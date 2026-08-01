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ราคาปัจจุบัน StonkBroker วันนี้ คือ 0.024576 THB มูลค่าตลาด STONKBROKER เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา STONKBROKER เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน StonkBroker วันนี้ คือ 0.024576 THB มูลค่าตลาด STONKBROKER เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา STONKBROKER เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STONKBROKER

ข้อมูลราคา STONKBROKER

STONKBROKER คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STONKBROKER

โทเคโนมิกส์ STONKBROKER

การคาดการณ์ราคา STONKBROKER

ประวัติ STONKBROKER

STONKBROKER คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง STONKBROKERเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา StonkBroker(STONKBROKER)

ราคาปัจจุบัน 1 STONKBROKER เป็น THB

฿0.80560128
฿0.80560128฿0.80560128
-0.06%1D
THB
StonkBroker (STONKBROKER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:02:03 (UTC+8)

ราคา StonkBroker วันนี้

ราคาปัจจุบัน StonkBroker (STONKBROKER) วันนี้ ฿ 0.024576, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STONKBROKER เป็น THB คือ ฿ 0.024576 ต่อ STONKBROKER.

StonkBroker มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- STONKBROKER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STONKBROKER เทรดระหว่าง ฿ 0.023419 (ต่ำ) กับ ฿ 0.028713 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STONKBROKER เคลื่อนไหว +1.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.19% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 98.11K.

StonkBroker (STONKBROKER) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 98.11K
฿ 98.11K฿ 98.11K

฿ 66.85M
฿ 66.85M฿ 66.85M

--
----

2,720,000,000
2,720,000,000 2,720,000,000

ROBINHOOD

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ StonkBroker คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 98.11K อุปทานหมุนเวียนของ STONKBROKER คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 2720000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 66.85M

ประวัติราคา StonkBroker THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.023419
฿ 0.023419฿ 0.023419
ต่ำสุด 24h
฿ 0.028713
฿ 0.028713฿ 0.028713
สูงสุด 24h

฿ 0.023419
฿ 0.023419฿ 0.023419

฿ 0.028713
฿ 0.028713฿ 0.028713

--
----

--
----

+1.33%

-0.06%

-18.19%

-18.19%

ประวัติราคา StonkBroker (STONKBROKER) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา StonkBroker ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00048365-0.06%
30 วัน฿ +0.024076+4,815.20%
60 วัน฿ +0.024076+4,815.20%
90 วัน฿ +0.024076+4,815.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา StonkBroker ในวันนี้

วันนี้ STONKBROKER บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00048365 (-0.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา StonkBroker ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.024076 (+4,815.20%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา StonkBroker ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน STONKBROKER เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.024076 (+4,815.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา StonkBroker ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.024076 (+4,815.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา StonkBroker (STONKBROKER) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ StonkBroker

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด StonkBroker ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด StonkBroker วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด STONKBROKER: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

STONKBROKER_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.03008 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือจุด Pivot Point ที่ 0.028012 ปัจจุบันราคาได้ทะลุแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.029326 และอยู่ในโซนบนของช่วงการขยายตัว ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบ Bullish ทำให้แรงซื้อระยะสั้นเข้ามามีบทบาทเด่น ขณะที่ระยะห่างระหว่างราคาและค่าเฉลี่ยกลางเพิ่มขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างราคาเบี่ยงเบนออกจากพื้นที่ค่าเฉลี่ย ดัชนี MACD ได้เกิดสัญญาณ Cross Over แบบ Bearish โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังแยกตัวลงมา สะท้อนถึงพลังงานการเคลื่อนไหวที่เริ่มลดลง ขณะเดียวกันค่า RSI ยังคงอยู่ในโซน Neutral ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากหรือขายมากจนเกินไป ส่วนค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงลักษณะการปรับตัวแบบ Sideways หรือการแกว่งตัวในกรอบระยะสั้น แถบ Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้าง แสดงถึงความผันผวนที่ทรงตัว โดยไม่มีการขยายหรือหดตัวอย่างชัดเจน แรงซื้อและแรงขายยังคงแตกต่างกันในระดับสูง ทำให้แรงหนุนขาขึ้นเริ่มอ่อนตัวลง สำหรับแนวรับใกล้เคียงด้านล่าง พบที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.029326 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 2.5% แนวรับถัดไปที่ควรพิจารณาคือ R1 ที่ระดับ 0.028736 ห่างจากปัจจุบันราว 4.5% ด้านบนยังไม่มีแนวต้านที่ชัดเจน แต่ต้องติดตามบริเวณจุดสูงสุดก่อนหน้า สำหรับแนวรับสำคัญด้านล่างคือค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.028012 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 6.9% ส่วนแนวรับระยะไกลอยู่ที่ S1 ที่ระดับ 0.027422 ห่างจากปัจจุบันราว 8.8%

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา StonkBroker

การคาดการณ์ราคา StonkBroker (STONKBROKER) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STONKBROKER ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา StonkBroker (STONKBROKER) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ StonkBroker อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา StonkBroker จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STONKBROKER ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา StonkBroker

วิธีการซื้อและลงทุน StonkBroker ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย StonkBroker หรือยัง? การซื้อ STONKBROKER บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ StonkBroker ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ StonkBroker (STONKBROKER) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว StonkBroker จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ StonkBroker (STONKBROKER)

คุณสามารถทำอะไรกับ StonkBroker ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ StonkBroker ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ StonkBroker (STONKBROKER)

STONKBROKER คือเหรียญมีม

StonkBroker ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก StonkBroker ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ StonkBroker อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Robinhood Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ StonkBroker

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:02:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ StonkBroker (STONKBROKER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด StonkBroker (STONKBROKER) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน StonkBroker ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
STONKBROKER/USD1
฿0.8032739
฿0.8032739฿0.8032739
-10.35%
2.07M (USDT)
STONKBROKER/USDT
฿0.80586352
฿0.80586352฿0.80586352
-9.69%
3.79M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ STONKBROKER เป็น THB

จำนวน

STONKBROKER
STONKBROKER
THB
THB

1 STONKBROKER = 0.80560128 THB