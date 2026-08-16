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ราคาปัจจุบัน FLOW วันนี้ คือ 0.02997 THB มูลค่าตลาด FLOW เท่ากับ 49,994,964.3313416457719 THB ติดตามการอัปเดตราคา FLOW เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน FLOW วันนี้ คือ 0.02997 THB มูลค่าตลาด FLOW เท่ากับ 49,994,964.3313416457719 THB ติดตามการอัปเดตราคา FLOW เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FLOW

ข้อมูลราคา FLOW

FLOW คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ FLOW

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FLOW

โทเคโนมิกส์ FLOW

การคาดการณ์ราคา FLOW

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ราคา FLOW(FLOW)

ราคาปัจจุบัน 1 FLOW เป็น THB

฿0.9848142
฿0.9848142฿0.9848142
-3.66%1D
THB
FLOW (FLOW) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:33:29 (UTC+8)

ราคา FLOW วันนี้

ราคาปัจจุบัน FLOW (FLOW) วันนี้ ฿ 0.02997, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.66% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FLOW เป็น THB คือ ฿ 0.02997 ต่อ FLOW.

FLOW มีอันดับที่ #425 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 49.99M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.67B FLOW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FLOW เทรดระหว่าง ฿ 0.02967 (ต่ำ) กับ ฿ 0.03138 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,516.9014091014 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.806745362311070679

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FLOW เคลื่อนไหว -0.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.84% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 52.59K.

FLOW (FLOW) ข้อมูลการตลาด

No.425

฿ 49.99M
฿ 49.99M฿ 49.99M

฿ 52.59K
฿ 52.59K฿ 52.59K

฿ 49.99M
฿ 49.99M฿ 49.99M

1.67B
1.67B 1.67B

--
----

1,668,166,978.02274427
1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427

0.01%

FLOW

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FLOW คือ ฿ 49.99M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 52.59K อุปทานหมุนเวียนของ FLOW คือ 1.67B โดยมีอุปทานรวมที่ 1668166978.02274427 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 49.99M

ประวัติราคา FLOW THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.02967
฿ 0.02967฿ 0.02967
ต่ำสุด 24h
฿ 0.03138
฿ 0.03138฿ 0.03138
สูงสุด 24h

฿ 0.02967
฿ 0.02967฿ 0.02967

฿ 0.03138
฿ 0.03138฿ 0.03138

฿ 1,516.9014091014
฿ 1,516.9014091014฿ 1,516.9014091014

฿ 0.806745362311070679
฿ 0.806745362311070679฿ 0.806745362311070679

-0.24%

-3.66%

+0.84%

+0.84%

ประวัติราคา FLOW (FLOW) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา FLOW ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0374135-3.66%
30 วัน฿ +0.00416+16.11%
60 วัน฿ +0.00072+2.46%
90 วัน฿ -0.00607-16.85%
การเปลี่ยนแปลงราคา FLOW ในวันนี้

วันนี้ FLOW บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0374135 (-3.66%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา FLOW ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00416 (+16.11%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา FLOW ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FLOW เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00072 (+2.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา FLOW ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00607 (-16.85%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ FLOW

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด FLOW ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด FLOW วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FLOW: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJเป็นกลางK ≈ D (±1%)ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในระยะสั้น ต้องรอดูต่อไป
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

FLOW_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.02999 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่เหนือจุดศูนย์กลางของช่วงราคาที่ 0.02992 ราคาปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัว ระบบโครงสร้างแนวรับ-แนวต้านสะท้อนให้เห็นว่าราคาเคลื่อนไหวใกล้กับแกนกลาง ซึ่งเป็นจุดที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลได้ชั่วคราว MACD ได้เกิดสัญญาณตัดลง (Dead Cross) ทำให้แรงผลักดันขาลงเริ่มปรากฏขึ้น ส่วน RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ไม่พบค่าผิดปกติที่บ่งบอกถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน ตัวชี้วัด MACD ทั้งค่าเร็วและค่าช้าเริ่มแยกตัวออกจากกัน โดยแรงผลักดันระยะสั้นลดลง แต่แนวโน้มระยะกลางยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาลงอย่างชัดเจน ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง KDJ และ StochRSI บ่งชี้ว่าระดับความเคลื่อนไหวในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่นักลงทุนยังคงมีท่าทีรอ观望อยู่มาก แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.03018 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.6% สำหรับแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.02973 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.9% สำหรับระดับแนวต้านและแนวรับที่ไกลออกไป ได้แก่ R2 ที่ 0.03037 และ S2 ที่ 0.02947 หากราคาทะลุ R1 อาจทดสอบแนวต้านในระดับที่สูงขึ้นไป แต่หากหลุดพ้น S1 ก็อาจปรับตัวลงหาแนวรับที่ S2 ได้ ขณะนี้ราคาอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของช่วงราคา ทำให้พื้นที่ขยับตัวขึ้นและลงมีความสมมาตรค่อนข้างสูง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ FLOW?

ราคาโทเค็น FLOW ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

การยอมรับของเครือข่าย: การเติบโตของ dApp, โครงการ NFT และกิจกรรมของนักพัฒนาบนบล็อกเชน Flow ช่วยผลักดันความต้องการ

ความร่วมมือ: การจับมือร่วมกับแบรนด์ใหญ่ เช่น NBA (Top Shot) ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและการใช้งาน

ประโยชน์ของโทเค็น: รางวัลจากการ staking, ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และสิทธิ์ในการกำกับดูแล สร้างแรงจูงใจให้ผู้ถือครอง

ความรู้สึกของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่งผลต่อราคา FLOW

การพัฒนาทางเทคนิค: การอัปเกรดโปรโตคอล การปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาด และฟีเจอร์ใหม่ ๆ มีผลต่อมูลค่า

การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะอื่น ๆ ส่งผลต่อตำแหน่งในตลาด

สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ: กฎระเบียบด้านคริปโตและความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับมีผลต่อการนำไปใช้ในระดับสถาบัน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ FLOW วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ FLOW ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด การวางแผนการลงทุน และการติดตามกำไร/ขาดทุน ความผันผวนของราคา FLOW สร้างโอกาสให้กับนักเทรดรายวันและนักเทรดแบบสวิง ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามราคาเพื่อประเมินมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนในมือ และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อหรือขาย การเคลื่อนไหวของราคาบ่งชี้ถึงทัศนคติของตลาดและการยอมรับระบบนิเวศบล็อกเชน Flow

การคาดการณ์ราคา FLOW

การคาดการณ์ราคา FLOW (FLOW) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FLOW ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา FLOW (FLOW) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ FLOW อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา FLOW จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FLOW ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา FLOW

วิธีการซื้อและลงทุน FLOW ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย FLOW หรือยัง? การซื้อ FLOW บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ FLOW ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ FLOW (FLOW) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว FLOW จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ FLOW (FLOW)

คุณสามารถทำอะไรกับ FLOW ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ FLOW ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ FLOW (FLOW) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ FLOW (FLOW)

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

FLOW ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก FLOW ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ FLOW อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI Agent LaunchpadAI AgentsAlleged SEC Securities

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FLOW

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:33:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ FLOW (FLOW)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FLOW

FLOW USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ FLOW โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส FLOW USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด FLOW (FLOW) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน FLOW ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FLOW/USDT
฿0.9854714
฿0.9854714฿0.9854714
-3.69%
1.72M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ FLOW เป็น THB

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FLOW
THB
THB

1 FLOW = 0.9848142 THB