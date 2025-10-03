ราคา TICS(TICS)
-0.88%
-7.17%
-11.45%
-11.45%
ราคาเรียลไทม์ TICS (TICS) คือ $ 0.02615 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTICS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02603 และราคาสูงสุด $ 0.0295 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TICS คือ $ 2.5719853250516347 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.030720054210987374
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TICS มีการเปลี่ยนแปลง -0.88% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.17% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -11.45% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
No.3921
6.03%
QUBETICS
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TICS คือ $ 2.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 138.98K อุปทานหมุนเวียนของ TICS คือ 82.26M โดยมีอุปทานรวมที่ 1361867964 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 35.61M
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา TICS ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0020198
|-7.17%
|30 วัน
|$ -0.01015
|-27.97%
|60 วัน
|$ -0.03315
|-55.91%
|90 วัน
|$ -1.70165
|-98.49%
วันนี้ TICS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0020198 (-7.17%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.01015 (-27.97%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TICS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.03315 (-55.91%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -1.70165 (-98.49%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา TICS (TICS) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา TICSทันที
Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก TICS ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
