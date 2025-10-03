ราคาปัจจุบัน TICS วันนี้ คือ 0.02615 USD ติดตามการอัปเดตราคา TICS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TICS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน TICS วันนี้ คือ 0.02615 USD ติดตามการอัปเดตราคา TICS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TICS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.02615
-7.17%1D
TICS (TICS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:59:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา TICS (TICS) (USD)

$ 0.02603
$ 0.0295
สูงสุด 24h

$ 2.5719853250516347
$ 0.030720054210987374
-0.88%

-7.17%

-11.45%

-11.45%

ราคาเรียลไทม์ TICS (TICS) คือ $ 0.02615 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTICS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02603 และราคาสูงสุด $ 0.0295 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TICS คือ $ 2.5719853250516347 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.030720054210987374

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TICS มีการเปลี่ยนแปลง -0.88% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.17% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -11.45% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

TICS (TICS) ข้อมูลการตลาด

No.3921

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

$ 138.98K
$ 138.98K$ 138.98K

$ 35.61M
$ 35.61M$ 35.61M

82.26M
82.26M 82.26M

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

6.03%

QUBETICS

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TICS คือ $ 2.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 138.98K อุปทานหมุนเวียนของ TICS คือ 82.26M โดยมีอุปทานรวมที่ 1361867964 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 35.61M

ประวัติราคา TICS (TICS) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา TICS ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0020198-7.17%
30 วัน$ -0.01015-27.97%
60 วัน$ -0.03315-55.91%
90 วัน$ -1.70165-98.49%
การเปลี่ยนแปลงราคา TICS ในวันนี้

วันนี้ TICS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0020198 (-7.17%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา TICS ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.01015 (-27.97%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา TICS ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TICS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.03315 (-55.91%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา TICS ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -1.70165 (-98.49%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา TICS (TICS) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา TICSทันที

อะไรคือ TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน TICS ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบTICSความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ TICS บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ TICS ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา TICS (USD)

TICS (TICS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ TICS (TICS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ TICS

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา TICS ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ TICS (TICS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ TICS (TICS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TICSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ TICS (TICS)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ TICSใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ TICS บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

TICS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TICS (TICS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

