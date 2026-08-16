ราคา GMX(GMX)
ราคาปัจจุบัน GMX (GMX) วันนี้ ฿ 6.632, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GMX เป็น THB คือ ฿ 6.632 ต่อ GMX.
GMX มีอันดับที่ #352 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 69.07M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.42M GMX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GMX เทรดระหว่าง ฿ 6.601 (ต่ำ) กับ ฿ 6.709 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,979.3077401997318442 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 159.91729992619018616
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GMX เคลื่อนไหว +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 52.22K.
No.352
78.60%
ARB
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GMX คือ ฿ 69.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 52.22K อุปทานหมุนเวียนของ GMX คือ 10.42M โดยมีอุปทานรวมที่ 10415338.94765688 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 87.87M
+0.07%
+0.04%
+3.06%
+3.06%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา GMX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.08692
|+0.04%
|30 วัน
|฿ +0.646
|+10.79%
|60 วัน
|฿ +0.764
|+13.01%
|90 วัน
|฿ +0.025
|+0.37%
วันนี้ GMX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.08692 (+0.04%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.646 (+10.79%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GMX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.764 (+13.01%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.025 (+0.37%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด GMX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GMX: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
GMX_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ระดับแนวต้านที่ 6.702 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ 6.638 แนวรับ S1 ที่ 6.606 และแนวต้าน R1 ที่ 6.67 ถือเป็นช่วงการเคลื่อนไหวระยะใกล้ ระบบโครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในโซนที่มีความเป็นกลางไปทางแข็งแกร่ง ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลได้ชั่วคราวบริเวณค่าเฉลี่ยกลาง โดยยังไม่มีสัญญาณการทะลุผ่านที่ชัดเจนเกิดขึ้น MACD แสดงสถานะการตัดกันแบบเบี้ยวลง (Dead Cross) ทำให้แรงผลักดันระยะสั้นหันกลับมาลดลง ขณะที่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยยังขาดสัญญาณการซื้อที่ชัดเจน โดยทั้ง EMA และ MA ไม่ได้ส่งแรงผลักดันขาขึ้น อีกทั้งดัชนี RSI ยังคงอยู่ในระดับเป็นกลาง ส่วนค่าของ KDJ และ StochRSI สะท้อนถึงพลังงานการเคลื่อนไหวที่กระจายตัว ความผันผวนของราคาอยู่ในช่วงการรวมตัว และพบว่าดัชนีเร่งและความเร็วของราคาเริ่มแยกตัวออกจากกัน ทำให้ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง สำหรับระดับแนวต้าน R2 ที่ 6.702 อยู่ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.3% ซึ่งถือเป็นจุดทดสอบสำคัญในระยะใกล้ ส่วนแนวรับ S2 ที่ 6.574 อยู่ห่างจากปัจจุบันราว 1.9% ถือเป็นแนวรับระยะไกลที่ใช้เป็นจุดอ้างอิง ขณะเดียวกัน แนวรับ S1 ที่ 6.606 เป็นแนวรับระยะใกล้ และแนวต้าน R1 ที่ 6.67 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านในระยะสั้น ราคาจึงเคลื่อนไหวแกว่งตัวอยู่ระหว่างระดับสำคัญเหล่านี้
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ GMX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก GMX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-01 01:12:00
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