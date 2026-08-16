ราคา NatGold Digital(NATG)
ราคาปัจจุบัน NatGold Digital (NATG) วันนี้ ฿ 2,510, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NATG เป็น THB คือ ฿ 2,510 ต่อ NATG.
NatGold Digital มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- NATG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NATG เทรดระหว่าง ฿ 2,510 (ต่ำ) กับ ฿ 2,513.5 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NATG เคลื่อนไหว -0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.46% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 9.34K.
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NatGold Digital คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 9.34K อุปทานหมุนเวียนของ NATG คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --
-0.12%
0.00%
-0.46%
-0.46%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา NatGold Digital ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ 0
|0.00%
|30 วัน
|฿ +1,910
|+318.33%
|60 วัน
|฿ +1,910
|+318.33%
|90 วัน
|฿ +1,910
|+318.33%
วันนี้ NATG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +1,910 (+318.33%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NATG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +1,910 (+318.33%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +1,910 (+318.33%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ในปี 2040 ราคาของ NatGold Digital อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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NatGold (NATG) provides digital exposure to NatGold Certified Resources remaining securely within Mother Nature’s Vault. At minting, each NATG references one troy ounce of NatGold Certified Resources confirmed through independent technical reports and NatGold’s certification process. NATG provides digital exposure to gold without the storage, vaulting and transportation requirements associated with physical gold. Target users include individuals seeking digital gold exposure, participants interested in blockchain-based real-world assets, and owners of qualifying mineral rights seeking to commercialize NatGold Certified Resources through NatGold’s digital mining process.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก NatGold Digital ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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