ราคา Forta(FORT)
ราคาปัจจุบัน Forta (FORT) วันนี้ ฿ 0.012, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FORT เป็น THB คือ ฿ 0.012 ต่อ FORT.
Forta มีอันดับที่ #1041 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 7.62M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 634.92M FORT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FORT เทรดระหว่าง ฿ 0.01198 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01303 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 39.607194931299758958 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.367213325274645552
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FORT เคลื่อนไหว -0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.61K.
No.1041
63.49%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Forta คือ ฿ 7.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.61K อุปทานหมุนเวียนของ FORT คือ 634.92M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 12.00M
-0.34%
-0.82%
-7.48%
-7.48%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Forta ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0032602
|-0.82%
|30 วัน
|฿ +0.00012
|+1.01%
|60 วัน
|฿ -0.00129
|-9.71%
|90 วัน
|฿ -0.00358
|-22.98%
วันนี้ FORT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0032602 (-0.82%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00012 (+1.01%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FORT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00129 (-9.71%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00358 (-22.98%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Forta ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FORT: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
【โครงสร้างตลาด】 FORT_USDT ได้บันทึกค่าราคาที่ระดับ 0.01411 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลางของฮับ (Hub) ที่ระดับ 0.0143 ประมาณ 18 จุดฐาน ตัวชี้วัด MA และ EMA แสดงสัญญาณที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบในรูปแบบ “ซื้อ 7 ขาย 0” โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ยหลายเส้น ขณะนี้โครงสร้างตลาดกำลังอยู่ในระยะทดสอบแนวรับด้านล่างของฮับ และห่างจากแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.01448 เพียง 37 จุดฐานเท่านั้น 【สถานะพลังงานการเคลื่อนไหว】 MACD ยังคงอยู่ในภาวะ Cross ขึ้น โดยค่าของเส้น Fast Line และ Slow Line แสดงการเรียงตัวในทิศทางเดียวกันและเป็นแนวโน้มขาขึ้น ส่วน RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโซนกลาง ไม่พบการกระจุกตัวของพลังงานในระดับสุดโต่ง พลังงานระยะสั้นยังคงสอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว อีกทั้งค่าความผันผวนยังคงอยู่ในช่วงปกติของการซื้อขาย 【ระดับราคาสำคัญ】 แนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.01448 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 37 จุดฐาน ถือเป็นเป้าหมายการทดสอบระยะใกล้ ส่วนแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.01395 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 16 จุดฐาน เป็นระดับอ้างอิงสำหรับการปรับตัวลงระยะสั้น ขณะเดียวกัน แนวต้านระยะไกล R2 ที่ระดับ 0.01465 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 54 จุดฐาน ก็เป็นบริเวณที่ควรให้ความสำคัญและเฝ้าระวังต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Forta อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Forta ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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