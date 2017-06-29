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ราคาปัจจุบัน StatusNetwork วันนี้ คือ 0.00483 THB มูลค่าตลาด SNT เท่ากับ 23,243,204.4448282482363 THB ติดตามการอัปเดตราคา SNT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน StatusNetwork วันนี้ คือ 0.00483 THB มูลค่าตลาด SNT เท่ากับ 23,243,204.4448282482363 THB ติดตามการอัปเดตราคา SNT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SNT

ข้อมูลราคา SNT

SNT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SNT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SNT

โทเคโนมิกส์ SNT

การคาดการณ์ราคา SNT

ประวัติ SNT

SNT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง SNTเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต SNT

SNT USDT-M Futures

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StatusNetwork โลโก้

ราคา StatusNetwork(SNT)

ราคาปัจจุบัน 1 SNT เป็น THB

฿0.1583274
฿0.1583274฿0.1583274
-1.02%1D
THB
StatusNetwork (SNT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:44:47 (UTC+8)

ราคา StatusNetwork วันนี้

ราคาปัจจุบัน StatusNetwork (SNT) วันนี้ ฿ 0.00483, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SNT เป็น THB คือ ฿ 0.00483 ต่อ SNT.

StatusNetwork มีอันดับที่ #522 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 23.24M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.81B SNT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SNT เทรดระหว่าง ฿ 0.00475 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00489 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 22.15747657418251044 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.203119719966559

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SNT เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -11.38% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 49.81K.

StatusNetwork (SNT) ข้อมูลการตลาด

No.522

฿ 23.24M
฿ 23.24M฿ 23.24M

฿ 49.81K
฿ 49.81K฿ 49.81K

฿ 32.87M
฿ 32.87M฿ 32.87M

4.81B
4.81B 4.81B

--
----

6,804,870,174.87816825
6,804,870,174.87816825 6,804,870,174.87816825

2017-06-29 00:00:00

฿ 1.199748
฿ 1.199748฿ 1.199748

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ StatusNetwork คือ ฿ 23.24M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 49.81K อุปทานหมุนเวียนของ SNT คือ 4.81B โดยมีอุปทานรวมที่ 6804870174.87816825 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 32.87M

ประวัติราคา StatusNetwork THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00475
฿ 0.00475฿ 0.00475
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00489
฿ 0.00489฿ 0.00489
สูงสุด 24h

฿ 0.00475
฿ 0.00475฿ 0.00475

฿ 0.00489
฿ 0.00489฿ 0.00489

฿ 22.15747657418251044
฿ 22.15747657418251044฿ 22.15747657418251044

฿ 0.203119719966559
฿ 0.203119719966559฿ 0.203119719966559

0.00%

-1.02%

-11.38%

-11.38%

ประวัติราคา StatusNetwork (SNT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา StatusNetwork ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0016316-1.02%
30 วัน฿ -0.00225-31.78%
60 วัน฿ -0.0027-35.86%
90 วัน฿ -0.00509-51.32%
การเปลี่ยนแปลงราคา StatusNetwork ในวันนี้

วันนี้ SNT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0016316 (-1.02%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา StatusNetwork ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00225 (-31.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา StatusNetwork ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SNT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0027 (-35.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา StatusNetwork ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00509 (-51.32%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา StatusNetwork (SNT) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ StatusNetwork

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด StatusNetwork ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด StatusNetwork วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SNT: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

