ราคาปัจจุบัน ASML Holding NV วันนี้ คือ 1057.67 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASMLON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ASMLON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา ASML Holding NV(ASMLON)

ราคาปัจจุบัน 1 ASMLON เป็น USD

$1,057.67
$1,057.67$1,057.67
-0.08%1D
USD
ASML Holding NV (ASMLON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:28:08 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ASML Holding NV (ASMLON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1,052.34
$ 1,052.34$ 1,052.34
ต่ำสุด 24h
$ 1,066.22
$ 1,066.22$ 1,066.22
สูงสุด 24h

$ 1,052.34
$ 1,052.34$ 1,052.34

$ 1,066.22
$ 1,066.22$ 1,066.22

$ 1,064.4299779945627
$ 1,064.4299779945627$ 1,064.4299779945627

$ 732.0144981577465
$ 732.0144981577465$ 732.0144981577465

0.00%

-0.08%

+2.22%

+2.22%

ราคาเรียลไทม์ ASML Holding NV (ASMLON) คือ $ 1,057.67 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดASMLON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1,052.34 และราคาสูงสุด $ 1,066.22 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ASMLON คือ $ 1,064.4299779945627 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 732.0144981577465

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ASMLON มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.22% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ASML Holding NV (ASMLON) ข้อมูลการตลาด

No.1965

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

$ 59.78K
$ 59.78K$ 59.78K

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

1.49K
1.49K 1.49K

1,488.90066691
1,488.90066691 1,488.90066691

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ASML Holding NV คือ $ 1.57M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 59.78K อุปทานหมุนเวียนของ ASMLON คือ 1.49K โดยมีอุปทานรวมที่ 1488.90066691 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.57M

ประวัติราคา ASML Holding NV (ASMLON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ASML Holding NV ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.8468-0.08%
30 วัน$ +99.14+10.34%
60 วัน$ +307.67+41.02%
90 วัน$ +307.67+41.02%
การเปลี่ยนแปลงราคา ASML Holding NV ในวันนี้

วันนี้ ASMLON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.8468 (-0.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ASML Holding NV ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +99.14 (+10.34%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ASML Holding NV ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ASMLON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +307.67 (+41.02%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ASML Holding NV ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +307.67 (+41.02%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ASML Holding NV (ASMLON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา ASML Holding NVทันที

อะไรคือ ASML Holding NV (ASMLON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

ASML Holding NV มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน ASML Holding NV ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบASMLONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ ASML Holding NV บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ ASML Holding NV ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา ASML Holding NV (USD)

ASML Holding NV (ASMLON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ASML Holding NV (ASMLON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ASML Holding NV

