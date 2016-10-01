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ราคาปัจจุบัน Zcash วันนี้ คือ 492.36 THB มูลค่าตลาด ZEC เท่ากับ 8,226,289,539.597637728 THB ติดตามการอัปเดตราคา ZEC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Zcash วันนี้ คือ 492.36 THB มูลค่าตลาด ZEC เท่ากับ 8,226,289,539.597637728 THB ติดตามการอัปเดตราคา ZEC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZEC

ข้อมูลราคา ZEC

ZEC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ZEC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ZEC

โทเคโนมิกส์ ZEC

การคาดการณ์ราคา ZEC

ประวัติ ZEC

ZEC คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ZECเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ZEC

ZEC USDT-M Futures

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ราคา Zcash(ZEC)

ราคาปัจจุบัน 1 ZEC เป็น THB

฿16,139.5608
฿16,139.5608฿16,139.5608
-0.35%1D
THB
Zcash (ZEC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:42:03 (UTC+8)

ราคา Zcash วันนี้

ราคาปัจจุบัน Zcash (ZEC) วันนี้ ฿ 492.36, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZEC เป็น THB คือ ฿ 492.36 ต่อ ZEC.

Zcash มีอันดับที่ #12 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 8.23B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 16.71M ZEC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZEC เทรดระหว่าง ฿ 484.56 (ต่ำ) กับ ฿ 495.48 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 194,772.19759765625 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 523.468536531364633

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZEC เคลื่อนไหว -0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.65% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 976.57K.

Zcash (ZEC) ข้อมูลการตลาด

No.12

฿ 8.23B
฿ 8.23B฿ 8.23B

฿ 976.57K
฿ 976.57K฿ 976.57K

฿ 10.34B
฿ 10.34B฿ 10.34B

16.71M
16.71M 16.71M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

16,707,875.4155448
16,707,875.4155448 16,707,875.4155448

79.56%

0.35%

2016-10-01 00:00:00

ZEC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Zcash คือ ฿ 8.23B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 976.57K อุปทานหมุนเวียนของ ZEC คือ 16.71M โดยมีอุปทานรวมที่ 16707875.4155448 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 10.34B

ประวัติราคา Zcash THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 484.56
฿ 484.56฿ 484.56
ต่ำสุด 24h
฿ 495.48
฿ 495.48฿ 495.48
สูงสุด 24h

฿ 484.56
฿ 484.56฿ 484.56

฿ 495.48
฿ 495.48฿ 495.48

฿ 194,772.19759765625
฿ 194,772.19759765625฿ 194,772.19759765625

฿ 523.468536531364633
฿ 523.468536531364633฿ 523.468536531364633

-0.19%

-0.35%

-4.65%

-4.65%

ประวัติราคา Zcash (ZEC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Zcash ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -56.6869-0.35%
30 วัน฿ -56.32-10.27%
60 วัน฿ +11.68+2.42%
90 วัน฿ -63.12-11.37%
การเปลี่ยนแปลงราคา Zcash ในวันนี้

วันนี้ ZEC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -56.6869 (-0.35%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Zcash ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -56.32 (-10.27%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Zcash ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ZEC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +11.68 (+2.42%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Zcash ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -63.12 (-11.37%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Zcash

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Zcash ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Zcash วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ZEC: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

