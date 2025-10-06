ราคาปัจจุบัน Unibase วันนี้ คือ 0.03465 USD ติดตามการอัปเดตราคา UB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UB ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Unibase วันนี้ คือ 0.03465 USD ติดตามการอัปเดตราคา UB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UB ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UB

ข้อมูลราคา UB

เอกสารไวท์เปเปอร์ UB

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ UB

โทเคโนมิกส์ UB

การคาดการณ์ราคา UB

ประวัติ UB

UB คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง UBเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต UB

UB USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Unibase โลโก้

ราคา Unibase(UB)

ราคาปัจจุบัน 1 UB เป็น USD

$0.03465
$0.03465$0.03465
-3.29%1D
USD
Unibase (UB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-19 23:56:18 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Unibase (UB) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.03413
$ 0.03413$ 0.03413
ต่ำสุด 24h
$ 0.03771
$ 0.03771$ 0.03771
สูงสุด 24h

$ 0.03413
$ 0.03413$ 0.03413

$ 0.03771
$ 0.03771$ 0.03771

--
----

--
----

-0.69%

-3.29%

+3.34%

+3.34%

ราคาเรียลไทม์ Unibase (UB) คือ $ 0.03465 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUB ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03413 และราคาสูงสุด $ 0.03771 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ UB คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น UB มีการเปลี่ยนแปลง -0.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.29% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Unibase (UB) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 202.72K
$ 202.72K$ 202.72K

$ 346.50M
$ 346.50M$ 346.50M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Unibase คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 202.72K อุปทานหมุนเวียนของ UB คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 346.50M

ประวัติราคา Unibase (UB) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Unibase ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0011788-3.29%
30 วัน$ -0.00598-14.72%
60 วัน$ +0.02965+593.00%
90 วัน$ +0.02965+593.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา Unibase ในวันนี้

วันนี้ UB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0011788 (-3.29%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Unibase ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00598 (-14.72%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Unibase ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน UB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.02965 (+593.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Unibase ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.02965 (+593.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Unibase (UB) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Unibaseทันที

อะไรคือ Unibase (UB)

Unibase คือเลเยอร์หน่วยความจำ AI แบบกระจายศูนย์ประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยเสริมพลังให้ AI Agents มีความสามารถด้านหน่วยความจำระยะยาวและการทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์ม ทำให้พวกมันสามารถจดจำ ร่วมมือ และพัฒนาได้อย่างอิสระ

Unibase มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Unibase ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบUBความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Unibase บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Unibase ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Unibase (USD)

Unibase (UB) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Unibase (UB) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Unibase

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Unibase ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Unibase (UB)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Unibase (UB) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ UBโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Unibase (UB)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Unibaseใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Unibase บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

