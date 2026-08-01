ราคา StonkBroker(STONKBROKER)
ราคาปัจจุบัน StonkBroker (STONKBROKER) วันนี้ ฿ 0.024576, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STONKBROKER เป็น THB คือ ฿ 0.024576 ต่อ STONKBROKER.
StonkBroker มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- STONKBROKER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STONKBROKER เทรดระหว่าง ฿ 0.023419 (ต่ำ) กับ ฿ 0.028713 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STONKBROKER เคลื่อนไหว +1.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.19% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 98.11K.
ROBINHOOD
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ StonkBroker คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 98.11K อุปทานหมุนเวียนของ STONKBROKER คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 2720000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 66.85M
+1.33%
-0.06%
-18.19%
-18.19%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา StonkBroker ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00048365
|-0.06%
|30 วัน
|฿ +0.024076
|+4,815.20%
|60 วัน
|฿ +0.024076
|+4,815.20%
|90 วัน
|฿ +0.024076
|+4,815.20%
วันนี้ STONKBROKER บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00048365 (-0.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.024076 (+4,815.20%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน STONKBROKER เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.024076 (+4,815.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.024076 (+4,815.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด StonkBroker ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด STONKBROKER: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
STONKBROKER_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.03008 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือจุด Pivot Point ที่ 0.028012 ปัจจุบันราคาได้ทะลุแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.029326 และอยู่ในโซนบนของช่วงการขยายตัว ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบ Bullish ทำให้แรงซื้อระยะสั้นเข้ามามีบทบาทเด่น ขณะที่ระยะห่างระหว่างราคาและค่าเฉลี่ยกลางเพิ่มขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างราคาเบี่ยงเบนออกจากพื้นที่ค่าเฉลี่ย ดัชนี MACD ได้เกิดสัญญาณ Cross Over แบบ Bearish โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังแยกตัวลงมา สะท้อนถึงพลังงานการเคลื่อนไหวที่เริ่มลดลง ขณะเดียวกันค่า RSI ยังคงอยู่ในโซน Neutral ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากหรือขายมากจนเกินไป ส่วนค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงลักษณะการปรับตัวแบบ Sideways หรือการแกว่งตัวในกรอบระยะสั้น แถบ Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้าง แสดงถึงความผันผวนที่ทรงตัว โดยไม่มีการขยายหรือหดตัวอย่างชัดเจน แรงซื้อและแรงขายยังคงแตกต่างกันในระดับสูง ทำให้แรงหนุนขาขึ้นเริ่มอ่อนตัวลง สำหรับแนวรับใกล้เคียงด้านล่าง พบที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.029326 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 2.5% แนวรับถัดไปที่ควรพิจารณาคือ R1 ที่ระดับ 0.028736 ห่างจากปัจจุบันราว 4.5% ด้านบนยังไม่มีแนวต้านที่ชัดเจน แต่ต้องติดตามบริเวณจุดสูงสุดก่อนหน้า สำหรับแนวรับสำคัญด้านล่างคือค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.028012 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 6.9% ส่วนแนวรับระยะไกลอยู่ที่ S1 ที่ระดับ 0.027422 ห่างจากปัจจุบันราว 8.8%
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ StonkBroker อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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STONKBROKER คือเหรียญมีม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก StonkBroker ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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