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ราคาปัจจุบัน Singularry AI วันนี้ คือ 0.00932 THB มูลค่าตลาด SINGULARRY เท่ากับ 0 THB ติดตามการอัปเดตราคา SINGULARRY เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Singularry AI วันนี้ คือ 0.00932 THB มูลค่าตลาด SINGULARRY เท่ากับ 0 THB ติดตามการอัปเดตราคา SINGULARRY เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SINGULARRY

ข้อมูลราคา SINGULARRY

SINGULARRY คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SINGULARRY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SINGULARRY

โทเคโนมิกส์ SINGULARRY

การคาดการณ์ราคา SINGULARRY

ประวัติ SINGULARRY

SINGULARRY คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง SINGULARRYเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Singularry AI(SINGULARRY)

ราคาปัจจุบัน 1 SINGULARRY เป็น THB

฿0.3055096
฿0.3055096฿0.3055096
+2.30%1D
THB
Singularry AI (SINGULARRY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:31:53 (UTC+8)

ราคา Singularry AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน Singularry AI (SINGULARRY) วันนี้ ฿ 0.00932, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SINGULARRY เป็น THB คือ ฿ 0.00932 ต่อ SINGULARRY.

Singularry AI มีอันดับที่ #4367 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 SINGULARRY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SINGULARRY เทรดระหว่าง ฿ 0.0089 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00939 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.7049304836676706506 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.18647448168852789

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SINGULARRY เคลื่อนไหว -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -14.89% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 3.70K.

Singularry AI (SINGULARRY) ข้อมูลการตลาด

No.4367

฿ 0.00
฿ 0.00฿ 0.00

฿ 3.70K
฿ 3.70K฿ 3.70K

฿ 9.32M
฿ 9.32M฿ 9.32M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Singularry AI คือ ฿ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 3.70K อุปทานหมุนเวียนของ SINGULARRY คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 9.32M

ประวัติราคา Singularry AI THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0089
฿ 0.0089฿ 0.0089
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00939
฿ 0.00939฿ 0.00939
สูงสุด 24h

฿ 0.0089
฿ 0.0089฿ 0.0089

฿ 0.00939
฿ 0.00939฿ 0.00939

฿ 1.7049304836676706506
฿ 1.7049304836676706506฿ 1.7049304836676706506

฿ 0.18647448168852789
฿ 0.18647448168852789฿ 0.18647448168852789

-0.22%

+2.30%

-14.89%

-14.89%

ประวัติราคา Singularry AI (SINGULARRY) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Singularry AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0068687+2.30%
30 วัน฿ -0.00642-40.79%
60 วัน฿ -0.01518-61.96%
90 วัน฿ -0.01068-53.40%
การเปลี่ยนแปลงราคา Singularry AI ในวันนี้

วันนี้ SINGULARRY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0068687 (+2.30%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Singularry AI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00642 (-40.79%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Singularry AI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SINGULARRY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01518 (-61.96%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Singularry AI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01068 (-53.40%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Singularry AI (SINGULARRY) หรือไม่?

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การคาดการณ์ราคา Singularry AI

การคาดการณ์ราคา Singularry AI (SINGULARRY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SINGULARRY ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Singularry AI (SINGULARRY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Singularry AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Singularry AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SINGULARRY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Singularry AI

วิธีการซื้อและลงทุน Singularry AI ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Singularry AI หรือยัง? การซื้อ SINGULARRY บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Singularry AI ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Singularry AI (SINGULARRY) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า 0.00 สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Singularry AI จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Singularry AI (SINGULARRY)

คุณสามารถทำอะไรกับ Singularry AI ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Singularry AI ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Singularry AI (SINGULARRY) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Singularry AI (SINGULARRY)

Singularry AI คือ DeFAI SuperApp บน BNB Chain ที่ผสานระบบอัตโนมัติ DeFi ด้วย AI, สมาร์ตวอลเล็ตแบบ Non-custodial, เอเจนต์ AI/NFA, ฟังก์ชัน Launchpad, กลยุทธ์สร้างผลตอบแทน, การค้นหาโทเคน และการเชื่อมต่อกับโปรโตคอล DeFi หลักต่าง ๆ บน BNB Chain

Singularry AI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Singularry AI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Singularry AI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Singularry AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:31:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Singularry AI (SINGULARRY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Singularry AI (SINGULARRY) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Singularry AI ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SINGULARRY/USDT
฿0.3051818
฿0.3051818฿0.3051818
+2.19%
408.63K (USDT)

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เครื่องคำนวณ SINGULARRY เป็น THB

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SINGULARRY
SINGULARRY
THB
THB

1 SINGULARRY = 0.3055096 THB