UB เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Unibase(UB) เป็น VND
911.81475
1 Unibase(UB) เป็น AUD
A$0.0530145
1 Unibase(UB) เป็น GBP
0.025641
1 Unibase(UB) เป็น EUR
0.0294525
1 Unibase(UB) เป็น USD
$0.03465
1 Unibase(UB) เป็น MYR
RM0.146223
1 Unibase(UB) เป็น TRY
1.4507955
1 Unibase(UB) เป็น JPY
¥5.1975
1 Unibase(UB) เป็น ARS
ARS$48.8713995
1 Unibase(UB) เป็น RUB
2.821203
1 Unibase(UB) เป็น INR
3.049893
1 Unibase(UB) เป็น IDR
Rp577.499769
1 Unibase(UB) เป็น PHP
2.013858
1 Unibase(UB) เป็น EGP
￡E.1.6462215
1 Unibase(UB) เป็น BRL
R$0.18711
1 Unibase(UB) เป็น CAD
C$0.04851
1 Unibase(UB) เป็น BDT
4.2331905
1 Unibase(UB) เป็น NGN
50.955597
1 Unibase(UB) เป็น COP
$133.78365
1 Unibase(UB) เป็น ZAR
R.0.601524
1 Unibase(UB) เป็น UAH
1.450449
1 Unibase(UB) เป็น TZS
T.Sh.85.5553545
1 Unibase(UB) เป็น VES
Bs6.96465
1 Unibase(UB) เป็น CLP
$33.29865
1 Unibase(UB) เป็น PKR
Rs9.837828
1 Unibase(UB) เป็น KZT
18.699219
1 Unibase(UB) เป็น THB
฿1.137213
1 Unibase(UB) เป็น TWD
NT$1.0613295
1 Unibase(UB) เป็น AED
د.إ0.1271655
1 Unibase(UB) เป็น CHF
Fr0.0273735
1 Unibase(UB) เป็น HKD
HK$0.2692305
1 Unibase(UB) เป็น AMD
֏13.34718
1 Unibase(UB) เป็น MAD
.د.م0.3177405
1 Unibase(UB) เป็น MXN
$0.6365205
1 Unibase(UB) เป็น SAR
ريال0.1299375
1 Unibase(UB) เป็น ETB
Br5.1652755
1 Unibase(UB) เป็น KES
KSh4.4889075
1 Unibase(UB) เป็น JOD
د.أ0.02456685
1 Unibase(UB) เป็น PLN
0.126126
1 Unibase(UB) เป็น RON
лв0.151074
1 Unibase(UB) เป็น SEK
kr0.3274425
1 Unibase(UB) เป็น BGN
лв0.0578655
1 Unibase(UB) เป็น HUF
Ft11.6233425
1 Unibase(UB) เป็น CZK
0.722106
1 Unibase(UB) เป็น KWD
د.ك0.01063755
1 Unibase(UB) เป็น ILS
0.114345
1 Unibase(UB) เป็น BOB
Bs0.2401245
1 Unibase(UB) เป็น AZN
0.058905
1 Unibase(UB) เป็น TJS
SM0.3205125
1 Unibase(UB) เป็น GEL
0.093555
1 Unibase(UB) เป็น AOA
Kz31.7598435
1 Unibase(UB) เป็น BHD
.د.ب0.0130977
1 Unibase(UB) เป็น BMD
$0.03465
1 Unibase(UB) เป็น DKK
kr0.22176
1 Unibase(UB) เป็น HNL
L0.912681
1 Unibase(UB) เป็น MUR
1.5602895
1 Unibase(UB) เป็น NAD
$0.6060285
1 Unibase(UB) เป็น NOK
kr0.348579
1 Unibase(UB) เป็น NZD
$0.060291
1 Unibase(UB) เป็น PAB
B/.0.03465
1 Unibase(UB) เป็น PGK
K0.1479555
1 Unibase(UB) เป็น QAR
ر.ق0.1264725
1 Unibase(UB) เป็น RSD
дин.3.484404
1 Unibase(UB) เป็น UZS
soʻm422.560908
1 Unibase(UB) เป็น ALL
L2.8728315
1 Unibase(UB) เป็น ANG
ƒ0.0620235
1 Unibase(UB) เป็น AWG
ƒ0.06237
1 Unibase(UB) เป็น BBD
$0.0693
1 Unibase(UB) เป็น BAM
KM0.0578655
1 Unibase(UB) เป็น BIF
Fr102.4947
1 Unibase(UB) เป็น BND
$0.0446985
1 Unibase(UB) เป็น BSD
$0.03465
1 Unibase(UB) เป็น JMD
$5.5859265
1 Unibase(UB) เป็น KHR
139.7174625
1 Unibase(UB) เป็น KMF
Fr14.6223
1 Unibase(UB) เป็น LAK
753.2608545
1 Unibase(UB) เป็น LKR
රු10.5221655
1 Unibase(UB) เป็น MDL
L0.5803875
1 Unibase(UB) เป็น MGA
Ar154.687302
1 Unibase(UB) เป็น MOP
P0.277893
1 Unibase(UB) เป็น MVR
0.530145
1 Unibase(UB) เป็น MWK
MK60.2608545
1 Unibase(UB) เป็น MZN
MT2.2144815
1 Unibase(UB) เป็น NPR
रु4.894659
1 Unibase(UB) เป็น PYG
247.4703
1 Unibase(UB) เป็น RWF
Fr50.41575
1 Unibase(UB) เป็น SBD
$0.2851695
1 Unibase(UB) เป็น SCR
0.4812885
1 Unibase(UB) เป็น SRD
$1.3655565
1 Unibase(UB) เป็น SVC
$0.3038805
1 Unibase(UB) เป็น SZL
L0.605682
1 Unibase(UB) เป็น TMT
m0.121275
1 Unibase(UB) เป็น TND
د.ت0.1014552
1 Unibase(UB) เป็น TTD
$0.23562
1 Unibase(UB) เป็น UGX
Sh121.5522
1 Unibase(UB) เป็น XAF
Fr19.4733
1 Unibase(UB) เป็น XCD
$0.093555
1 Unibase(UB) เป็น XOF
Fr19.4733
1 Unibase(UB) เป็น XPF
Fr3.5343
1 Unibase(UB) เป็น BWP
P0.465696
1 Unibase(UB) เป็น BZD
$0.0696465
1 Unibase(UB) เป็น CVE
$3.27789
1 Unibase(UB) เป็น DJF
Fr6.1677
1 Unibase(UB) เป็น DOP
$2.1978495
1 Unibase(UB) เป็น DZD
د.ج4.4909865
1 Unibase(UB) เป็น FJD
$0.0786555
1 Unibase(UB) เป็น GNF
Fr301.28175
1 Unibase(UB) เป็น GTQ
Q0.266112
1 Unibase(UB) เป็น GYD
$7.2699165
1 Unibase(UB) เป็น ISK
kr4.19265

Unibase ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Unibase ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Unibase อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Unibase

วันนี้ Unibase (UB) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน UB เป็นUSD คือ 0.03465 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน UB เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ UB เป็น USD คือ $ 0.03465 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Unibase คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ UB คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ UB คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ UB คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ UB คือเท่าใด?
UB ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ UB คือเท่าไร?
UB ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ UB คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ UB คือ $ 202.72K USD
ปีนี้ UB จะสูงขึ้นอีกไหม?
UB อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา UB เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-19 23:56:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Unibase (UB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-18 16:36:53อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโต ปัจจุบันอยู่ที่ 23 ยังคงอยู่ในโซนความกลัวสุดขีด
10-18 09:33:00อัพเดทอุตสาหกรรม
การชำระบัญชีทั่วโลกใน 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นเป็น 1.02 พันล้านดอลลาร์ Bitcoin ทำราคาต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม
10-17 19:52:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ความต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาเงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในธนาคารสหรัฐฯ สองแห่ง
10-17 14:38:57อัพเดทอุตสาหกรรม
หุ้นคริปโตของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างกว้างขวาง MSTR ลดลง 4.35% หุ้นคลังของ SOL อย่าง HSDT ลดลง 36.49%
10-17 08:10:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ผลตอบแทนของ Bitcoin ในเดือนตุลาคมปีนี้มีการรายงานชั่วคราวที่ -4.74% ในขณะที่ผลตอบแทนเฉลี่ยทางประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้อยู่ที่ 21.89%
10-17 04:42:12อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การชำระบัญชีทั่วโลกเกินกว่า 500 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เป็นสถานะซื้อ

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ UB เป็น USD

จำนวน

UB
UB
USD
USD

1 UB = 0.03465 USD

เทรด UB

UB/USDT
$0.03465
$0.03465$0.03465
-3.13%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker