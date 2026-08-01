ราคา ZenChain(ZTC)
ราคาปัจจุบัน ZenChain (ZTC) วันนี้ ฿ 0.000557, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZTC เป็น THB คือ ฿ 0.000557 ต่อ ZTC.
ZenChain มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- ZTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZTC เทรดระหว่าง ฿ 0.0005554 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0005593 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZTC เคลื่อนไหว -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.69% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 44.26K.
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ZenChain คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 44.26K อุปทานหมุนเวียนของ ZTC คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 11.70M
-0.22%
-0.19%
+2.69%
+2.69%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ZenChain ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.000034757
|-0.19%
|30 วัน
|฿ +0.0000103
|+1.88%
|60 วัน
|฿ +0.0000162
|+2.99%
|90 วัน
|฿ +0.0000477
|+9.36%
วันนี้ ZTC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000034757 (-0.19%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0000103 (+1.88%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ZTC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0000162 (+2.99%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0000477 (+9.36%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ZenChain ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ZTC: ขาลง ขาขึ้น 25% | ขาลง75%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
【โครงสร้างตลาด】 ZTC_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ปัจจุบันซื้อขายที่ราคา 0.001226 โดยอยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์กลางของฮับ (Hub) ที่ 0.001274 ประมาณ 48 จุดพื้นฐาน ราคาเคลื่อนไหวเหนือแนวรับ S1 ที่ 0.00122 ประมาณ 6 จุดพื้นฐาน และอยู่ในช่วงครึ่งล่างของระบบฮับ ขณะที่ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีการจัดสรรแบบ 7 ซื้อ 0 กลาง 0 ขาย ซึ่งแสดงถึงความสอดคล้องของเครื่องมือทางเทคนิคที่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น 【สถานะพลังงานตลาด】 ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดกันลง (Dead Cross) โดยมีการเบี่ยงเบนเชิงพลังงานระหว่างเส้นเร็วกับเส้นช้า ขณะเดียวกัน RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนเป็นกลาง และแสดงให้เห็นถึงลักษณะพลังงานระยะสั้นที่กระจายตัวอย่างชัดเจน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และดัชนีประเภท Oscillator ยังไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้พลังงานของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกระจายตัวไม่สมดุล 【ระดับราคาสำคัญ】 แนวต้าน R1 อยู่ที่ 0.001329 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 103 จุดพื้นฐาน เป็นระดับอ้างอิงระยะไกล สำหรับแนวรับ S1 อยู่ที่ 0.00122 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 6 จุดพื้นฐาน ถือเป็นระดับสำคัญระยะใกล้ ส่วนแนวรับรอง S2 อยู่ที่ 0.001165 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 61 จุดพื้นฐาน ซึ่งเป็นโซนแนวรับรองในระดับรองลงมา
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ ZenChain อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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ZenChain is a blockchain network focused on enabling secure interoperability between Bitcoin and Ethereum-compatible (EVM) ecosystems.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ZenChain ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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