SNT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.004803 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.00481 ใกล้เคียงกับระดับศูนย์กลางมาก ราคาอยู่ในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ซึ่งเป็นบริเวณที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสร้างสมดุลชั่วคราว ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นการเรียงตัวแบบกระทิง และโครงสร้างแนวโน้มระยะสั้นยังไม่ถูกทำลาย ราคาไม่ได้ทะลุผ่านแนวต้านด้านบนหรือหลุดลงมาต่ำกว่าแนวรับด้านล่าง ทำให้ยังคงรักษาลักษณะการปรับตัวแบบแกว่งตัว เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นทั้งหมดมีทิศทางชี้ขึ้น กลุ่ม EMA ยืนยันว่าแรงผลักดันระยะสั้นกำลังเพิ่มขึ้น MACD สร้างสัญญาณ Golden Cross ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อกำลังเข้ามามีบทบาท ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนว่าความผันผวนในขณะนี้ยังไม่ได้เกิดจากอารมณ์ตลาดที่รุนแรง ตัวชี้วัดแบบเร็วและแบบช้ามีการแยกชั้น แสดงให้เห็นว่าแรงผลักดันระยะสั้นแข็งแกร่งกว่าแนวโน้มระยะกลาง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ตลาดยังขาดสัญญาณการเคลื่อนไหวแบบเดียวทิศทางที่ชัดเจน แรงผลักดันกระจายตัวอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น โดยตัวชี้วัดระยะกลางและระยะยาวยังไม่ได้ปรับตัวตามอย่างเต็มที่ ระดับแนวต้านแรก R1 อยู่ที่ 0.004858 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.9% หากสามารถทะลุผ่านระดับนี้ได้ จะเปิดพื้นที่ไปยังแนวต้าน R2 ที่ 0.004912 สำหรับแนวรับแรก S1 อยู่ที่ 0.004749 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 1.2% หากหลุดระดับนี้ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ S2 ที่ 0.004694 บริเวณใกล้เคียงมีระดับราคาหนาแน่น แต่พื้นที่ไกลออกไปค่อนข้างเปิดกว้าง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ StatusNetwork?

ราคาของ StatusNetwork (SNT) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การยอมรับแอป Status: เนื่องจาก SNT เป็นโทเค็นด้านการใช้งานสำหรับแพลตฟอร์มการส่งข้อความ Status การเพิ่มขึ้นของการใช้งานโดยผู้ใช้จะส่งผลโดยตรงต่อความต้องการใน SNT

2. ประสิทธิภาพของเครือข่าย Ethereum: SNT ทำงานบนเครือข่าย Ethereum ดังนั้น ความแออัดของเครือข่าย ETH และค่าธรรมเนียม Gas จึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้งานของ SNT

3. ทัศนคติของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและทัศนคติของนักลงทุนที่มีต่อแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบกระจายศูนย์

4. ประโยชน์ของโทเค็น: SNT ถูกใช้สำหรับการกำกับดูแล การเดิมพัน (staking) และการเข้าถึงฟีเจอร์ระดับพรีเมียมภายในระบบนิเวศของ Status

5. การแข่งขัน: ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความและ DeFi อื่น ๆ

6. ความก้าวหน้าด้านการพัฒนา: การอัปเดต ความร่วมมือ และการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ๆ

7. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ: การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตที่ส่งผลกระทบต่อแพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ StatusNetwork วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ StatusNetwork (SNT) ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การวิเคราะห์ตลาด หรือการวางแผนการลงทุน SNT เป็นโทเค็นบนเครือข่าย Ethereum ที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศของแอปมือถือ Status นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อหาโอกาสในการซื้อขาย ขณะที่นักลงทุนใช้การติดตามผลการดำเนินงานและแนวโน้มของตลาด การติดตามราคาช่วยประเมินความผันผวน ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ และช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงในทรัพย์สินคริปโตเคอร์เรนซีของตนได้

การคาดการณ์ราคา StatusNetwork

การคาดการณ์ราคา StatusNetwork (SNT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SNT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา StatusNetwork (SNT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ StatusNetwork อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา StatusNetwork จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SNT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา StatusNetwork

วิธีการซื้อและลงทุน StatusNetwork ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย StatusNetwork หรือยัง? การซื้อ SNT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ StatusNetwork ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ StatusNetwork (SNT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว StatusNetwork จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ StatusNetwork (SNT)

คุณสามารถทำอะไรกับ StatusNetwork ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ StatusNetwork ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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อะไรคือ StatusNetwork (SNT)

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

StatusNetwork ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก StatusNetwork ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ StatusNetwork อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemInfrastructureLayer 2 (L2)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ StatusNetwork

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:44:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ StatusNetwork (SNT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ StatusNetwork

SNT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ SNT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส SNT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด StatusNetwork (SNT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน StatusNetwork ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SNT/USDT
฿0.1583274
฿0.1583274฿0.1583274
-0.82%
10.34M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 SNT = 0.1583274 THB