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ราคาปัจจุบัน Tether Gold วันนี้ คือ 4,362 THB มูลค่าตลาด GOLD(XAUT) เท่ากับ 2,673,136,802.878584 THB ติดตามการอัปเดตราคา GOLD(XAUT) เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Tether Gold วันนี้ คือ 4,362 THB มูลค่าตลาด GOLD(XAUT) เท่ากับ 2,673,136,802.878584 THB ติดตามการอัปเดตราคา GOLD(XAUT) เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GOLD(XAUT)

ข้อมูลราคา GOLD(XAUT)

GOLD(XAUT) คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ GOLD(XAUT)

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GOLD(XAUT)

โทเคโนมิกส์ GOLD(XAUT)

การคาดการณ์ราคา GOLD(XAUT)

ประวัติ GOLD(XAUT)

GOLD(XAUT) คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง GOLD(XAUT)เป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต GOLD(XAUT)

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ราคา Tether Gold(GOLD(XAUT))

ราคาปัจจุบัน 1 GOLD(XAUT) เป็น THB

฿142986.36
฿142986.36฿142986.36
+0.04%1D
THB
Tether Gold (GOLD(XAUT)) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:57:07 (UTC+8)

ราคา Tether Gold วันนี้

ราคาปัจจุบัน Tether Gold (GOLD(XAUT)) วันนี้ ฿ 4,362, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GOLD(XAUT) เป็น THB คือ ฿ 4,362 ต่อ GOLD(XAUT).

Tether Gold มีอันดับที่ #34 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.67B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 612.82K GOLD(XAUT) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GOLD(XAUT) เทรดระหว่าง ฿ 4,358.18 (ต่ำ) กับ ฿ 4,365.42 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 183,472.8057751650149 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 46,183.1629081922

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GOLD(XAUT) เคลื่อนไหว +0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 185.43K.

Tether Gold (GOLD(XAUT)) ข้อมูลการตลาด

No.34

฿ 2.67B
฿ 2.67B฿ 2.67B

฿ 185.43K
฿ 185.43K฿ 185.43K

฿ 3.09B
฿ 3.09B฿ 3.09B

612.82K
612.82K 612.82K

707,747.089
707,747.089 707,747.089

0.11%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tether Gold คือ ฿ 2.67B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 185.43K อุปทานหมุนเวียนของ GOLD(XAUT) คือ 612.82K โดยมีอุปทานรวมที่ 707747.089 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.09B

ประวัติราคา Tether Gold THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 4,358.18
฿ 4,358.18฿ 4,358.18
ต่ำสุด 24h
฿ 4,365.42
฿ 4,365.42฿ 4,365.42
สูงสุด 24h

฿ 4,358.18
฿ 4,358.18฿ 4,358.18

฿ 4,365.42
฿ 4,365.42฿ 4,365.42

฿ 183,472.8057751650149
฿ 183,472.8057751650149฿ 183,472.8057751650149

฿ 46,183.1629081922
฿ 46,183.1629081922฿ 46,183.1629081922

+0.02%

+0.04%

+0.62%

+0.62%

ประวัติราคา Tether Gold (GOLD(XAUT)) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Tether Gold ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +57.1717+0.04%
30 วัน฿ +366.52+9.17%
60 วัน฿ +57.73+1.34%
90 วัน฿ -185.97-4.09%
การเปลี่ยนแปลงราคา Tether Gold ในวันนี้

วันนี้ GOLD(XAUT) บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +57.1717 (+0.04%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Tether Gold ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +366.52 (+9.17%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Tether Gold ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GOLD(XAUT) เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +57.73 (+1.34%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Tether Gold ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -185.97 (-4.09%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Tether Gold (GOLD(XAUT)) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Tether Gold

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Tether Gold ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Tether Gold วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GOLD(XAUT): ขาลง ขาขึ้น 25% | ขาลง75%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

