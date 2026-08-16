Sleepless AI (SLEEPLESSAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 23:35:41 (UTC+8) ราคา Sleepless AI วันนี้
ราคาปัจจุบัน Sleepless AI (SLEEPLESSAI) วันนี้
฿ 0.01766, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SLEEPLESSAI เป็น THB คือ ฿ 0.01766 ต่อ SLEEPLESSAI.
Sleepless AI มีอันดับที่
#895 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 9.82M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 556.31M SLEEPLESSAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SLEEPLESSAI เทรดระหว่าง ฿ 0.0168 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01814 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 77.93285682478193843 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.5566244802930579768
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SLEEPLESSAI เคลื่อนไหว
-0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.29% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 73.90K. Sleepless AI (SLEEPLESSAI) ข้อมูลการตลาด อุปทานสูงสุด 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 อุปทานรวม 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sleepless AI คือ
฿ 9.82M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 73.90K อุปทานหมุนเวียนของ SLEEPLESSAI คือ 556.31M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 17.66M ซื้อ Sleepless AI ประวัติราคา Sleepless AI THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01814 ฿ 0.01814 ฿ 0.01814
สูงสุด 24h
สูงสุด 24h ฿ 0.01814 ฿ 0.01814 ฿ 0.01814 สูงตลอดเวลา ฿ 77.93285682478193843 ฿ 77.93285682478193843 ฿ 77.93285682478193843 ราคาต่ำสุด ฿ 0.5566244802930579768 ฿ 0.5566244802930579768 ฿ 0.5566244802930579768 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) -0.40% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) +3.21% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -4.29% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -4.29% ประวัติราคา Sleepless AI (SLEEPLESSAI) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Sleepless AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (THB) เปลี่ยน (%) วันนี้ ฿ +0.0180046 +3.21% 30 วัน ฿ -0.00224 -11.26% 60 วัน ฿ -0.00415 -19.03% 90 วัน ฿ -0.01369 -43.67% การเปลี่ยนแปลงราคา Sleepless AI ในวันนี้
วันนี้ SLEEPLESSAI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
฿ +0.0180046 (+3.21%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา Sleepless AI ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
฿ -0.00224 (-11.26%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา Sleepless AI ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SLEEPLESSAI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.00415 (-19.03%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา Sleepless AI ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
฿ -0.01369 (-43.67%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Sleepless AI (SLEEPLESSAI) หรือไม่?
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หน้าประวัติราคา Sleepless AIทันที ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Sleepless AI?
ปัจจัยหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น Sleepless AI (AI):
1. ความรู้สึกของตลาดที่มีต่อโทเค็นด้าน AI และเกม 2. การยอมรับแพลตฟอร์มและการเติบโตของผู้ใช้ 3. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและรางวัลจากการเดิมพัน 4. การประกาศความร่วมมือและการผสานรวม 5. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซี 6. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวของตลาด 7. ความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาและแผนงานตามโรดแมป 8. การแข่งขันจากโครงการเกม AI ที่คล้ายคลึงกัน 9. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโต 10. การมีส่วนร่วมของชุมชนและความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดีย ปัจจัยเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน ทำให้เกิดความผันผวนของราคา ซึ่งเป็นลักษณะปกติของโครงการคริปโตเคอเรนซีที่เพิ่งเริ่มต้น ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Sleepless AI วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ Sleepless AI ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจในการซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาดสำหรับการซื้อ/ขาย การคำนวณกำไร/ขาดทุน และการติดตามแนวโน้มในภาค AI–คริปโตอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบเกี่ยวกับจุดเข้า/ออกของการลงทุน
การคาดการณ์ราคา Sleepless AI การคาดการณ์ราคา Sleepless AI (SLEEPLESSAI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SLEEPLESSAI ในปี 2030 คือ
฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา Sleepless AI (SLEEPLESSAI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Sleepless AI อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Sleepless AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SLEEPLESSAI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
การคาดการณ์ราคา Sleepless AI วิธีการซื้อและลงทุน Sleepless AI ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Sleepless AI หรือยัง? การซื้อ SLEEPLESSAI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับ
วิธีการซื้อ Sleepless AI ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Sleepless AI (SLEEPLESSAI) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Sleepless AI จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Sleepless AI ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Sleepless AI ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การซื้อ Sleepless AI (SLEEPLESSAI) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Sleepless AI (SLEEPLESSAI)
Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.
Sleepless AI ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Sleepless AI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Sleepless AI
หาก Sleepless AI เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Sleepless AI ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Sleepless AI วันนี้คือ ฿ 0.5788948 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Sleepless AI ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน SLEEPLESSAI โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Sleepless AI มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน SLEEPLESSAI จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Sleepless AI ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา SLEEPLESSAI เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ SLEEPLESSAI ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ SLEEPLESSAI/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Sleepless AI เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Sleepless AI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Sleepless AI (SLEEPLESSAI) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 23:35:41 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Sleepless AI (SLEEPLESSAI)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 02-11 14:20:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21 ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
SLEEPLESSAI USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ SLEEPLESSAI โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส SLEEPLESSAI USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.5788948 ฿0.5788948 ฿0.5788948 +2.61% 4.29M (USDT)
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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา
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