ราคา ETHGAS(GWEI)
ราคาปัจจุบัน ETHGAS (GWEI) วันนี้ ฿ 0,02291, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3,86% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GWEI เป็น THB คือ ฿ 0,02291 ต่อ GWEI.
ETHGAS มีอันดับที่ #105 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 40.09M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.75B GWEI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GWEI เทรดระหว่าง ฿ 0,0215 (ต่ำ) กับ ฿ 0,02545 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7,0859344754779786986 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0,418122920068919571
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GWEI เคลื่อนไหว -0,09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3,91% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 50.91K.
No.105
17,50%
0,01%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ETHGAS คือ ฿ 40.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 50.91K อุปทานหมุนเวียนของ GWEI คือ 1.75B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 229,10M
-0,09%
-3,86%
-3,91%
-3,91%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ETHGAS ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0,0301521
|-3,86%
|30 วัน
|฿ -0,01004
|-30,48%
|60 วัน
|฿ -0,09269
|-80,19%
|90 วัน
|฿ -0,11637
|-83,56%
วันนี้ GWEI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,0301521 (-3,86%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0,01004 (-30,48%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GWEI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,09269 (-80,19%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0,11637 (-83,56%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ETHGAS ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GWEI: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา > เส้นบน
|แตะหรือทะลุเส้นบน
|เข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
GWEI_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.02677 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.02698 อยู่ระหว่างระดับแนวต้าน S1 และแนวรับ R1 โครงสร้างราคาอยู่ในโซนที่เป็นกลางแต่มีแนวโน้มเชิงบวกของระบบฮับ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแสดงสัญญาณซื้อในระยะสั้น MACD แสดงรูปแบบการตัดขึ้น (Golden Cross) ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ดัชนีเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเริ่มแสดงการแยกชั้น ส่วนการกระจายพลังงานไม่ได้แสดงลักษณะการกระจุกตัวไปทางใดทางหนึ่ง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ระดับแนวต้านใกล้เคียง 0.02747 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 1.8% ระดับแนวรับใกล้เคียง 0.02583 ห่างจากราคาปัจจุบัน 4.2% สำหรับระดับแนวต้านรองด้านล่าง 0.02512 ห่างจากราคาปัจจุบัน 6.9%
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ ETHGAS อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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ETHGas เป็นโปรโตคอลโครงสร้างพื้นฐานด้านบล็อกสเปซที่ทำให้ค่าแก๊สของ Ethereum กลายเป็นสินค้าที่สามารถซื้อขายได้ รองรับการผลิตบล็อกแบบเรียลไทม์ ตลาดฟิวเจอร์สบล็อกสเปซ และการทำแก๊สแอบสแตรกชัน
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ETHGAS ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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