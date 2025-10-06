ราคาปัจจุบัน LINEA วันนี้ คือ 0.01453 USD ติดตามการอัปเดตราคา LINEA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LINEA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน LINEA วันนี้ คือ 0.01453 USD ติดตามการอัปเดตราคา LINEA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LINEA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LINEA

ข้อมูลราคา LINEA

เอกสารไวท์เปเปอร์ LINEA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LINEA

โทเคโนมิกส์ LINEA

การคาดการณ์ราคา LINEA

ประวัติ LINEA

LINEA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง LINEAเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต LINEA

LINEA USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

LINEA โลโก้

ราคา LINEA(LINEA)

ราคาปัจจุบัน 1 LINEA เป็น USD

$0.01453
$0.01453$0.01453
+1.25%1D
USD
LINEA (LINEA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:55:49 (UTC+8)

ข้อมูลราคา LINEA (LINEA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01395
$ 0.01395$ 0.01395
ต่ำสุด 24h
$ 0.0153
$ 0.0153$ 0.0153
สูงสุด 24h

$ 0.01395
$ 0.01395$ 0.01395

$ 0.0153
$ 0.0153$ 0.0153

$ 0.04657278430753583
$ 0.04657278430753583$ 0.04657278430753583

$ 0.007196492054667389
$ 0.007196492054667389$ 0.007196492054667389

+1.32%

+1.25%

-12.95%

-12.95%

ราคาเรียลไทม์ LINEA (LINEA) คือ $ 0.01453 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLINEA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01395 และราคาสูงสุด $ 0.0153 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LINEA คือ $ 0.04657278430753583 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.007196492054667389

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LINEA มีการเปลี่ยนแปลง +1.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.25% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -12.95% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

LINEA (LINEA) ข้อมูลการตลาด

No.178

$ 224.96M
$ 224.96M$ 224.96M

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

$ 1.05B
$ 1.05B$ 1.05B

15.48B
15.48B 15.48B

72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000

72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000

21.50%

0.01%

LINEA

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ LINEA คือ $ 224.96M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.89M อุปทานหมุนเวียนของ LINEA คือ 15.48B โดยมีอุปทานรวมที่ 72009990000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.05B

ประวัติราคา LINEA (LINEA) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา LINEA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0001794+1.25%
30 วัน$ -0.0133-47.80%
60 วัน$ +0.00953+190.60%
90 วัน$ +0.00953+190.60%
การเปลี่ยนแปลงราคา LINEA ในวันนี้

วันนี้ LINEA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0001794 (+1.25%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา LINEA ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0133 (-47.80%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา LINEA ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LINEA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00953 (+190.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา LINEA ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.00953 (+190.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา LINEA (LINEA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา LINEAทันที

อะไรคือ LINEA (LINEA)

Linea คือเลเยอร์ 2 ที่ถูกสร้างขึ้นจากหลักการแรกเริ่ม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Ethereum และเศรษฐกิจ ETH ทั้งหมด ทุกองค์ประกอบของการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลไกการเบิร์น ETH ที่เกิดประโยชน์ ผลตอบแทนดั้งเดิมที่ใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเทคโนโลยี zk ที่เทียบเท่า Ethereum ต่างช่วยขยายคุณค่าและการใช้งานของ Ethereum Mainnet ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดในวงการ ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้พัฒนา Ethereum ที่น่าเชื่อถือที่สุด ด้วยโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบัน และการผสานอย่างลึกซึ้งใน DeFi Linea จึงเป็นเชนที่ดีที่สุดสำหรับทุน ETH ที่ทุกธุรกรรมและทุกบล็อกช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ Ethereum

LINEA มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน LINEA ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบLINEAความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ LINEA บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ LINEA ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา LINEA (USD)

LINEA (LINEA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ LINEA (LINEA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ LINEA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา LINEA ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ LINEA (LINEA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ LINEA (LINEA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LINEAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ LINEA (LINEA)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ LINEAใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ LINEA บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

