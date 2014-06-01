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ราคาปัจจุบัน NEO วันนี้ คือ 1.681 THB มูลค่าตลาด NEO เท่ากับ 118,575,774.911 THB ติดตามการอัปเดตราคา NEO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน NEO วันนี้ คือ 1.681 THB มูลค่าตลาด NEO เท่ากับ 118,575,774.911 THB ติดตามการอัปเดตราคา NEO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา NEO(NEO)

ราคาปัจจุบัน 1 NEO เป็น THB

฿55.2048
฿55.2048฿55.2048
-0.59%1D
THB
NEO (NEO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:43:29 (UTC+8)

ราคา NEO วันนี้

ราคาปัจจุบัน NEO (NEO) วันนี้ ฿ 1.681, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NEO เป็น THB คือ ฿ 1.681 ต่อ NEO.

NEO มีอันดับที่ #147 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 118.58M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 70.54M NEO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NEO เทรดระหว่าง ฿ 1.666 (ต่ำ) กับ ฿ 1.7 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6,468.5894757080079768 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.3753442332148552756

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NEO เคลื่อนไหว +0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.58K.

NEO (NEO) ข้อมูลการตลาด

No.147

฿ 118.58M
฿ 118.58M฿ 118.58M

฿ 59.58K
฿ 59.58K฿ 59.58K

฿ 168.10M
฿ 168.10M฿ 168.10M

70.54M
70.54M 70.54M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.01%

2014-06-01 00:00:00

฿ 5.22474
฿ 5.22474฿ 5.22474

NONE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NEO คือ ฿ 118.58M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.58K อุปทานหมุนเวียนของ NEO คือ 70.54M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 168.10M

ประวัติราคา NEO THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 1.666
฿ 1.666฿ 1.666
ต่ำสุด 24h
฿ 1.7
฿ 1.7฿ 1.7
สูงสุด 24h

฿ 1.666
฿ 1.666฿ 1.666

฿ 1.7
฿ 1.7฿ 1.7

฿ 6,468.5894757080079768
฿ 6,468.5894757080079768฿ 6,468.5894757080079768

฿ 2.3753442332148552756
฿ 2.3753442332148552756฿ 2.3753442332148552756

+0.23%

-0.59%

-8.94%

-8.94%

ประวัติราคา NEO (NEO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา NEO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.32764-0.59%
30 วัน฿ -0.26-13.40%
60 วัน฿ -0.642-27.64%
90 วัน฿ -1.134-40.29%
การเปลี่ยนแปลงราคา NEO ในวันนี้

วันนี้ NEO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.32764 (-0.59%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา NEO ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.26 (-13.40%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา NEO ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NEO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.642 (-27.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา NEO ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -1.134 (-40.29%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา NEO (NEO) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ NEO

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด NEO ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด NEO วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด NEO: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

NEO_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ศูนย์กลางที่ระดับ 1.6573 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.662 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 1.6636 ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงการแกว่งตัวระหว่าง S2 และ R1 ขณะที่ระบบศูนย์กลางแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ข้างบนมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดส่งสัญญาณซื้อ และราคาสามารถรักษาตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้ อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งโครงสร้างของราคาและทิศทางของเส้นค่าเฉลี่ยยังคงเกิดความคลาดเคลื่อน ทำให้ตลาดอยู่ในภาวะที่ทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันอย่างเข้มข้น ดัชนี MACD ได้สร้างสัญญาณครอสโอเวอร์แบบเชิงลบ (Dead Cross) ซึ่งสะท้อนถึงแรงผลักดันขาลงที่กำลังทยอยปล่อยออกมา ส่วนดัชนี RSI ได้เข้าสู่โซน oversold แล้ว ทำให้แรงกดดันขายระยะสั้นถูกดูดซับไปบางส่วน ขณะเดียวกัน ค่าดัชนีเร็วและช้าเริ่มแยกตัวออกจากกัน ประกอบกับเส้นค่าเฉลี่ยยังคงเรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่ดัชนีการแกว่งตัวกลับส่งสัญญาณขาลง ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับปกติ โดยไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณการซื้อขายอย่างรุนแรง แรงขับเคลื่อนของราคากระจายตัวออกไปหลายทิศทาง ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง สำหรับระดับแนวต้านสำคัญใกล้เคียงล่าสุด ได้แก่ R1 ที่ระดับ 1.6636 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.2% เท่านั้น หากสามารถทะลุผ่านได้ แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ R2 ที่ระดับ 1.6753 ส่วนแนวรับสำคัญใกล้เคียงล่าสุด ได้แก่ ศูนย์กลางที่ระดับ 1.6573 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.3% หากราคาปรับตัวลงต่อ ก็อาจทดสอบแนวรับ S1 ที่ระดับ 1.6456 และ S2 ที่ระดับ 1.6393 ทั้งนี้ ระดับราคาสำคัญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่ในช่วง ±1.5% จากราคาปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงลักษณะการซื้อขายแบบช่วงแนวนอนอย่างชัดเจน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ NEO?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ NEO:

1. ความรู้สึกของตลาด - แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2. อัตราการนำไปใช้ - การใช้งานแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะของ NEO และการพัฒนา dApp
3. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ - โดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักของ NEO
4. ความก้าวหน้าทางเทคนิค - การอัปเกรดแพลตฟอร์มและการปรับปรุง NEO 3.0
5. การแข่งขัน - ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับ Ethereum และแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะอื่น ๆ
6. ปริมาณการซื้อขาย - สภาพคล่องบนกระดานเทรดหลัก
7. การประกาศความร่วมมือ - พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการนำแพลตฟอร์มไปใช้ในภาคธุรกิจ
8. พลวัตของโทเค็น GAS - NEO สร้างโทเค็น GAS ซึ่งส่งผลต่อแรงจูงใจของผู้ถือครอง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ NEO วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ NEO ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขาย การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการติดตามแนวโน้มของตลาดให้ทันสมัย ความผันผวนของราคา NEO ทำให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน

การคาดการณ์ราคา NEO

การคาดการณ์ราคา NEO (NEO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NEO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา NEO (NEO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ NEO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา NEO จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NEO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา NEO

วิธีการซื้อและลงทุน NEO ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย NEO หรือยัง? การซื้อ NEO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ NEO ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ NEO (NEO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว NEO จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ NEO (NEO)

คุณสามารถทำอะไรกับ NEO ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ NEO ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ NEO (NEO) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ NEO (NEO)

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

NEO ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก NEO ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ NEO อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Made in ChinaProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NEO

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:43:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NEO (NEO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEO

NEO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ NEO โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส NEO USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด NEO (NEO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน NEO ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NEO/USDT
฿55.17194
฿55.17194฿55.17194
-0.70%
35.57K (USDT)
NEO/USDC
฿55.13908
฿55.13908฿55.13908
-0.59%
33.58K (USDT)
NEO/BTC
฿0.0008744046
฿0.0008744046฿0.0008744046
-0.63%
4.91K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB

1 NEO = 55.23766 THB