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ราคาปัจจุบัน CELO วันนี้ คือ 0.06036 THB มูลค่าตลาด CELO เท่ากับ 36,349,460.30592 THB ติดตามการอัปเดตราคา CELO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน CELO วันนี้ คือ 0.06036 THB มูลค่าตลาด CELO เท่ากับ 36,349,460.30592 THB ติดตามการอัปเดตราคา CELO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CELO

ข้อมูลราคา CELO

CELO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CELO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CELO

โทเคโนมิกส์ CELO

การคาดการณ์ราคา CELO

ประวัติ CELO

CELO คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CELOเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา CELO(CELO)

ราคาปัจจุบัน 1 CELO เป็น THB

฿1.9834296
฿1.9834296฿1.9834296
-1.11%1D
THB
CELO (CELO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:19:14 (UTC+8)

ราคา CELO วันนี้

ราคาปัจจุบัน CELO (CELO) วันนี้ ฿ 0.06036, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CELO เป็น THB คือ ฿ 0.06036 ต่อ CELO.

CELO มีอันดับที่ #503 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 36.35M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 602.21M CELO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CELO เทรดระหว่าง ฿ 0.06002 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0611 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 350.233634022 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.8539468285821625658

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CELO เคลื่อนไหว -0.47% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 57.26K.

CELO (CELO) ข้อมูลการตลาด

No.503

฿ 36.35M
฿ 36.35M฿ 36.35M

฿ 57.26K
฿ 57.26K฿ 57.26K

฿ 60.36M
฿ 60.36M฿ 60.36M

602.21M
602.21M 602.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

60.22%

CELO

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CELO คือ ฿ 36.35M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 57.26K อุปทานหมุนเวียนของ CELO คือ 602.21M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 60.36M

ประวัติราคา CELO THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.06002
฿ 0.06002฿ 0.06002
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0611
฿ 0.0611฿ 0.0611
สูงสุด 24h

฿ 0.06002
฿ 0.06002฿ 0.06002

฿ 0.0611
฿ 0.0611฿ 0.0611

฿ 350.233634022
฿ 350.233634022฿ 350.233634022

฿ 1.8539468285821625658
฿ 1.8539468285821625658฿ 1.8539468285821625658

-0.47%

-1.11%

-4.54%

-4.54%

ประวัติราคา CELO (CELO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา CELO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0222632-1.11%
30 วัน฿ -0.0103-14.58%
60 วัน฿ -0.00344-5.40%
90 วัน฿ -0.02031-25.18%
การเปลี่ยนแปลงราคา CELO ในวันนี้

วันนี้ CELO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0222632 (-1.11%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา CELO ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0103 (-14.58%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา CELO ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CELO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00344 (-5.40%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา CELO ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02031 (-25.18%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา CELO (CELO) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ CELO

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด CELO ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด CELO วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CELO: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

CELO_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือระบบศูนย์กลางในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.06079 อยู่เหนือระดับแนวต้าน R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.06077 การทะลุผ่านค่าเฉลี่ยศูนย์กลางที่ 0.06027 และการยืนเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างขาขึ้นที่ครองตลาด ขณะเดียวกัน แนวรับ S1 ที่ 0.06005 พร้อมกับค่าเฉลี่ยศูนย์กลาง ได้กลายเป็นโซนป้องกันด้านล่าง ทำให้ตลาดอยู่ในช่วงปรับฐานหลังการทะลุ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA กำลังส่งสัญญาณซื้อในระดับ 3-4 ขณะที่ MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross ยืนยันแรงขับเคลื่อนระยะสั้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง โดยไม่มีสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือการเบี่ยงเบนที่ชัดเจน ส่วนค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงการกระจายพลังงานของแรงขับเคลื่อนที่สมดุล แถบ Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้างอย่างมั่นคง อัตราความผันผวนไม่ได้ขยายตัวอย่างรุนแรง และดัชนีแบบเร็วและแบบช้าต่างเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสะท้อนว่าแรงขับเคลื่อนขาขึ้นในปัจจุบันมีความยั่งยืนและไม่กระจุกตัวจนเกินไป ระดับสำคัญใกล้เคียงในระยะสั้น ได้แก่ แนวต้าน R2 ที่ 0.06077 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00002 เท่านั้น จึงต้องติดตามว่าราคาจะสามารถยืนหยัดเหนือระดับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ด้านล่าง แนวรับ S1 ที่ 0.06005 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.00074 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการปรับตัวลงในระยะสั้น ส่วนแนวรับ S2 ที่ 0.05977 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่า ถือเป็นแนวป้องกันชั้นที่สอง หากราคาปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณค่าเฉลี่ยศูนย์กลางที่ 0.06027 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 0.00052 ก็จะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของการทะลุครั้งนี้

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ CELO?

ราคาของ CELO ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. การยอมรับระบบนิเวศ DeFi ที่เน้นมือถือเป็นหลักของ Celo และกรณีการใช้งานด้านการชำระเงินในโลกแห่งความเป็นจริง
2. ความต้องการในการเดิมพัน (Staking) และการมีส่วนร่วมของผู้ตรวจสอบ (Validator) ในเครือข่าย
3. การบูรณาการกับระบบการเงินแบบดั้งเดิมและพันธมิตรทางธุรกิจ
4. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและความสัมพันธ์กับราคาบิตคอยน์
5. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อ DeFi และการชำระเงินผ่านมือถือ
6. การใช้งานเครือข่าย ปริมาณการทำธุรกรรม และการพัฒนา dApp
7. ภาวะด้านอุปทานโทเคนผ่านกลไกความเสถียร
8. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่เน้นมือถืออื่น ๆ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ CELO วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา CELO ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบรู้ การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน และการกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าหรือออกจากการลงทุน CELO เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลักและมุ่งเน้นการสร้างความครอบคลุมทางการเงิน ดังนั้น นักลงทุนจึงติดตามราคาของ CELO เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาและประเมินผลการลงทุน

การคาดการณ์ราคา CELO

การคาดการณ์ราคา CELO (CELO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CELO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา CELO (CELO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ CELO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา CELO จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CELO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา CELO

วิธีการซื้อและลงทุน CELO ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย CELO หรือยัง? การซื้อ CELO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ CELO ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ CELO (CELO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว CELO จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ CELO (CELO)

คุณสามารถทำอะไรกับ CELO ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ CELO ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ CELO (CELO)

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

CELO ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก CELO ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ CELO อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Celo EcosystemCoinList LaunchpadLayer 2 (L2)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CELO

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:19:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CELO (CELO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CELO

CELO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ CELO โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CELO USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด CELO (CELO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน CELO ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CELO/USDT
฿1.986387
฿1.986387฿1.986387
-0.99%
952.45K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ CELO เป็น THB

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CELO
THB
THB

1 CELO = 1.9834296 THB