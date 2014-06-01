ราคา NEO(NEO)
ราคาปัจจุบัน NEO (NEO) วันนี้ ฿ 1.681, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NEO เป็น THB คือ ฿ 1.681 ต่อ NEO.
NEO มีอันดับที่ #147 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 118.58M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 70.54M NEO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NEO เทรดระหว่าง ฿ 1.666 (ต่ำ) กับ ฿ 1.7 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6,468.5894757080079768 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.3753442332148552756
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NEO เคลื่อนไหว +0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.58K.
No.147
0.01%
2014-06-01 00:00:00
NONE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NEO คือ ฿ 118.58M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.58K อุปทานหมุนเวียนของ NEO คือ 70.54M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 168.10M
+0.23%
-0.59%
-8.94%
-8.94%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา NEO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.32764
|-0.59%
|30 วัน
|฿ -0.26
|-13.40%
|60 วัน
|฿ -0.642
|-27.64%
|90 วัน
|฿ -1.134
|-40.29%
วันนี้ NEO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.32764 (-0.59%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.26 (-13.40%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NEO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.642 (-27.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -1.134 (-40.29%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด NEO ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด NEO: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
NEO_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ศูนย์กลางที่ระดับ 1.6573 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.662 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 1.6636 ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงการแกว่งตัวระหว่าง S2 และ R1 ขณะที่ระบบศูนย์กลางแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ข้างบนมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดส่งสัญญาณซื้อ และราคาสามารถรักษาตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้ อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งโครงสร้างของราคาและทิศทางของเส้นค่าเฉลี่ยยังคงเกิดความคลาดเคลื่อน ทำให้ตลาดอยู่ในภาวะที่ทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันอย่างเข้มข้น ดัชนี MACD ได้สร้างสัญญาณครอสโอเวอร์แบบเชิงลบ (Dead Cross) ซึ่งสะท้อนถึงแรงผลักดันขาลงที่กำลังทยอยปล่อยออกมา ส่วนดัชนี RSI ได้เข้าสู่โซน oversold แล้ว ทำให้แรงกดดันขายระยะสั้นถูกดูดซับไปบางส่วน ขณะเดียวกัน ค่าดัชนีเร็วและช้าเริ่มแยกตัวออกจากกัน ประกอบกับเส้นค่าเฉลี่ยยังคงเรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่ดัชนีการแกว่งตัวกลับส่งสัญญาณขาลง ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับปกติ โดยไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณการซื้อขายอย่างรุนแรง แรงขับเคลื่อนของราคากระจายตัวออกไปหลายทิศทาง ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง สำหรับระดับแนวต้านสำคัญใกล้เคียงล่าสุด ได้แก่ R1 ที่ระดับ 1.6636 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.2% เท่านั้น หากสามารถทะลุผ่านได้ แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ R2 ที่ระดับ 1.6753 ส่วนแนวรับสำคัญใกล้เคียงล่าสุด ได้แก่ ศูนย์กลางที่ระดับ 1.6573 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.3% หากราคาปรับตัวลงต่อ ก็อาจทดสอบแนวรับ S1 ที่ระดับ 1.6456 และ S2 ที่ระดับ 1.6393 ทั้งนี้ ระดับราคาสำคัญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่ในช่วง ±1.5% จากราคาปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงลักษณะการซื้อขายแบบช่วงแนวนอนอย่างชัดเจน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ NEO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก NEO ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
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