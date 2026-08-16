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ราคาปัจจุบัน ETHGAS วันนี้ คือ 0,02291 THB มูลค่าตลาด GWEI เท่ากับ 40 092 500 THB ติดตามการอัปเดตราคา GWEI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ETHGAS วันนี้ คือ 0,02291 THB มูลค่าตลาด GWEI เท่ากับ 40 092 500 THB ติดตามการอัปเดตราคา GWEI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา GWEI

GWEI คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ GWEI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GWEI

โทเคโนมิกส์ GWEI

การคาดการณ์ราคา GWEI

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ราคา ETHGAS(GWEI)

ราคาปัจจุบัน 1 GWEI เป็น THB

฿0,7509898
฿0,7509898฿0,7509898
-3.86%1D
THB
ETHGAS (GWEI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:04:49 (UTC+8)

ราคา ETHGAS วันนี้

ราคาปัจจุบัน ETHGAS (GWEI) วันนี้ ฿ 0,02291, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3,86% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GWEI เป็น THB คือ ฿ 0,02291 ต่อ GWEI.

ETHGAS มีอันดับที่ #105 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 40.09M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.75B GWEI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GWEI เทรดระหว่าง ฿ 0,0215 (ต่ำ) กับ ฿ 0,02545 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7,0859344754779786986 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0,418122920068919571

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GWEI เคลื่อนไหว -0,09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3,91% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 50.91K.

ETHGAS (GWEI) ข้อมูลการตลาด

No.105

฿ 40.09M
฿ 40.09M฿ 40.09M

฿ 50.91K
฿ 50.91K฿ 50.91K

฿ 229,10M
฿ 229,10M฿ 229,10M

1.75B
1.75B 1.75B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

17,50%

0,01%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ETHGAS คือ ฿ 40.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 50.91K อุปทานหมุนเวียนของ GWEI คือ 1.75B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 229,10M

ประวัติราคา ETHGAS THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0,0215
฿ 0,0215฿ 0,0215
ต่ำสุด 24h
฿ 0,02545
฿ 0,02545฿ 0,02545
สูงสุด 24h

฿ 0,0215
฿ 0,0215฿ 0,0215

฿ 0,02545
฿ 0,02545฿ 0,02545

฿ 7,0859344754779786986
฿ 7,0859344754779786986฿ 7,0859344754779786986

฿ 0,418122920068919571
฿ 0,418122920068919571฿ 0,418122920068919571

-0,09%

-3,86%

-3,91%

-3,91%

ประวัติราคา ETHGAS (GWEI) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ETHGAS ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0,0301521-3,86%
30 วัน฿ -0,01004-30,48%
60 วัน฿ -0,09269-80,19%
90 วัน฿ -0,11637-83,56%
การเปลี่ยนแปลงราคา ETHGAS ในวันนี้

วันนี้ GWEI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,0301521 (-3,86%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ETHGAS ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0,01004 (-30,48%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ETHGAS ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GWEI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,09269 (-80,19%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ETHGAS ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0,11637 (-83,56%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ETHGAS (GWEI) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ ETHGAS

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ETHGAS ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด ETHGAS วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GWEI: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา > เส้นบนแตะหรือทะลุเส้นบนเข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

GWEI_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.02677 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.02698 อยู่ระหว่างระดับแนวต้าน S1 และแนวรับ R1 โครงสร้างราคาอยู่ในโซนที่เป็นกลางแต่มีแนวโน้มเชิงบวกของระบบฮับ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแสดงสัญญาณซื้อในระยะสั้น MACD แสดงรูปแบบการตัดขึ้น (Golden Cross) ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ดัชนีเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเริ่มแสดงการแยกชั้น ส่วนการกระจายพลังงานไม่ได้แสดงลักษณะการกระจุกตัวไปทางใดทางหนึ่ง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ระดับแนวต้านใกล้เคียง 0.02747 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 1.8% ระดับแนวรับใกล้เคียง 0.02583 ห่างจากราคาปัจจุบัน 4.2% สำหรับระดับแนวต้านรองด้านล่าง 0.02512 ห่างจากราคาปัจจุบัน 6.9%

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ ETHGAS?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาค่าธรรมเนียม ETH (วัดเป็น GWEI):

1. ความแออัดของเครือข่าย – ปริมาณธุรกรรมที่สูงจะเพิ่มความต้องการพื้นที่ในบล็อก ซึ่งทำให้ราคาค่าธรรมเนียมสูงขึ้น
2. กิจกรรม DeFi – โปรโตคอลยอดนิยมอย่าง Uniswap สามารถสร้างการกระชากของปริมาณธุรกรรมได้
3. การสร้างหรือซื้อขาย NFT – การลดลงครั้งใหญ่อาจทำให้เกิดความแออัดในเครือข่าย
4. ความผันผวนของตลาด – การเคลื่อนไหวของราคาทำให้เกิดกิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
5. เวลาของวัน – ช่วงเวลาเร่งด่วนในภูมิภาคสำคัญต่าง ๆ ส่งผลต่อความต้องการ
6. ข้อจำกัดขนาดบล็อก – ความจุที่กำหนดไว้ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนเมื่อมีความต้องการสูงในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ ETHGAS วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาค่าธรรมเนียม ETH ในหน่วย GWEI วันนี้ เพราะราคาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการทำธุรกรรมบน Ethereum ราคาค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นหมายถึงการทำธุรกรรมที่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อส่ง ETH ซื้อขายโทเค็น หรือใช้งานแอปพลิเคชัน DeFi ผู้ใช้จึงตรวจสอบอัตราปัจจุบันเพื่อเลือกเวลาทำธุรกรรมในช่วงที่ค่าธรรมเนียมต่ำกว่า ช่วยประหยัดเงินในการใช้เครือข่าย

การคาดการณ์ราคา ETHGAS

การคาดการณ์ราคา ETHGAS (GWEI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GWEI ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา ETHGAS (GWEI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ETHGAS อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ETHGAS จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GWEI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ETHGAS

วิธีการซื้อและลงทุน ETHGAS ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ETHGAS หรือยัง? การซื้อ GWEI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ETHGAS ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ETHGAS (GWEI) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ETHGAS จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ ETHGAS (GWEI)

คุณสามารถทำอะไรกับ ETHGAS ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ ETHGAS ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ ETHGAS (GWEI) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ ETHGAS (GWEI)

ETHGas เป็นโปรโตคอลโครงสร้างพื้นฐานด้านบล็อกสเปซที่ทำให้ค่าแก๊สของ Ethereum กลายเป็นสินค้าที่สามารถซื้อขายได้ รองรับการผลิตบล็อกแบบเรียลไทม์ ตลาดฟิวเจอร์สบล็อกสเปซ และการทำแก๊สแอบสแตรกชัน

ETHGAS ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ETHGAS ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ETHGAS อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDerivatives

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ETHGAS

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:04:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ETHGAS (GWEI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด ETHGAS (GWEI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ETHGAS ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GWEI/USDT
฿0,7519732
฿0,7519732฿0,7519732
-3,85%
2.21M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 GWEI = 0,7509898 THB