ราคา Tether Gold(GOLD(XAUT))
ราคาปัจจุบัน Tether Gold (GOLD(XAUT)) วันนี้ ฿ 4,362, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GOLD(XAUT) เป็น THB คือ ฿ 4,362 ต่อ GOLD(XAUT).
Tether Gold มีอันดับที่ #34 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.67B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 612.82K GOLD(XAUT) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GOLD(XAUT) เทรดระหว่าง ฿ 4,358.18 (ต่ำ) กับ ฿ 4,365.42 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 183,472.8057751650149 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 46,183.1629081922
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GOLD(XAUT) เคลื่อนไหว +0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 185.43K.
No.34
0.11%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tether Gold คือ ฿ 2.67B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 185.43K อุปทานหมุนเวียนของ GOLD(XAUT) คือ 612.82K โดยมีอุปทานรวมที่ 707747.089 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.09B
+0.02%
+0.04%
+0.62%
+0.62%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Tether Gold ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +57.1717
|+0.04%
|30 วัน
|฿ +366.52
|+9.17%
|60 วัน
|฿ +57.73
|+1.34%
|90 วัน
|฿ -185.97
|-4.09%
วันนี้ GOLD(XAUT) บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +57.1717 (+0.04%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +366.52 (+9.17%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GOLD(XAUT) เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +57.73 (+1.34%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -185.97 (-4.09%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Tether Gold ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GOLD(XAUT): ขาลง ขาขึ้น 25% | ขาลง75%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
【โครงสร้างตลาด】 XAUT_USDT แสดงสัญญาณซื้อที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูงในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 4,649.29 ซึ่งต่ำกว่าค่าศูนย์กลางของฮับ (Hub) ที่ระดับ 4,703.4333 อยู่ 54 จุด และอยู่ในโซนรับรองที่รองรับไว้เหนือแนวรับ S1 ที่ระดับ 4,629.9666 ซึ่งเป็นระยะเผื่อไว้ กลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และกลุ่มค่าเฉลี่ยเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ต่างแสดงสถานะ "ซื้อ 7 ขาย 0 ไม่มีการเคลื่อนไหว 0" อย่างสมบูรณ์แบบ 【สถานะพลังงานเคลื่อนที่】 MACD กำลังอยู่ในภาวะเส้นตัดลง (Dead Cross) และเกิดการเบี่ยงเบนเชิงลำดับขั้น (Divergence) ระหว่างสัญญาณซื้อกับระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขณะที่ RSI ยังคงอยู่ในช่วงกลาง (Neutral Zone) ส่วนความเข้มข้นของพลังงานเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการแตกตัวระหว่างดัชนีเร็วและดัชนีช้า ทำให้พลังงานระยะสั้นและแนวโน้มระยะกลาง/ยาวไม่ได้เกิดการตอบสนองไปในทิศทางเดียวกัน 【ระดับราคาสำคัญ】 แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ค่าศูนย์กลางของฮับ 4,703.4333 (เหนือราคาปัจจุบัน 54 จุด) ส่วนแนวต้านระยะไกล R1 อยู่ที่ 4,834.7666 (เหนือราคาปัจจุบัน 185 จุด) สำหรับแนวรับด้านล่าง แนวรับ S1 อยู่ที่ 4,629.9666 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 19 จุด และแนวรับ S2 อยู่ที่ 4,498.6333 ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 150 จุด
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Tether Gold อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Tether Gold ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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