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ราคาปัจจุบัน GMX วันนี้ คือ 6.632 THB มูลค่าตลาด GMX เท่ากับ 69,074,527.90086042816 THB ติดตามการอัปเดตราคา GMX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน GMX วันนี้ คือ 6.632 THB มูลค่าตลาด GMX เท่ากับ 69,074,527.90086042816 THB ติดตามการอัปเดตราคา GMX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GMX

ข้อมูลราคา GMX

GMX คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ GMX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GMX

โทเคโนมิกส์ GMX

การคาดการณ์ราคา GMX

ประวัติ GMX

GMX คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง GMXเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต GMX

GMX USDT-M Futures

Pre-market

Earn

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GMX โลโก้

ราคา GMX(GMX)

ราคาปัจจุบัน 1 GMX เป็น THB

฿217.39696
฿217.39696฿217.39696
+0.04%1D
THB
GMX (GMX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:54:35 (UTC+8)

ราคา GMX วันนี้

ราคาปัจจุบัน GMX (GMX) วันนี้ ฿ 6.632, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GMX เป็น THB คือ ฿ 6.632 ต่อ GMX.

GMX มีอันดับที่ #352 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 69.07M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.42M GMX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GMX เทรดระหว่าง ฿ 6.601 (ต่ำ) กับ ฿ 6.709 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,979.3077401997318442 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 159.91729992619018616

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GMX เคลื่อนไหว +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 52.22K.

GMX (GMX) ข้อมูลการตลาด

No.352

฿ 69.07M
฿ 69.07M฿ 69.07M

฿ 52.22K
฿ 52.22K฿ 52.22K

฿ 87.87M
฿ 87.87M฿ 87.87M

10.42M
10.42M 10.42M

13,250,000
13,250,000 13,250,000

10,415,338.94765688
10,415,338.94765688 10,415,338.94765688

78.60%

ARB

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GMX คือ ฿ 69.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 52.22K อุปทานหมุนเวียนของ GMX คือ 10.42M โดยมีอุปทานรวมที่ 10415338.94765688 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 87.87M

ประวัติราคา GMX THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 6.601
฿ 6.601฿ 6.601
ต่ำสุด 24h
฿ 6.709
฿ 6.709฿ 6.709
สูงสุด 24h

฿ 6.601
฿ 6.601฿ 6.601

฿ 6.709
฿ 6.709฿ 6.709

฿ 2,979.3077401997318442
฿ 2,979.3077401997318442฿ 2,979.3077401997318442

฿ 159.91729992619018616
฿ 159.91729992619018616฿ 159.91729992619018616

+0.07%

+0.04%

+3.06%

+3.06%

ประวัติราคา GMX (GMX) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา GMX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.08692+0.04%
30 วัน฿ +0.646+10.79%
60 วัน฿ +0.764+13.01%
90 วัน฿ +0.025+0.37%
การเปลี่ยนแปลงราคา GMX ในวันนี้

วันนี้ GMX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.08692 (+0.04%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา GMX ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.646 (+10.79%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา GMX ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GMX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.764 (+13.01%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา GMX ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.025 (+0.37%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ GMX

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด GMX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด GMX วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GMX: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

GMX_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ระดับแนวต้านที่ 6.702 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ 6.638 แนวรับ S1 ที่ 6.606 และแนวต้าน R1 ที่ 6.67 ถือเป็นช่วงการเคลื่อนไหวระยะใกล้ ระบบโครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในโซนที่มีความเป็นกลางไปทางแข็งแกร่ง ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลได้ชั่วคราวบริเวณค่าเฉลี่ยกลาง โดยยังไม่มีสัญญาณการทะลุผ่านที่ชัดเจนเกิดขึ้น MACD แสดงสถานะการตัดกันแบบเบี้ยวลง (Dead Cross) ทำให้แรงผลักดันระยะสั้นหันกลับมาลดลง ขณะที่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยยังขาดสัญญาณการซื้อที่ชัดเจน โดยทั้ง EMA และ MA ไม่ได้ส่งแรงผลักดันขาขึ้น อีกทั้งดัชนี RSI ยังคงอยู่ในระดับเป็นกลาง ส่วนค่าของ KDJ และ StochRSI สะท้อนถึงพลังงานการเคลื่อนไหวที่กระจายตัว ความผันผวนของราคาอยู่ในช่วงการรวมตัว และพบว่าดัชนีเร่งและความเร็วของราคาเริ่มแยกตัวออกจากกัน ทำให้ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง สำหรับระดับแนวต้าน R2 ที่ 6.702 อยู่ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.3% ซึ่งถือเป็นจุดทดสอบสำคัญในระยะใกล้ ส่วนแนวรับ S2 ที่ 6.574 อยู่ห่างจากปัจจุบันราว 1.9% ถือเป็นแนวรับระยะไกลที่ใช้เป็นจุดอ้างอิง ขณะเดียวกัน แนวรับ S1 ที่ 6.606 เป็นแนวรับระยะใกล้ และแนวต้าน R1 ที่ 6.67 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านในระยะสั้น ราคาจึงเคลื่อนไหวแกว่งตัวอยู่ระหว่างระดับสำคัญเหล่านี้

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ GMX?

ราคาโทเค็น GMX ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ปริมาณการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม GMX – การใช้งาน DEX ที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มความต้องการโทเค็น
2. รายได้ของโปรโตคอลและการกระจายค่าธรรมเนียมให้กับผู้ถือครองโทเค็น GMX
3. มูลค่ารวมที่ล็อกไว้ (TVL) ในกลุ่มพูลของ GMX
4. ความเชื่อมั่นของตลาดต่อ DeFi และแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบ perpetual
5. การแข่งขันจากกระดานแลกเปลี่ยนอนุพันธ์แบบกระจายศูนย์อื่น ๆ
6. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและผลตอบแทนจากการ staking
7. สภาพตลาดคริปโตโดยรวมและความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับ
8. การอัปเดตแพลตฟอร์ม ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และความร่วมมือกับพันธมิตร
9. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโปรโตคอล DeFi
10. การมีส่วนร่วมและการเสนอแนะในกระบวนการกำกับดูแลของชุมชน

ปัจจัยเหล่านี้ผสมผสานกันเพื่อกำหนดมูลค่าทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อขายของ GMX

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ GMX วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา GMX ในวันนี้ เนื่องจากเป็นโทเค็นของตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่ได้รับความนิยมบน Arbitrum และ Avalanche นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อ/ขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน และการคำนวณกำไร/ขาดทุน GMX มีฟีเจอร์ที่ไม่เหมือนใคร เช่น การซื้อขายแบบไม่มีกำหนดเวลาและการทำเกษตรผลตอบแทน ซึ่งทำให้การติดตามราคาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การลงทุน

การคาดการณ์ราคา GMX

การคาดการณ์ราคา GMX (GMX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GMX ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา GMX (GMX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ GMX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา GMX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GMX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา GMX

วิธีการซื้อและลงทุน GMX ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย GMX หรือยัง? การซื้อ GMX บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ GMX ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ GMX (GMX) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว GMX จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ GMX (GMX)

คุณสามารถทำอะไรกับ GMX ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ GMX ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ GMX (GMX) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ GMX (GMX)

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

GMX ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก GMX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ GMX อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemDerivatives

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ GMX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:54:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ GMX (GMX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GMX

GMX USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ GMX โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส GMX USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด GMX (GMX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน GMX ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GMX/USDT
฿217.85588
฿217.85588฿217.85588
+0.24%
7.80K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ GMX เป็น THB

จำนวน

GMX
GMX
THB
THB

1 GMX = 217.39696 THB