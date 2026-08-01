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ราคาปัจจุบัน SUSHI วันนี้ คือ 0.1609 THB มูลค่าตลาด SUSHI เท่ากับ 46,151,757.301583378763 THB ติดตามการอัปเดตราคา SUSHI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SUSHI วันนี้ คือ 0.1609 THB มูลค่าตลาด SUSHI เท่ากับ 46,151,757.301583378763 THB ติดตามการอัปเดตราคา SUSHI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUSHI

ข้อมูลราคา SUSHI

SUSHI คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SUSHI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SUSHI

โทเคโนมิกส์ SUSHI

การคาดการณ์ราคา SUSHI

ประวัติ SUSHI

SUSHI คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง SUSHIเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต SUSHI

SUSHI USDT-M Futures

Pre-market

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SUSHI โลโก้

ราคา SUSHI(SUSHI)

ราคาปัจจุบัน 1 SUSHI เป็น THB

฿5.27758
฿5.27758฿5.27758
0.00%1D
THB
SUSHI (SUSHI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:06:10 (UTC+8)

ราคา SUSHI วันนี้

ราคาปัจจุบัน SUSHI (SUSHI) วันนี้ ฿ 0.1609, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SUSHI เป็น THB คือ ฿ 0.1609 ต่อ SUSHI.

SUSHI มีอันดับที่ #401 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 46.15M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 286.84M SUSHI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SUSHI เทรดระหว่าง ฿ 0.1584 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1617 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 766.4703579082 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5.2642509612890614032

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SUSHI เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.75K.

SUSHI (SUSHI) ข้อมูลการตลาด

No.401

฿ 46.15M
฿ 46.15M฿ 46.15M

฿ 55.75K
฿ 55.75K฿ 55.75K

฿ 46.90M
฿ 46.90M฿ 46.90M

286.84M
286.84M 286.84M

291,514,753.90092285
291,514,753.90092285 291,514,753.90092285

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SUSHI คือ ฿ 46.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.75K อุปทานหมุนเวียนของ SUSHI คือ 286.84M โดยมีอุปทานรวมที่ 291514753.90092285 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 46.90M

ประวัติราคา SUSHI THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.1584
฿ 0.1584฿ 0.1584
ต่ำสุด 24h
฿ 0.1617
฿ 0.1617฿ 0.1617
สูงสุด 24h

฿ 0.1584
฿ 0.1584฿ 0.1584

฿ 0.1617
฿ 0.1617฿ 0.1617

฿ 766.4703579082
฿ 766.4703579082฿ 766.4703579082

฿ 5.2642509612890614032
฿ 5.2642509612890614032฿ 5.2642509612890614032

0.00%

0.00%

-3.48%

-3.48%

ประวัติราคา SUSHI (SUSHI) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SUSHI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ 00.00%
30 วัน฿ -0.0015-0.93%
60 วัน฿ -0.0281-14.87%
90 วัน฿ -0.0487-23.24%
การเปลี่ยนแปลงราคา SUSHI ในวันนี้

วันนี้ SUSHI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา SUSHI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0015 (-0.93%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา SUSHI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SUSHI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0281 (-14.87%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา SUSHI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0487 (-23.24%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา SUSHI (SUSHI) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ SUSHI

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SUSHI ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด SUSHI วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SUSHI: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