【โครงสร้างตลาด】 XAUT_USDT แสดงสัญญาณซื้อที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูงในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 4,649.29 ซึ่งต่ำกว่าค่าศูนย์กลางของฮับ (Hub) ที่ระดับ 4,703.4333 อยู่ 54 จุด และอยู่ในโซนรับรองที่รองรับไว้เหนือแนวรับ S1 ที่ระดับ 4,629.9666 ซึ่งเป็นระยะเผื่อไว้ กลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และกลุ่มค่าเฉลี่ยเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ต่างแสดงสถานะ "ซื้อ 7 ขาย 0 ไม่มีการเคลื่อนไหว 0" อย่างสมบูรณ์แบบ 【สถานะพลังงานเคลื่อนที่】 MACD กำลังอยู่ในภาวะเส้นตัดลง (Dead Cross) และเกิดการเบี่ยงเบนเชิงลำดับขั้น (Divergence) ระหว่างสัญญาณซื้อกับระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขณะที่ RSI ยังคงอยู่ในช่วงกลาง (Neutral Zone) ส่วนความเข้มข้นของพลังงานเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการแตกตัวระหว่างดัชนีเร็วและดัชนีช้า ทำให้พลังงานระยะสั้นและแนวโน้มระยะกลาง/ยาวไม่ได้เกิดการตอบสนองไปในทิศทางเดียวกัน 【ระดับราคาสำคัญ】 แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ค่าศูนย์กลางของฮับ 4,703.4333 (เหนือราคาปัจจุบัน 54 จุด) ส่วนแนวต้านระยะไกล R1 อยู่ที่ 4,834.7666 (เหนือราคาปัจจุบัน 185 จุด) สำหรับแนวรับด้านล่าง แนวรับ S1 อยู่ที่ 4,629.9666 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 19 จุด และแนวรับ S2 อยู่ที่ 4,498.6333 ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 150 จุด

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Tether Gold?

ราคาของ Tether Gold (XAUT) ได้รับอิทธิพลหลักจาก:

1. ราคาทองคำจริง – XAUT ติดตามมูลค่าของทองคำแท้
2. ความต้องการในตลาดสำหรับคริปโทเคอร์เรนซีที่รองรับด้วยทองคำ
3. ความเชื่อมั่นและภาวะความผันผวนของตลาดคริปโตโดยรวม
4. พื้นฐานของตลาดทองคำ (อัตราเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ)
5. ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ Tether

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Tether Gold วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Tether Gold (XAUT) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจลงทุน – นักเทรดจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนต้องตรวจสอบมูลค่าของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่แบบเรียลไทม์
3. การวิเคราะห์ตลาด – การเคลื่อนไหวของราคาช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
4. การลงทุนในทองคำ – XAUT เปิดโอกาสให้เข้าถึงทองคำจริงในรูปแบบดิจิทัล โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเก็บ
5. โอกาสทำกำไรจากการเก็งกำไร – ความแตกต่างของราคาบนแต่ละแพลตฟอร์มการซื้อขายสามารถสร้างโอกาสทำกำไรได้

การคาดการณ์ราคา Tether Gold

การคาดการณ์ราคา Tether Gold (GOLD(XAUT)) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GOLD(XAUT) ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Tether Gold (GOLD(XAUT)) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Tether Gold อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Tether Gold จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GOLD(XAUT) ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Tether Gold

วิธีการซื้อและลงทุน Tether Gold ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Tether Gold หรือยัง? การซื้อ GOLD(XAUT) บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Tether Gold ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Tether Gold (GOLD(XAUT)) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Tether Gold จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Tether Gold (GOLD(XAUT))

คุณสามารถทำอะไรกับ Tether Gold ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Tether Gold ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Tether Gold (GOLD(XAUT))

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Tether Gold ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Tether Gold ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Tether Gold อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tether Gold

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:57:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tether Gold (GOLD(XAUT))

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tether Gold

GOLD(XAUT) USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ GOLD(XAUT) โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส GOLD(XAUT) USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Tether Gold (GOLD(XAUT)) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Tether Gold ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GOLD(XAUT)/USDT
฿142986.36
฿142986.36฿142986.36
+0.04%
42.71 (USDT)
GOLD(XAUT)/EUR
฿123,551.098
฿123,551.098฿123,551.098
+0.06%
15.13 (USDT)
GOLD(XAUT)/USD1
฿142,979.804
฿142,979.804฿142,979.804
+0.07%
12.93 (USDT)
GOLD(XAUT)/USDC
฿142855.24
฿142855.24฿142855.24
+0.04%
36.97 (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ GOLD(XAUT) เป็น THB

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GOLD(XAUT)
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THB

1 GOLD(XAUT) = 142,986.35 THB