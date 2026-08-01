ราคา SUSHI(SUSHI)
ราคาปัจจุบัน SUSHI (SUSHI) วันนี้ ฿ 0.1609, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SUSHI เป็น THB คือ ฿ 0.1609 ต่อ SUSHI.
SUSHI มีอันดับที่ #401 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 46.15M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 286.84M SUSHI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SUSHI เทรดระหว่าง ฿ 0.1584 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1617 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 766.4703579082 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5.2642509612890614032
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SUSHI เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.75K.
No.401
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SUSHI คือ ฿ 46.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.75K อุปทานหมุนเวียนของ SUSHI คือ 286.84M โดยมีอุปทานรวมที่ 291514753.90092285 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 46.90M
0.00%
0.00%
-3.48%
-3.48%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SUSHI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ 0
|0.00%
|30 วัน
|฿ -0.0015
|-0.93%
|60 วัน
|฿ -0.0281
|-14.87%
|90 วัน
|฿ -0.0487
|-23.24%
วันนี้ SUSHI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0015 (-0.93%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SUSHI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0281 (-14.87%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0487 (-23.24%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SUSHI ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SUSHI: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
SUSHI_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.1597 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ในโซนใกล้เคียงด้านล่างของค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.1606 ระบบฮับแสดงให้เห็นว่าราคาปัจจุบันสอดคล้องกับแนวรับ S1 ขณะที่แนวต้าน R1 อยู่ที่ระดับ 0.1615 ซึ่งเป็นแรงต้านโดยตรง ส่วนแนวรับรอง S2 อยู่ที่ระดับ 0.1588 เป็นจุดอ้างอิงระยะใกล้ โครงสร้างตลาดมีลักษณะการปรับตัวแบบแกว่งตัวในช่วงแคบ โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างคงสถานะสมดุลบริเวณจุดฮับ และราคาไม่สามารถทะลุผ่านขอบเขตการกดดันของค่าเฉลี่ยกลางได้อย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างแสดงสัญญาณการเรียงตัวแบบซื้อ ขณะที่ดัชนี MACD ได้ทำรูปแบบการตัดข้าม (Golden Cross) ยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงขับเคลื่อนระยะสั้น สำหรับดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงทิศทางที่ยังไม่ชัดเจน ขณะที่ดัชนีความเร็ว (Fast Slow Indicator) เกิดภาวะแยกชั้น ซึ่งบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างแนวโน้มของค่าเฉลี่ยกับการเคลื่อนไหวของดัชนีการแกว่งตัว อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ แรงขับเคลื่อนกระจายตัวไม่เกิดเป็นแรงรวมในทิศทางเดียว แถบ Bollinger Bands กำลังหดตัว ซึ่งบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า แนวต้านสำคัญระยะใกล้ที่ระดับ 0.1615 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 1.1% ขณะที่แนวรับสำคัญระยะใกล้ที่ระดับ 0.1588 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.6% สำหรับแนวต้านอ้างอิงระยะไกลที่ระดับ 0.1624 อยู่เหนือราคาปัจจุบันราว 1.7% ส่วนแนวรับอ้างอิงระยะไกลจำเป็นต้องติดตามจากระดับฮับที่ต่ำกว่า ปัจจุบันราคาอยู่ในช่องว่างระหว่างแนวรับ S1 กับค่าเฉลี่ยกลาง ทำให้ช่วงการเคลื่อนไหวจำกัด ลดทอนโอกาสในการเกิดการผันผวนแบบฉับพลัน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ SUSHI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SUSHI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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