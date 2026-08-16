ราคา XMAQUINA(DEUS)
ราคาปัจจุบัน XMAQUINA (DEUS) วันนี้ ฿ 0.0227, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DEUS เป็น THB คือ ฿ 0.0227 ต่อ DEUS.
XMAQUINA มีอันดับที่ #1062 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 4.57M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 201.37M DEUS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DEUS เทรดระหว่าง ฿ 0.02222 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02386 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.25733025534994043 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.255246304399307166
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DEUS เคลื่อนไหว -0.75% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +18.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 11.67K.
No.1062
20.13%
BASE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ XMAQUINA คือ ฿ 4.57M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 11.67K อุปทานหมุนเวียนของ DEUS คือ 201.37M โดยมีอุปทานรวมที่ 999987281.5088582 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 22.70M
-0.75%
-1.90%
+18.66%
+18.66%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา XMAQUINA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0144118
|-1.90%
|30 วัน
|฿ -0.00075
|-3.20%
|60 วัน
|฿ -0.00739
|-24.56%
|90 วัน
|฿ +0.0027
|+13.50%
วันนี้ DEUS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0144118 (-1.90%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00075 (-3.20%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DEUS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00739 (-24.56%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0027 (+13.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ในปี 2040 ราคาของ XMAQUINA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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XMAQUINA คือระบบนิเวศแบบกระจายศูนย์ที่ออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงเศรษฐกิจหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ในขณะที่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์กำลังก้าวขึ้นเป็นภาคเทคโนโลยีใหม่ขนาดใหญ่ โอกาสการลงทุนในอดีตมักถูกจำกัดไว้สำหรับบริษัท Venture Capital และนักลงทุนสถาบันเท่านั้น XMAQUINA เชื่อมต่อเงินทุน On-chain เข้ากับตลาดหุ่นยนต์เอกชน ผ่าน DAO ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบกำกับดูแล และโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมนี้
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก XMAQUINA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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