SUSHI_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.1597 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ในโซนใกล้เคียงด้านล่างของค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.1606 ระบบฮับแสดงให้เห็นว่าราคาปัจจุบันสอดคล้องกับแนวรับ S1 ขณะที่แนวต้าน R1 อยู่ที่ระดับ 0.1615 ซึ่งเป็นแรงต้านโดยตรง ส่วนแนวรับรอง S2 อยู่ที่ระดับ 0.1588 เป็นจุดอ้างอิงระยะใกล้ โครงสร้างตลาดมีลักษณะการปรับตัวแบบแกว่งตัวในช่วงแคบ โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างคงสถานะสมดุลบริเวณจุดฮับ และราคาไม่สามารถทะลุผ่านขอบเขตการกดดันของค่าเฉลี่ยกลางได้อย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างแสดงสัญญาณการเรียงตัวแบบซื้อ ขณะที่ดัชนี MACD ได้ทำรูปแบบการตัดข้าม (Golden Cross) ยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงขับเคลื่อนระยะสั้น สำหรับดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงทิศทางที่ยังไม่ชัดเจน ขณะที่ดัชนีความเร็ว (Fast Slow Indicator) เกิดภาวะแยกชั้น ซึ่งบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างแนวโน้มของค่าเฉลี่ยกับการเคลื่อนไหวของดัชนีการแกว่งตัว อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ แรงขับเคลื่อนกระจายตัวไม่เกิดเป็นแรงรวมในทิศทางเดียว แถบ Bollinger Bands กำลังหดตัว ซึ่งบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า แนวต้านสำคัญระยะใกล้ที่ระดับ 0.1615 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 1.1% ขณะที่แนวรับสำคัญระยะใกล้ที่ระดับ 0.1588 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.6% สำหรับแนวต้านอ้างอิงระยะไกลที่ระดับ 0.1624 อยู่เหนือราคาปัจจุบันราว 1.7% ส่วนแนวรับอ้างอิงระยะไกลจำเป็นต้องติดตามจากระดับฮับที่ต่ำกว่า ปัจจุบันราคาอยู่ในช่องว่างระหว่างแนวรับ S1 กับค่าเฉลี่ยกลาง ทำให้ช่วงการเคลื่อนไหวจำกัด ลดทอนโอกาสในการเกิดการผันผวนแบบฉับพลัน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ SUSHI?

ราคาซูชิได้รับอิทธิพลจาก: ปริมาณการซื้อขาย DEX บนแพลตฟอร์ม SushiSwap, มูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL), ข้อเสนอการกำกับดูแลและการอัปเกรดโปรโตคอล, รางวัลการปลูกพืชผลตอบแทนและผลตอบแทนจากการเดิมพัน, การแข่งขันจาก DEX อื่น ๆ เช่น Uniswap, ความรู้สึกโดยรวมของตลาด DeFi, ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin/Ethereum, ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อ DEX, การเปลี่ยนแปลงในอุปทานโทเค็น และการนำฟีเจอร์ใหม่ ๆ เช่น ฟังก์ชันการทำงานข้ามเชนมาใช้

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ SUSHI วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา SUSHI ในวันนี้เพราะ: 1) การตัดสินใจซื้อขาย – เวลาในการซื้อหรือขายมีผลต่อกำไร 2) การติดตามพอร์ตการลงทุน – ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการลงทุน 3) การวิเคราะห์ตลาด – ระบุแนวโน้มและรูปแบบต่าง ๆ 4) โอกาสใน DeFi – SUSHI เป็นเครื่องขับเคลื่อน DEX SushiSwap พร้อมด้วยรางวัลจากการทำฟาร์มผลตอบแทน

การคาดการณ์ราคา SUSHI

การคาดการณ์ราคา SUSHI (SUSHI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SUSHI ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SUSHI (SUSHI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SUSHI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SUSHI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SUSHI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SUSHI

วิธีการซื้อและลงทุน SUSHI ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย SUSHI หรือยัง? การซื้อ SUSHI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ SUSHI ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ SUSHI (SUSHI) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว SUSHI จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ SUSHI (SUSHI)

คุณสามารถทำอะไรกับ SUSHI ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ SUSHI ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ SUSHI (SUSHI)

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

SUSHI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SUSHI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ SUSHI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SUSHI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:06:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SUSHI (SUSHI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUSHI

SUSHI USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ SUSHI โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส SUSHI USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด SUSHI (SUSHI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน SUSHI ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SUSHI/USDT
฿5.27758
฿5.27758฿5.27758
+0.06%
349.15K (USDT)
SUSHI/USDC
฿5.274302
฿5.274302฿5.274302
+0.06%
339.25K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ SUSHI เป็น THB

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SUSHI
SUSHI
THB
THB

1 SUSHI = 5.274302 THB