LINEA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 LINEA(LINEA) เป็น VND
382.35695
1 LINEA(LINEA) เป็น AUD
A$0.0219403
1 LINEA(LINEA) เป็น GBP
0.0108975
1 LINEA(LINEA) เป็น EUR
0.0123505
1 LINEA(LINEA) เป็น USD
$0.01453
1 LINEA(LINEA) เป็น MYR
RM0.0608807
1 LINEA(LINEA) เป็น TRY
0.6096788
1 LINEA(LINEA) เป็น JPY
¥2.20856
1 LINEA(LINEA) เป็น ARS
ARS$21.2425694
1 LINEA(LINEA) เป็น RUB
1.1513572
1 LINEA(LINEA) เป็น INR
1.2819819
1 LINEA(LINEA) เป็น IDR
Rp242.1665698
1 LINEA(LINEA) เป็น PHP
0.8598854
1 LINEA(LINEA) เป็น EGP
￡E.0.6882861
1 LINEA(LINEA) เป็น BRL
R$0.0778808
1 LINEA(LINEA) เป็น CAD
C$0.0201967
1 LINEA(LINEA) เป็น BDT
1.7781814
1 LINEA(LINEA) เป็น NGN
21.149868
1 LINEA(LINEA) เป็น COP
$56.3176988
1 LINEA(LINEA) เป็น ZAR
R.0.2491895
1 LINEA(LINEA) เป็น UAH
0.6115677
1 LINEA(LINEA) เป็น TZS
T.Sh.35.70021
1 LINEA(LINEA) เป็น VES
Bs3.09489
1 LINEA(LINEA) เป็น CLP
$13.68726
1 LINEA(LINEA) เป็น PKR
Rs4.0824941
1 LINEA(LINEA) เป็น KZT
7.8159776
1 LINEA(LINEA) เป็น THB
฿0.4700455
1 LINEA(LINEA) เป็น TWD
NT$0.4441821
1 LINEA(LINEA) เป็น AED
د.إ0.0533251
1 LINEA(LINEA) เป็น CHF
Fr0.0114787
1 LINEA(LINEA) เป็น HKD
HK$0.1127528
1 LINEA(LINEA) เป็น AMD
֏5.5626652
1 LINEA(LINEA) เป็น MAD
.د.م0.1339666
1 LINEA(LINEA) เป็น MXN
$0.2674973
1 LINEA(LINEA) เป็น SAR
ريال0.0543422
1 LINEA(LINEA) เป็น ETB
Br2.198389
1 LINEA(LINEA) เป็น KES
KSh1.8777119
1 LINEA(LINEA) เป็น JOD
د.أ0.01030177
1 LINEA(LINEA) เป็น PLN
0.0527439
1 LINEA(LINEA) เป็น RON
лв0.0633508
1 LINEA(LINEA) เป็น SEK
kr0.1360008
1 LINEA(LINEA) เป็น BGN
лв0.0242651
1 LINEA(LINEA) เป็น HUF
Ft4.83849
1 LINEA(LINEA) เป็น CZK
0.3030958
1 LINEA(LINEA) เป็น KWD
د.ك0.00444618
1 LINEA(LINEA) เป็น ILS
0.0472225
1 LINEA(LINEA) เป็น BOB
Bs0.1004023
1 LINEA(LINEA) เป็น AZN
0.024701
1 LINEA(LINEA) เป็น TJS
SM0.1342572
1 LINEA(LINEA) เป็น GEL
0.0395216
1 LINEA(LINEA) เป็น AOA
Kz13.3180527
1 LINEA(LINEA) เป็น BHD
.د.ب0.00546328
1 LINEA(LINEA) เป็น BMD
$0.01453
1 LINEA(LINEA) เป็น DKK
kr0.092992
1 LINEA(LINEA) เป็น HNL
L0.3830108
1 LINEA(LINEA) เป็น MUR
0.6599526
1 LINEA(LINEA) เป็น NAD
$0.2503519
1 LINEA(LINEA) เป็น NOK
kr0.1447188
1 LINEA(LINEA) เป็น NZD
$0.0249916
1 LINEA(LINEA) เป็น PAB
B/.0.01453
1 LINEA(LINEA) เป็น PGK
K0.0608807
1 LINEA(LINEA) เป็น QAR
ر.ق0.0528892
1 LINEA(LINEA) เป็น RSD
дин.1.4607009
1 LINEA(LINEA) เป็น UZS
soʻm175.0602007
1 LINEA(LINEA) เป็น ALL
L1.2070071
1 LINEA(LINEA) เป็น ANG
ƒ0.0260087
1 LINEA(LINEA) เป็น AWG
ƒ0.026154
1 LINEA(LINEA) เป็น BBD
$0.02906
1 LINEA(LINEA) เป็น BAM
KM0.0242651
1 LINEA(LINEA) เป็น BIF
Fr42.84897
1 LINEA(LINEA) เป็น BND
$0.0187437
1 LINEA(LINEA) เป็น BSD
$0.01453
1 LINEA(LINEA) เป็น JMD
$2.3310479
1 LINEA(LINEA) เป็น KHR
58.5885925
1 LINEA(LINEA) เป็น KMF
Fr6.14619
1 LINEA(LINEA) เป็น LAK
315.8695589
1 LINEA(LINEA) เป็น LKR
රු4.424385
1 LINEA(LINEA) เป็น MDL
L0.245557
1 LINEA(LINEA) เป็น MGA
Ar65.7465064
1 LINEA(LINEA) เป็น MOP
P0.11624
1 LINEA(LINEA) เป็น MVR
0.222309
1 LINEA(LINEA) เป็น MWK
MK25.2256783
1 LINEA(LINEA) เป็น MZN
MT0.9286123
1 LINEA(LINEA) เป็น NPR
रु2.0522172
1 LINEA(LINEA) เป็น PYG
103.04676
1 LINEA(LINEA) เป็น RWF
Fr21.05397
1 LINEA(LINEA) เป็น SBD
$0.1195819
1 LINEA(LINEA) เป็น SCR
0.2070525
1 LINEA(LINEA) เป็น SRD
$0.5745162
1 LINEA(LINEA) เป็น SVC
$0.1271375
1 LINEA(LINEA) เป็น SZL
L0.2503519
1 LINEA(LINEA) เป็น TMT
m0.0510003
1 LINEA(LINEA) เป็น TND
د.ت0.04229683
1 LINEA(LINEA) เป็น TTD
$0.0986587
1 LINEA(LINEA) เป็น UGX
Sh50.62252
1 LINEA(LINEA) เป็น XAF
Fr8.16586
1 LINEA(LINEA) เป็น XCD
$0.039231
1 LINEA(LINEA) เป็น XOF
Fr8.16586
1 LINEA(LINEA) เป็น XPF
Fr1.48206
1 LINEA(LINEA) เป็น BWP
P0.2066166
1 LINEA(LINEA) เป็น BZD
$0.0292053
1 LINEA(LINEA) เป็น CVE
$1.383256
1 LINEA(LINEA) เป็น DJF
Fr2.57181
1 LINEA(LINEA) เป็น DOP
$0.9305012
1 LINEA(LINEA) เป็น DZD
د.ج1.887447
1 LINEA(LINEA) เป็น FJD
$0.0328378
1 LINEA(LINEA) เป็น GNF
Fr126.33835
1 LINEA(LINEA) เป็น GTQ
Q0.1112998
1 LINEA(LINEA) เป็น GYD
$3.0422914
1 LINEA(LINEA) เป็น ISK
kr1.78719

