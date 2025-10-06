ราคา Unibase(UB)
-0.69%
-3.29%
+3.34%
+3.34%
ราคาเรียลไทม์ Unibase (UB) คือ $ 0.03465 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUB ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03413 และราคาสูงสุด $ 0.03771 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ UB คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น UB มีการเปลี่ยนแปลง -0.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.29% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Unibase คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 202.72K อุปทานหมุนเวียนของ UB คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 346.50M
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Unibase ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0011788
|-3.29%
|30 วัน
|$ -0.00598
|-14.72%
|60 วัน
|$ +0.02965
|+593.00%
|90 วัน
|$ +0.02965
|+593.00%
วันนี้ UB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0011788 (-3.29%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00598 (-14.72%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน UB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.02965 (+593.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.02965 (+593.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
Unibase คือเลเยอร์หน่วยความจำ AI แบบกระจายศูนย์ประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยเสริมพลังให้ AI Agents มีความสามารถด้านหน่วยความจำระยะยาวและการทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์ม ทำให้พวกมันสามารถจดจำ ร่วมมือ และพัฒนาได้อย่างอิสระ
Unibase มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Unibase ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบUBความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Unibase บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Unibase ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ
