ราคา FLOW(FLOW)
ราคาปัจจุบัน FLOW (FLOW) วันนี้ ฿ 0.02997, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.66% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FLOW เป็น THB คือ ฿ 0.02997 ต่อ FLOW.
FLOW มีอันดับที่ #425 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 49.99M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.67B FLOW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FLOW เทรดระหว่าง ฿ 0.02967 (ต่ำ) กับ ฿ 0.03138 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,516.9014091014 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.806745362311070679
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FLOW เคลื่อนไหว -0.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.84% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 52.59K.
No.425
0.01%
FLOW
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FLOW คือ ฿ 49.99M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 52.59K อุปทานหมุนเวียนของ FLOW คือ 1.67B โดยมีอุปทานรวมที่ 1668166978.02274427 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 49.99M
-0.24%
-3.66%
+0.84%
+0.84%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา FLOW ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0374135
|-3.66%
|30 วัน
|฿ +0.00416
|+16.11%
|60 วัน
|฿ +0.00072
|+2.46%
|90 วัน
|฿ -0.00607
|-16.85%
วันนี้ FLOW บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0374135 (-3.66%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00416 (+16.11%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FLOW เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00072 (+2.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00607 (-16.85%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด FLOW ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FLOW: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|เป็นกลาง
|K ≈ D (±1%)
|ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในระยะสั้น ต้องรอดูต่อไป
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
FLOW_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.02999 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่เหนือจุดศูนย์กลางของช่วงราคาที่ 0.02992 ราคาปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัว ระบบโครงสร้างแนวรับ-แนวต้านสะท้อนให้เห็นว่าราคาเคลื่อนไหวใกล้กับแกนกลาง ซึ่งเป็นจุดที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลได้ชั่วคราว MACD ได้เกิดสัญญาณตัดลง (Dead Cross) ทำให้แรงผลักดันขาลงเริ่มปรากฏขึ้น ส่วน RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ไม่พบค่าผิดปกติที่บ่งบอกถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน ตัวชี้วัด MACD ทั้งค่าเร็วและค่าช้าเริ่มแยกตัวออกจากกัน โดยแรงผลักดันระยะสั้นลดลง แต่แนวโน้มระยะกลางยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาลงอย่างชัดเจน ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง KDJ และ StochRSI บ่งชี้ว่าระดับความเคลื่อนไหวในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่นักลงทุนยังคงมีท่าทีรอ观望อยู่มาก แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.03018 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.6% สำหรับแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.02973 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.9% สำหรับระดับแนวต้านและแนวรับที่ไกลออกไป ได้แก่ R2 ที่ 0.03037 และ S2 ที่ 0.02947 หากราคาทะลุ R1 อาจทดสอบแนวต้านในระดับที่สูงขึ้นไป แต่หากหลุดพ้น S1 ก็อาจปรับตัวลงหาแนวรับที่ S2 ได้ ขณะนี้ราคาอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของช่วงราคา ทำให้พื้นที่ขยับตัวขึ้นและลงมีความสมมาตรค่อนข้างสูง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ FLOW อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก FLOW ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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