ราคา CELO(CELO)
ราคาปัจจุบัน CELO (CELO) วันนี้ ฿ 0.06036, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CELO เป็น THB คือ ฿ 0.06036 ต่อ CELO.
CELO มีอันดับที่ #503 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 36.35M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 602.21M CELO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CELO เทรดระหว่าง ฿ 0.06002 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0611 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 350.233634022 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.8539468285821625658
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CELO เคลื่อนไหว -0.47% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 57.26K.
No.503
60.22%
CELO
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CELO คือ ฿ 36.35M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 57.26K อุปทานหมุนเวียนของ CELO คือ 602.21M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 60.36M
-0.47%
-1.11%
-4.54%
-4.54%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา CELO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0222632
|-1.11%
|30 วัน
|฿ -0.0103
|-14.58%
|60 วัน
|฿ -0.00344
|-5.40%
|90 วัน
|฿ -0.02031
|-25.18%
วันนี้ CELO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0222632 (-1.11%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0103 (-14.58%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CELO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00344 (-5.40%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02031 (-25.18%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด CELO ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CELO: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
CELO_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือระบบศูนย์กลางในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.06079 อยู่เหนือระดับแนวต้าน R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.06077 การทะลุผ่านค่าเฉลี่ยศูนย์กลางที่ 0.06027 และการยืนเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างขาขึ้นที่ครองตลาด ขณะเดียวกัน แนวรับ S1 ที่ 0.06005 พร้อมกับค่าเฉลี่ยศูนย์กลาง ได้กลายเป็นโซนป้องกันด้านล่าง ทำให้ตลาดอยู่ในช่วงปรับฐานหลังการทะลุ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA กำลังส่งสัญญาณซื้อในระดับ 3-4 ขณะที่ MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross ยืนยันแรงขับเคลื่อนระยะสั้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง โดยไม่มีสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือการเบี่ยงเบนที่ชัดเจน ส่วนค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงการกระจายพลังงานของแรงขับเคลื่อนที่สมดุล แถบ Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้างอย่างมั่นคง อัตราความผันผวนไม่ได้ขยายตัวอย่างรุนแรง และดัชนีแบบเร็วและแบบช้าต่างเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสะท้อนว่าแรงขับเคลื่อนขาขึ้นในปัจจุบันมีความยั่งยืนและไม่กระจุกตัวจนเกินไป ระดับสำคัญใกล้เคียงในระยะสั้น ได้แก่ แนวต้าน R2 ที่ 0.06077 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00002 เท่านั้น จึงต้องติดตามว่าราคาจะสามารถยืนหยัดเหนือระดับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ด้านล่าง แนวรับ S1 ที่ 0.06005 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.00074 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการปรับตัวลงในระยะสั้น ส่วนแนวรับ S2 ที่ 0.05977 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่า ถือเป็นแนวป้องกันชั้นที่สอง หากราคาปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณค่าเฉลี่ยศูนย์กลางที่ 0.06027 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 0.00052 ก็จะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของการทะลุครั้งนี้
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ CELO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก CELO ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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