ZEC_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่เหนือจุดศูนย์กลางที่ระดับ 486.66 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 490.08 แล้ว และขณะนี้ราคาอยู่ที่ 491.83 ซึ่งใกล้เคียงกับจุดศูนย์กลาง R2 ที่ระดับ 492.41 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วนโครงสร้างระยะสั้นกำลังเคลื่อนตัวอยู่ตามแนวขอบบนของช่องทางขาขึ้น ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังเผชิญหน้ากันบริเวณจุดศูนย์กลางในระดับราคาสูง ขณะเดียวกัน ราคาสามารถยืนเหนือแนวแบ่งแยกสำคัญได้อย่างมั่นคง ดัชนี MACD ได้ทำรูปแบบการตัดขวางแบบทองคำ โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากระจายตัวอยู่เหนือแกนศูนย์กลาง ขณะที่กลุ่ม EMA และกลุ่ม MA ต่างส่งสัญญาณซื้อพร้อมกัน สำหรับดัชนี RSI อยู่ในโซนเป็นกลาง โดยไม่มีภาวะซื้อเกินอย่างรุนแรง และความผันผวนของราคาอยู่ในช่วงที่ทรงตัว ทิศทางของดัชนีเส้นเร็วและเส้นช้าสอดคล้องกัน พลังงานซื้อถูกปล่อยออกมาอย่างเข้มข้น ขณะที่แรงขายยังคงอยู่ในภาวะหดตัว ภาพรวมตลาดแสดงถึงความสอดคล้องระหว่างปริมาณและราคา ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียงในระยะสั้นคือจุดศูนย์กลาง R2 ที่ระดับ 492.41 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 484.33 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันประมาณ 7.5 ดอลลาร์สหรัฐ แนวรับเชิงลึกกว่านั้นอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 480.91 ขณะที่จุดศูนย์กลาง 486.66 ถือเป็นระดับอ้างอิงกลาง สำหรับพื้นที่ด้านบนถูกจำกัดโดยแนวต้าน R2 ส่วนการย่อตัวลงมาจะต้องติดตามแรงรองรับที่จุด S1 อย่างใกล้ชิด จุดสำคัญต่างๆ ถูกวางไว้อย่างแน่นหนาและใกล้เคียงกันมาก

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Zcash?

ราคาของ Zcash (ZEC) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความต้องการด้านความเป็นส่วนตัว – เนื่องจาก Zcash เป็นคริปโตเคอร์เรนซีที่มุ่งเน้นด้านความเป็นส่วนตัว ท่าทีของหน่วยงานกำกับดูแลต่อการทำธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยตัวตนจึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อค่าเงิน ZEC

2. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์ล้วนมีผลต่อราคา ZEC

3. อัตราการนำไปใช้งาน – การใช้งานในโลกจริงและการยอมรับจากผู้ประกอบการร้านค้าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการ

4. การปรับปรุงเทคโนโลยี – การอัปเกรดเครือข่ายและการพัฒนาด้านความเป็นส่วนตัวมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

5. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ – นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัวสร้างความผันผวนให้กับราคา

6. ภาวะการขุดเหมือง – การเปลี่ยนแปลงของความยากในการขุดและรางวัลจากการขุดมีผลต่อปริมาณซัพพลาย

7. การแข่งขัน – ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเหรียญความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ เช่น Monero มีผลต่อตำแหน่งในตลาด

8. ปริมาณการซื้อขาย – ระดับสภาพคล่องบนกระดานซื้อขายมีผลต่อเสถียรภาพของราคา

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Zcash วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Zcash (ZEC) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขาย การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการติดตามแนวโน้มของตลาดให้ทันสมัย ฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวของ ZEC ทำให้เหรียญนี้กลายเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาคริปโตเคอร์เรนซีที่เน้นความเป็นกลางในด้านความเป็นส่วนตัว

การคาดการณ์ราคา Zcash

การคาดการณ์ราคา Zcash (ZEC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ZEC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Zcash (ZEC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Zcash อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Zcash จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ZEC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Zcash

วิธีการซื้อและลงทุน Zcash ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Zcash หรือยัง? การซื้อ ZEC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Zcash ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Zcash (ZEC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Zcash จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Zcash (ZEC)

คุณสามารถทำอะไรกับ Zcash ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Zcash ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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อะไรคือ Zcash (ZEC)

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Zcash ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Zcash ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Zcash อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemBridged-Tokens

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Zcash

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:42:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Zcash (ZEC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Zcash (ZEC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Zcash ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ZEC/USDT
฿16,150.706
฿16,150.706฿16,150.706
-0.31%
1.97K (USDT)
ZEC/USDC
฿16,148.4114
฿16,148.4114฿16,148.4114
-0.15%
105.71 (USDT)
ZEC/USD1
฿16,158.901
฿16,158.901฿16,158.901
-0.10%
113.66 (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ZEC เป็น THB

จำนวน

ZEC
ZEC
THB
THB

1 ZEC = 16,139.5608 THB