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ราคาปัจจุบัน ZenChain วันนี้ คือ 0.000557 THB มูลค่าตลาด ZTC เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา ZTC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ZenChain วันนี้ คือ 0.000557 THB มูลค่าตลาด ZTC เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา ZTC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZTC

ข้อมูลราคา ZTC

ZTC คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ZTC

โทเคโนมิกส์ ZTC

การคาดการณ์ราคา ZTC

ประวัติ ZTC

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ราคา ZenChain(ZTC)

ราคาปัจจุบัน 1 ZTC เป็น THB

฿0.01825846
฿0.01825846฿0.01825846
-0.19%1D
THB
ZenChain (ZTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:47:47 (UTC+8)

ราคา ZenChain วันนี้

ราคาปัจจุบัน ZenChain (ZTC) วันนี้ ฿ 0.000557, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZTC เป็น THB คือ ฿ 0.000557 ต่อ ZTC.

ZenChain มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- ZTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZTC เทรดระหว่าง ฿ 0.0005554 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0005593 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZTC เคลื่อนไหว -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.69% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 44.26K.

ZenChain (ZTC) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 44.26K
฿ 44.26K฿ 44.26K

฿ 11.70M
฿ 11.70M฿ 11.70M

--
----

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ZenChain คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 44.26K อุปทานหมุนเวียนของ ZTC คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 11.70M

ประวัติราคา ZenChain THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0005554
฿ 0.0005554฿ 0.0005554
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0005593
฿ 0.0005593฿ 0.0005593
สูงสุด 24h

฿ 0.0005554
฿ 0.0005554฿ 0.0005554

฿ 0.0005593
฿ 0.0005593฿ 0.0005593

--
----

--
----

-0.22%

-0.19%

+2.69%

+2.69%

ประวัติราคา ZenChain (ZTC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ZenChain ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.000034757-0.19%
30 วัน฿ +0.0000103+1.88%
60 วัน฿ +0.0000162+2.99%
90 วัน฿ +0.0000477+9.36%
การเปลี่ยนแปลงราคา ZenChain ในวันนี้

วันนี้ ZTC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000034757 (-0.19%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ZenChain ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0000103 (+1.88%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ZenChain ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ZTC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0000162 (+2.99%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ZenChain ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0000477 (+9.36%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ ZenChain

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ZenChain ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด ZenChain วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ZTC: ขาลง ขาขึ้น 25% | ขาลง75%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

【โครงสร้างตลาด】 ZTC_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ปัจจุบันซื้อขายที่ราคา 0.001226 โดยอยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์กลางของฮับ (Hub) ที่ 0.001274 ประมาณ 48 จุดพื้นฐาน ราคาเคลื่อนไหวเหนือแนวรับ S1 ที่ 0.00122 ประมาณ 6 จุดพื้นฐาน และอยู่ในช่วงครึ่งล่างของระบบฮับ ขณะที่ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีการจัดสรรแบบ 7 ซื้อ 0 กลาง 0 ขาย ซึ่งแสดงถึงความสอดคล้องของเครื่องมือทางเทคนิคที่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น 【สถานะพลังงานตลาด】 ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดกันลง (Dead Cross) โดยมีการเบี่ยงเบนเชิงพลังงานระหว่างเส้นเร็วกับเส้นช้า ขณะเดียวกัน RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนเป็นกลาง และแสดงให้เห็นถึงลักษณะพลังงานระยะสั้นที่กระจายตัวอย่างชัดเจน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และดัชนีประเภท Oscillator ยังไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้พลังงานของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกระจายตัวไม่สมดุล 【ระดับราคาสำคัญ】 แนวต้าน R1 อยู่ที่ 0.001329 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 103 จุดพื้นฐาน เป็นระดับอ้างอิงระยะไกล สำหรับแนวรับ S1 อยู่ที่ 0.00122 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 6 จุดพื้นฐาน ถือเป็นระดับสำคัญระยะใกล้ ส่วนแนวรับรอง S2 อยู่ที่ 0.001165 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 61 จุดพื้นฐาน ซึ่งเป็นโซนแนวรับรองในระดับรองลงมา

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ ZenChain?

ราคาของ ZenChain (ZTC) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

ความเชื่อมั่นของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความมั่นใจของนักลงทุนส่งผลโดยตรงต่อราคา ZTC

การนำไปใช้จริงและความเป็นประโยชน์: กรณีการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง การร่วมมือพันธมิตร และการยอมรับแพลตฟอร์ม ล้วนขับเคลื่อนความต้องการ

ด้านอุปทาน: การกระจายโทเคน ผลตอบแทนจากการเดิมพัน และกลไกการเผาโทเคน ส่งผลต่อปริมาณซื้อขายที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ

การพัฒนาด้านเทคนิค: การอัปเดตโปรโตคอล การปรับปรุงด้านความปลอดภัย และฟีเจอร์ใหม่ ๆ ล้วนส่งผลต่อความสนใจของนักลงทุน

สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ: นโยบายของรัฐบาลและความต้องการในการปฏิบัติตามข้อบังคับ มีผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขาย

การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มบล็อกเชนอื่น ๆ ส่งผลต่อตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณการซื้อขาย: ระดับสภาพคล่องและการจัดทำรายการบนกระดานเทรด มีอิทธิพลต่อเสถียรภาพของราคาและความสามารถในการเข้าถึงได้

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ ZenChain วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ ZenChain (ZTC) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าหรือออกตลาด การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มกำไรให้สูงสุดหรือลดความเสียหายให้น้อยที่สุด

การคาดการณ์ราคา ZenChain

การคาดการณ์ราคา ZenChain (ZTC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ZTC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ZenChain (ZTC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ZenChain อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ZenChain จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ZTC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ZenChain

วิธีการซื้อและลงทุน ZenChain ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ZenChain หรือยัง? การซื้อ ZTC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ZenChain ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ZenChain (ZTC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ZenChain จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ ZenChain (ZTC)

คุณสามารถทำอะไรกับ ZenChain ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ ZenChain ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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การซื้อ ZenChain (ZTC) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ ZenChain (ZTC)

ZenChain is a blockchain network focused on enabling secure interoperability between Bitcoin and Ethereum-compatible (EVM) ecosystems.

ZenChain ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ZenChain ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ ZenChain อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ZenChain

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:47:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ZenChain (ZTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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ZTC USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด ZenChain (ZTC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ZenChain ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ZTC/USDT
฿0.018268294
฿0.018268294฿0.018268294
-0.19%
79.57M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 ZTC = 0.01825846 THB