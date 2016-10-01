ราคา Zcash(ZEC)
ราคาปัจจุบัน Zcash (ZEC) วันนี้ ฿ 492.36, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZEC เป็น THB คือ ฿ 492.36 ต่อ ZEC.
Zcash มีอันดับที่ #12 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 8.23B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 16.71M ZEC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZEC เทรดระหว่าง ฿ 484.56 (ต่ำ) กับ ฿ 495.48 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 194,772.19759765625 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 523.468536531364633
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZEC เคลื่อนไหว -0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.65% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 976.57K.
No.12
79.56%
0.35%
2016-10-01 00:00:00
ZEC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Zcash คือ ฿ 8.23B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 976.57K อุปทานหมุนเวียนของ ZEC คือ 16.71M โดยมีอุปทานรวมที่ 16707875.4155448 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 10.34B
-0.19%
-0.35%
-4.65%
-4.65%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Zcash ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -56.6869
|-0.35%
|30 วัน
|฿ -56.32
|-10.27%
|60 วัน
|฿ +11.68
|+2.42%
|90 วัน
|฿ -63.12
|-11.37%
วันนี้ ZEC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -56.6869 (-0.35%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -56.32 (-10.27%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ZEC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +11.68 (+2.42%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -63.12 (-11.37%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Zcash ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ZEC: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
ZEC_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่เหนือจุดศูนย์กลางที่ระดับ 486.66 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 490.08 แล้ว และขณะนี้ราคาอยู่ที่ 491.83 ซึ่งใกล้เคียงกับจุดศูนย์กลาง R2 ที่ระดับ 492.41 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วนโครงสร้างระยะสั้นกำลังเคลื่อนตัวอยู่ตามแนวขอบบนของช่องทางขาขึ้น ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังเผชิญหน้ากันบริเวณจุดศูนย์กลางในระดับราคาสูง ขณะเดียวกัน ราคาสามารถยืนเหนือแนวแบ่งแยกสำคัญได้อย่างมั่นคง ดัชนี MACD ได้ทำรูปแบบการตัดขวางแบบทองคำ โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากระจายตัวอยู่เหนือแกนศูนย์กลาง ขณะที่กลุ่ม EMA และกลุ่ม MA ต่างส่งสัญญาณซื้อพร้อมกัน สำหรับดัชนี RSI อยู่ในโซนเป็นกลาง โดยไม่มีภาวะซื้อเกินอย่างรุนแรง และความผันผวนของราคาอยู่ในช่วงที่ทรงตัว ทิศทางของดัชนีเส้นเร็วและเส้นช้าสอดคล้องกัน พลังงานซื้อถูกปล่อยออกมาอย่างเข้มข้น ขณะที่แรงขายยังคงอยู่ในภาวะหดตัว ภาพรวมตลาดแสดงถึงความสอดคล้องระหว่างปริมาณและราคา ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียงในระยะสั้นคือจุดศูนย์กลาง R2 ที่ระดับ 492.41 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 484.33 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันประมาณ 7.5 ดอลลาร์สหรัฐ แนวรับเชิงลึกกว่านั้นอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 480.91 ขณะที่จุดศูนย์กลาง 486.66 ถือเป็นระดับอ้างอิงกลาง สำหรับพื้นที่ด้านบนถูกจำกัดโดยแนวต้าน R2 ส่วนการย่อตัวลงมาจะต้องติดตามแรงรองรับที่จุด S1 อย่างใกล้ชิด จุดสำคัญต่างๆ ถูกวางไว้อย่างแน่นหนาและใกล้เคียงกันมาก
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Zcash อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Zcash ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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