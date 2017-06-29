ราคา StatusNetwork(SNT)
ราคาปัจจุบัน StatusNetwork (SNT) วันนี้ ฿ 0.00483, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SNT เป็น THB คือ ฿ 0.00483 ต่อ SNT.
StatusNetwork มีอันดับที่ #522 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 23.24M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.81B SNT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SNT เทรดระหว่าง ฿ 0.00475 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00489 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 22.15747657418251044 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.203119719966559
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SNT เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -11.38% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 49.81K.
No.522
2017-06-29 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ StatusNetwork คือ ฿ 23.24M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 49.81K อุปทานหมุนเวียนของ SNT คือ 4.81B โดยมีอุปทานรวมที่ 6804870174.87816825 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 32.87M
0.00%
-1.02%
-11.38%
-11.38%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา StatusNetwork ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0016316
|-1.02%
|30 วัน
|฿ -0.00225
|-31.78%
|60 วัน
|฿ -0.0027
|-35.86%
|90 วัน
|฿ -0.00509
|-51.32%
วันนี้ SNT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0016316 (-1.02%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00225 (-31.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SNT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0027 (-35.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00509 (-51.32%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด StatusNetwork ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SNT: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
SNT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.004803 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.00481 ใกล้เคียงกับระดับศูนย์กลางมาก ราคาอยู่ในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ซึ่งเป็นบริเวณที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสร้างสมดุลชั่วคราว ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นการเรียงตัวแบบกระทิง และโครงสร้างแนวโน้มระยะสั้นยังไม่ถูกทำลาย ราคาไม่ได้ทะลุผ่านแนวต้านด้านบนหรือหลุดลงมาต่ำกว่าแนวรับด้านล่าง ทำให้ยังคงรักษาลักษณะการปรับตัวแบบแกว่งตัว เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นทั้งหมดมีทิศทางชี้ขึ้น กลุ่ม EMA ยืนยันว่าแรงผลักดันระยะสั้นกำลังเพิ่มขึ้น MACD สร้างสัญญาณ Golden Cross ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อกำลังเข้ามามีบทบาท ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนว่าความผันผวนในขณะนี้ยังไม่ได้เกิดจากอารมณ์ตลาดที่รุนแรง ตัวชี้วัดแบบเร็วและแบบช้ามีการแยกชั้น แสดงให้เห็นว่าแรงผลักดันระยะสั้นแข็งแกร่งกว่าแนวโน้มระยะกลาง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ตลาดยังขาดสัญญาณการเคลื่อนไหวแบบเดียวทิศทางที่ชัดเจน แรงผลักดันกระจายตัวอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น โดยตัวชี้วัดระยะกลางและระยะยาวยังไม่ได้ปรับตัวตามอย่างเต็มที่ ระดับแนวต้านแรก R1 อยู่ที่ 0.004858 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.9% หากสามารถทะลุผ่านระดับนี้ได้ จะเปิดพื้นที่ไปยังแนวต้าน R2 ที่ 0.004912 สำหรับแนวรับแรก S1 อยู่ที่ 0.004749 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 1.2% หากหลุดระดับนี้ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ S2 ที่ 0.004694 บริเวณใกล้เคียงมีระดับราคาหนาแน่น แต่พื้นที่ไกลออกไปค่อนข้างเปิดกว้าง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ StatusNetwork อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก StatusNetwork ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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