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ASML Holding NV ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ ASML Holding NV (ASMLON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ASML Holding NV (ASMLON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ASMLONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ ASML Holding NV (ASMLON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ ASML Holding NVใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ ASML Holding NV บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ASMLON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น VND
27,832,586.05
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น AUD
A$1,597.0817
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น GBP
793.2525
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น EUR
899.0195
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น USD
$1,057.67
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น MYR
RM4,431.6373
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น TRY
44,379.8332
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น JPY
¥160,765.84
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น ARS
ARS$1,557,683.4925
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น RUB
83,820.3475
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น INR
93,318.2241
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น IDR
Rp17,627,826.2822
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น PHP
62,561.1805
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น EGP
￡E.50,091.2512
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น BRL
R$5,669.1112
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น CAD
C$1,470.1613
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น BDT
129,437.6546
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น NGN
1,539,544.452
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น COP
$4,067,957.4705
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น ZAR
R.18,149.6172
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น UAH
44,517.3303
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น TZS
T.Sh.2,598,695.19
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น VES
Bs225,283.71
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น CLP
$994,209.8
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น PKR
Rs299,701.3712
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น KZT
568,941.8464
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น THB
฿34,173.3177
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น TWD
NT$32,354.1253
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น AED
د.إ3,881.6489
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น CHF
Fr835.5593
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น HKD
HK$8,207.5192
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น AMD
֏404,918.3828
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น MAD
.د.م9,762.2941
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น MXN
$19,461.128
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น SAR
ريال3,966.2625
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น ETB
Br160,374.5021
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น KES
KSh136,587.5038
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น JOD
د.أ749.88803
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น PLN
3,828.7654
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น RON
лв4,611.4412
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น SEK
kr9,889.2145
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น BGN
лв1,766.3089
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น HUF
Ft352,077.1896
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น CZK
22,073.5729
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น KWD
د.ك323.64702
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น ILS
3,437.4275
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น BOB
Bs7,308.4997
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น AZN
1,798.039
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น TJS
SM9,772.8708
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น GEL
2,876.8624
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น AOA
Kz964,140.2419
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น BHD
.د.ب397.68392
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น BMD
$1,057.67
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น DKK
kr6,769.088
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น HNL
L27,848.4511
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น MUR
47,944.1811
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น NAD
$18,265.9609
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น NOK
kr10,534.3932
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น NZD
$1,829.7691
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น PAB
B/.1,057.67
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น PGK
K4,452.7907
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น QAR
ر.ق3,849.9188
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น RSD
дин.106,348.7185
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น UZS
soʻm12,898,412.5704
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น ALL
L87,828.9168
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น ANG
ƒ1,893.2293
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น AWG
ƒ1,903.806
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น BBD
$2,115.34
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น BAM
KM1,766.3089
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น BIF
Fr3,119,068.83
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น BND
$1,364.3943
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น BSD
$1,057.67
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น JMD
$169,681.9981
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น KHR
4,264,789.8575
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น KMF
Fr447,394.41
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น LAK
22,992,825.6271
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น LKR
රු322,060.515
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น MDL
L17,874.623
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น MGA
Ar4,721,735.0276
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น MOP
P8,461.36
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น MVR
16,182.351
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น MWK
MK1,836,231.4637
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น MZN
MT67,595.6897
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น NPR
रु149,385.3108
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น PYG
7,500,995.64
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น RWF
Fr1,536,794.51
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น SBD
$8,704.6241
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น SCR
14,458.3489
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น SRD
$41,820.2718
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น SVC
$9,254.6125
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น SZL
L18,255.3842
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น TMT
m3,712.4217
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น TND
د.ت3,104.26145
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น TTD
$7,181.5793
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น UGX
Sh3,684,922.28
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น XAF
Fr594,410.54
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น XCD
$2,855.709
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น XOF
Fr594,410.54
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น XPF
Fr107,882.34
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น BWP
P15,040.0674
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น BZD
$2,125.9167
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น CVE
$100,097.8888
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น DJF
Fr188,265.26
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น DOP
$67,722.6101
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น DZD
د.ج137,391.333
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น FJD
$2,390.3342
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น GNF
Fr9,196,440.65
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น GTQ
Q8,101.7522
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น GYD
$221,454.9446
1 ASML Holding NV(ASMLON) เป็น ISK
kr130,093.41

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ASML Holding NV ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ ASML Holding NV อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ASML Holding NV

วันนี้ ASML Holding NV (ASMLON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ASMLON เป็นUSD คือ 1,057.67 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ASMLON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ASMLON เป็น USD คือ $ 1,057.67 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ASML Holding NV คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ASMLON คือ $ 1.57M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ASMLON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ASMLON คือ 1.49K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ASMLON คือเท่าใด?
ASMLON ถึงราคา ATH ที่ 1,064.4299779945627 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ASMLON คือเท่าไร?
ASMLON ถึงราคา ATL ที่ 732.0144981577465 USD
ปริมาณการเทรดของ ASMLON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ASMLON คือ $ 59.78K USD
ปีนี้ ASMLON จะสูงขึ้นอีกไหม?
ASMLON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ASMLON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:28:08 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ASML Holding NV (ASMLON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