LINEA ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก LINEA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ LINEA อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ LINEA

วันนี้ LINEA (LINEA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LINEA เป็นUSD คือ 0.01453 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LINEA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LINEA เป็น USD คือ $ 0.01453 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ LINEA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LINEA คือ $ 224.96M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LINEA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LINEA คือ 15.48B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LINEA คือเท่าใด?
LINEA ถึงราคา ATH ที่ 0.04657278430753583 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LINEA คือเท่าไร?
LINEA ถึงราคา ATL ที่ 0.007196492054667389 USD
ปริมาณการเทรดของ LINEA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LINEA คือ $ 1.89M USD
ปีนี้ LINEA จะสูงขึ้นอีกไหม?
LINEA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LINEA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:55:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ LINEA (LINEA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ LINEA เป็น USD

จำนวน

LINEA
LINEA
USD
USD

1 LINEA = 0.01453 USD

เทรด LINEA

LINEA/USDC
$0.01452
$0.01452$0.01452
+1.25%
LINEA/USDT
$0.01453
$0.01453$0.01453
+1.18%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,372.92
$115,372.92$115,372.92

+0.63%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,139.93
$4,139.93$4,139.93

+1.05%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04388
$0.04388$0.04388

-5.51%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.30
$200.30$200.30

+0.70%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8174
$3.8174$3.8174

-1.03%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,139.93
$4,139.93$4,139.93

+1.05%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,372.92
$115,372.92$115,372.92

+0.63%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.30
$200.30$200.30

+0.70%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6486
$2.6486$2.6486

+0.47%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20168
$0.20168$0.20168

+0.95%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009200
$0.009200$0.009200

-8.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.421
$1.421$1.421

+89.46%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000684
$0.0000000684$0.0000000684

+695.34%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00228
$0.00228$0.00228

+128.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000068
$0.0000000000000000068$0.0000000000000000068

+51.11%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000213
$0.000000000000000000000213$0.000000000000000000000213

+25.29%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0095
$0.0095$0.0095

+18.75%