60M

16.12M
16.12M 16.12M

19,890,000
19,890,000 19,890,000

19,890,000
19,890,000 19,890,000

81.04%

NONE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Paris Saint-Germain คือ ฿ 7.78M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 52.25K อุปทานหมุนเวียนของ PSG คือ 16.12M โดยมีอุปทานรวมที่ 19890000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 9.60M

ประวัติราคา Paris Saint-Germain THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.4804
฿ 0.4804฿ 0.4804
ต่ำสุด 24h
฿ 0.4869
฿ 0.4869฿ 0.4869
สูงสุด 24h

฿ 0.4804
฿ 0.4804฿ 0.4804

฿ 0.4869
฿ 0.4869฿ 0.4869

฿ 2,007.1323959588
฿ 2,007.1323959588฿ 2,007.1323959588

฿ 17.461669997102202058
฿ 17.461669997102202058฿ 17.461669997102202058

+0.04%

-0.63%

-9.05%

-9.05%

ประวัติราคา Paris Saint-Germain (PSG) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Paris Saint-Germain ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.100296-0.63%
30 วัน฿ -0.05-9.39%
60 วัน฿ -0.0698-12.64%
90 วัน฿ -0.5189-51.82%
การเปลี่ยนแปลงราคา Paris Saint-Germain ในวันนี้

วันนี้ PSG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.100296 (-0.63%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Paris Saint-Germain ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.05 (-9.39%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Paris Saint-Germain ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PSG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0698 (-12.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Paris Saint-Germain ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.5189 (-51.82%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Paris Saint-Germain (PSG) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Paris Saint-Germain

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Paris Saint-Germain ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Paris Saint-Germain?

ราคาโทเค็นแฟนบอล PSG ได้รับอิทธิพลจาก: ผลงานของทีมในการแข่งขันและทัวร์นาเมนต์ การย้ายทีมและการเซ็นสัญญานักเตะ ผลการแข่งขันในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก การมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย อัตราการเข้าร่วมการโหวต ความรู้สึกโดยรวมของตลาดคริปโต การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์/เอธิเรียม การอัปเดตด้านประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นแฟนบอล การประกาศความร่วมมือ และเหตุการณ์ตามปฏิทินฟุตบอลประจำฤดูกาล

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Paris Saint-Germain วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของโทเคนแฟน PSG ในวันนี้ เพราะโทเคนดังกล่าวเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของแฟนบอลกับสโมสรฟุตบอลปารีส แซงต์-แชร์กแมง ผู้ถือโทเคนสามารถลงคะแนนเสียงในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของสโมสร เข้าถึงเนื้อหาพิเศษ และมีส่วนร่วมในประสบการณ์สำหรับแฟนบอล การติดตามราคาช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจในการซื้อขายได้ ขณะเดียวกันยังช่วยให้แฟนบอลสามารถติดตามมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลของตนได้อีกด้วย

การคาดการณ์ราคา Paris Saint-Germain

การคาดการณ์ราคา Paris Saint-Germain (PSG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PSG ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Paris Saint-Germain (PSG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Paris Saint-Germain อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Paris Saint-Germain จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PSG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Paris Saint-Germain

วิธีการซื้อและลงทุน Paris Saint-Germain ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Paris Saint-Germain หรือยัง? การซื้อ PSG บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Paris Saint-Germain ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Paris Saint-Germain (PSG) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Paris Saint-Germain จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Paris Saint-Germain (PSG)

คุณสามารถทำอะไรกับ Paris Saint-Germain ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Paris Saint-Germain ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Paris Saint-Germain (PSG)

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Paris Saint-Germain ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Paris Saint-Germain ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Paris Saint-Germain อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBinance LaunchpoolChiliz Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Paris Saint-Germain

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:43:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Paris Saint-Germain (PSG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Paris Saint-Germain

PSG USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ PSG โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส PSG USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Paris Saint-Germain (PSG) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Paris Saint-Germain ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PSG/USDT
฿15.819628
฿15.819628฿15.819628
-0.84%
107.95K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ PSG เป็น THB

จำนวน

PSG
PSG
THB
THB

1 PSG = 15.819628 THB