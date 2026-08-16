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ราคาปัจจุบัน Forta วันนี้ คือ 0.012 THB มูลค่าตลาด FORT เท่ากับ 7,619,095.008 THB ติดตามการอัปเดตราคา FORT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Forta วันนี้ คือ 0.012 THB มูลค่าตลาด FORT เท่ากับ 7,619,095.008 THB ติดตามการอัปเดตราคา FORT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา FORT

FORT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ FORT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FORT

โทเคโนมิกส์ FORT

การคาดการณ์ราคา FORT

ประวัติ FORT

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ราคา Forta(FORT)

ราคาปัจจุบัน 1 FORT เป็น THB

฿0.39432
฿0.39432฿0.39432
-0.82%1D
THB
Forta (FORT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:37:46 (UTC+8)

ราคา Forta วันนี้

ราคาปัจจุบัน Forta (FORT) วันนี้ ฿ 0.012, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FORT เป็น THB คือ ฿ 0.012 ต่อ FORT.

Forta มีอันดับที่ #1041 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 7.62M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 634.92M FORT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FORT เทรดระหว่าง ฿ 0.01198 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01303 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 39.607194931299758958 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.367213325274645552

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FORT เคลื่อนไหว -0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.61K.

Forta (FORT) ข้อมูลการตลาด

No.1041

฿ 7.62M
฿ 7.62M฿ 7.62M

฿ 55.61K
฿ 55.61K฿ 55.61K

฿ 12.00M
฿ 12.00M฿ 12.00M

634.92M
634.92M 634.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

63.49%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Forta คือ ฿ 7.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.61K อุปทานหมุนเวียนของ FORT คือ 634.92M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 12.00M

ประวัติราคา Forta THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01198
฿ 0.01198฿ 0.01198
ต่ำสุด 24h
฿ 0.01303
฿ 0.01303฿ 0.01303
สูงสุด 24h

฿ 0.01198
฿ 0.01198฿ 0.01198

฿ 0.01303
฿ 0.01303฿ 0.01303

฿ 39.607194931299758958
฿ 39.607194931299758958฿ 39.607194931299758958

฿ 0.367213325274645552
฿ 0.367213325274645552฿ 0.367213325274645552

-0.34%

-0.82%

-7.48%

-7.48%

ประวัติราคา Forta (FORT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Forta ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0032602-0.82%
30 วัน฿ +0.00012+1.01%
60 วัน฿ -0.00129-9.71%
90 วัน฿ -0.00358-22.98%
การเปลี่ยนแปลงราคา Forta ในวันนี้

วันนี้ FORT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0032602 (-0.82%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Forta ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00012 (+1.01%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Forta ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FORT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00129 (-9.71%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Forta ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00358 (-22.98%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Forta (FORT) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Forta

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Forta ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Forta วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FORT: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

【โครงสร้างตลาด】 FORT_USDT ได้บันทึกค่าราคาที่ระดับ 0.01411 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลางของฮับ (Hub) ที่ระดับ 0.0143 ประมาณ 18 จุดฐาน ตัวชี้วัด MA และ EMA แสดงสัญญาณที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบในรูปแบบ “ซื้อ 7 ขาย 0” โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ยหลายเส้น ขณะนี้โครงสร้างตลาดกำลังอยู่ในระยะทดสอบแนวรับด้านล่างของฮับ และห่างจากแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.01448 เพียง 37 จุดฐานเท่านั้น 【สถานะพลังงานการเคลื่อนไหว】 MACD ยังคงอยู่ในภาวะ Cross ขึ้น โดยค่าของเส้น Fast Line และ Slow Line แสดงการเรียงตัวในทิศทางเดียวกันและเป็นแนวโน้มขาขึ้น ส่วน RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโซนกลาง ไม่พบการกระจุกตัวของพลังงานในระดับสุดโต่ง พลังงานระยะสั้นยังคงสอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว อีกทั้งค่าความผันผวนยังคงอยู่ในช่วงปกติของการซื้อขาย 【ระดับราคาสำคัญ】 แนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.01448 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 37 จุดฐาน ถือเป็นเป้าหมายการทดสอบระยะใกล้ ส่วนแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.01395 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 16 จุดฐาน เป็นระดับอ้างอิงสำหรับการปรับตัวลงระยะสั้น ขณะเดียวกัน แนวต้านระยะไกล R2 ที่ระดับ 0.01465 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 54 จุดฐาน ก็เป็นบริเวณที่ควรให้ความสำคัญและเฝ้าระวังต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Forta?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น Forta (FORT):

1. การยอมรับและการใช้งานเครือข่าย – โครงการที่ใช้บริการตรวจจับภัยคุกคามของ Forta มากขึ้นจะช่วยเพิ่มความต้องการ
2. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็น – FORT ถูกใช้สำหรับการเดิมพัน การกำกับดูแล และการชำระค่าบริการบนเครือข่าย
3. กระแสความคิดเห็นของตลาดต่อโซลูชันด้านความปลอดภัยในโลก Web3
4. สภาพตลาดคริปโตโดยรวมและความสัมพันธ์กับบิทคอยน์
5. การประกาศความร่วมมือกับโปรโตคอล DeFi รายใหญ่
6. ความเคลื่อนไหวของนักพัฒนาและการอัปเกรดโปรโตคอล
7. รางวัลจากการเดิมพันและเปลี่ยนแปลงด้านโทเค็นเศรษฐศาสตร์
8. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยบนบล็อกเชนอื่น ๆ
9. ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อภาคความปลอดภัยของ DeFi
10. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Forta วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Forta (FORT) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวิเคราะห์การลงทุน นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อทำการซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประเมินมูลค่าของเงินลงทุนและวางแผนกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา Forta

การคาดการณ์ราคา Forta (FORT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FORT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Forta (FORT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Forta อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Forta จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FORT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Forta

วิธีการซื้อและลงทุน Forta ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Forta หรือยัง? การซื้อ FORT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Forta ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Forta (FORT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Forta จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Forta (FORT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Forta ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Forta ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Forta (FORT) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Forta (FORT)

Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time.

Forta ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Forta ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Forta อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Forta

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:37:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Forta (FORT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Forta

FORT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ FORT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส FORT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Forta (FORT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Forta ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FORT/USDT
฿0.39432
฿0.39432฿0.39432
-0.89%
4.59M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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